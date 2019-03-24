Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости вчера в 14:15
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны
RT на русскомвчера в 15:16
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Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Как и предсказывали эксперты, спецкомиссия минюста во главе с экс-директором ФБР Робертом Мюллером не нашла доказательств "сговора Трампа с Россией", которые могли бы повлиять на исход президентских выборов в США 2016 года.
Обновлено вчера в 23:27
Спорт
Чемпионка ОИ войдет в тренерский штаб сборной России по биатлону
Вице-президент Союза биатлонистов России (СБР) Сергей Чепиков рассказал о пополнении в тренерском штабе национальной сборной, передают "Известия".
Обновлено в 01:12
Происшествия
BMW X6 за 8,5 млн угнали у безработного жителя Москвы
В московскую полицию обратился безработный мужчина с заявлением о краже автомобиля BMW X6 M. Как сообщает РЕН ТВ, преступление было совершено 24 марта на Люблинской улице на юго-востоке столицы.
Обновлено в 01:57
Происшествия
На военной базе США в Японии произошел взрыв
На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Происшествия
Подмосковный тренер на протяжении двух лет насиловал школьницу
Наставника подозревают в том, что он неоднократно насиловал девочку 2005 года рождения с января 2017-го по февраль 2019-го года.
Обновлено вчера в 15:08
Технологии
У военных в России появится собственный мобильный оператор
Компания «Воентелеком» собирается обеспечить связью на базе сетей Tele2 жителей военных городков по всей стране, но скоро может начать предоставлять ее и для всех остальных военнослужащих.
Обновлено в 01:38
Авто
Новый кроссовер BMW X5 M замечен без камуфляжа
Новый кроссовер BMW X5 M замечен фотошпионами без камуфляжной защиты.
Обновлено вчера в 01:00
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
В субботу, 23 марта, в Каракас прибыли два военно-транспортных самолета Ан-124 и Ил-62 с российскими военными на борту, сообщали латиноамериканские СМИ, в частности колумбийский портал Webinfomil, перуанская газета El Comercio, сайты Noticiero Digital и Eha Medya.
Обновлено в 00:29
Путешествия
Российские туристы рассказали об отношении к коротким поездкам
Противниками поездок на две-четыре ночи оказались 35% респондентов.
Обновлено в 00:28
Происшествия
В Приморье проверят видео, где мужчина размахивает бензопилой в кафе
Полиция проводит проверку по факту размещенного в соцсетях видео, где мужчина размахивает работающей бензопилой в кафе Находки Приморского края, сообщил РИА Новости представитель регионального УМВД РФ.
Обновлено в 00:56
Армия и оружие
Разведка ДНР сообщила о «подлом плане» Порошенко
Петр Порошенко приготовил для Донбасса "подлый план", сообщил в начальник пресс-службы управления Народной милиции самопровозглашенной ДНР Даниил Безсонов.
Обновлено вчера в 18:06
Происшествия
На юге Москвы джип насмерть сбил пешехода
Обновлено вчера в 16:31
Общество
Импорт детского питания в России оказался под угрозой
Перебои могут возникнуть с импортными продуктами лечебного и детского питания в России.
Обновлено в 01:59
Политика
Эрдоган подтвердил неизменность позиции Турции по покупке С-400
Турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган в очередной раз подчеркнул, что Анкара не будет отступать в вопросе покупки российских ЗРК С-400, несмотря на то, что скажет Вашингтон.
Обновлено в 00:14
Общество
ВШЭ нашла лишь 1% граждан, довольных состоянием экологии
Согласно результатам, 94% россиян считают острой проблему загрязнения окружающей среды, и лишь 1% населения полагает, что в регионе его проживания такой проблемы не существует, а 5% признают ее наличие, но считают ее неважной.
Обновлено вчера в 17:52
Армия и оружие
Сводка за неделю от военкора Маг о событиях в ДНР и ЛНР 15.03.19 – 21.03.19
Всего за прошедшую неделю ВФУ обстреляли ДНР 68 раза.
Обновлено в 01:41
Общество
Стало известно о климатических угрозах югу России
Причерноморским областям России, югу Украины и Молдавии угрожает нарастание засушливости в XXI веке.
Обновлено вчера в 22:03
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Интернет
Telegram разрешил полностью удалять переписку у себя и собеседника
Пользователи Telegram получили возможность удалять все сообщения, когда-либо оправленные в частных беседах (private), сообщил основатель мессенджера Павел Дуров.
Обновлено вчера в 20:17
Политика
Принц Чарльз впервые прибыл на Кубу
Ранее британский 70-летний принц Чарльз показался на пляже в трусах, чем немало удивил публику, однако продемонстрировал довольно "впечатляющую" фигуру.
Обновлено в 00:58
Политика
Рогозин допустил достройку Восточного компаниями Ротенберга и Тимченко
Кто претендует на достройку Восточного На встрече с журналистами глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин перечислил компании, которые ведомство рассматривает в качестве возможных застройщиков второй очереди космодрома Восточный после разрыва контракта с предыдущим подрядчиком ПСО "Казань".
Обновлено в 02:00
Футбол
Азар: «Хотим выйти на ЧЕ-2020 как можно раньше»
Наша команда выполнила свою работу, у нас шесть баллов из шести. Наша цель - попасть на ЧЕ-2020 как можно раньше.
Обновлено в 02:05
Экономика
«Ведомости»: UTair попросила банки списать более 30 млрд рублей долгов
Авиакомпания UTair попросила списать 12-летний синдицированный кредит и половину семилетнего синдиката - по ним она должна 23,7 млрд рублей и 15,4 млрд рублей соответственно.
Обновлено в 01:58
Шоу-бизнес
Наталья Водянова трогательно поздравила дочь с днем рождения
Супермодель Наталья Водянова растрогала своих поклонников очень трогательным поздравлением с днем рождения в адрес дочери Невы.
Обновлено вчера в 14:35
Наука
Ректор МФТИ: «Чем раньше студенты увидят реальную научную задачу, тем эффективнее они будут»
Наше кредо заключается в том, что ученые как можно раньше должны контактировать со студентами — не только обучать их, но и показывать важность и интересность своих исследований, тем самым «зажигая» молодые умы.
Обновлено 22 марта в 13:48
Политика
Борису Дубровскому сделали экстренную операцию на сердце
Обновлено в 00:07
Происшествия
В Якутске незаконно производили и продавали лекарство
Установлено, что ООО «Витор» производило и сбывало «Кислород медицинский газообразный» фтизиатрическому отделению ГБУ Якутии и Центру экстренной помощи, Республиканской больницы.
Обновлено вчера в 23:23
Общество
Россияне объяснили употребление алкоголя традицией пить по праздникам
Употребление алкоголя традицией выпивать в праздничные дни объяснило большинство россиян во всех возрастных группах.
Обновлено в 00:30