Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости 14:15
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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Польша объяснила, почему не пригласила Путина на годовщину начала Второй мировой
Комсомольская правда15:32
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Происшествия
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Неизвестный мужчина попытался напасть на главу МИД Финляндии Тимо Сойни в воскресенье на базаре в финском Вантаа, где политические партии проводили кампанию перед выборами в парламент.
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Армия и оружие
Европейские страны предлагают ограничить использование «роботов-убийц»
Три страны Европы планируют выдвинуть инициативу по разработке международного режима контроля за автономными боевыми роботизированными системами, сообщает МИД Бельгии.
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Политика
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Как передавало ИА REGNUM, 23 марта кандидат в президенты Украины, глава партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко в ходе пресс-конференции заявила, что антикоррупционное расследование против действующего президента Украины Петра Порошенко проводят структуры ЕС.
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