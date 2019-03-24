Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости 14:15
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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Спорт
Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье
Обновлено в 21:16
Шоу-бизнес
Мария Порошина вышла в свет в сопровождении незнакомца
Мария Порошина впервые после рождения пятого ребенка вышла в свет.
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Политика
В S7 Space подтвердили планы отменить контракт по украинским ракетам
Первый запуск по «Морскому старту» запланирован на декабрь 2019 года, собеседник «РИА Новости» утверждал, что за ракеты украинскому предприятию уже выплатили около $30 млн, однако официально эта информация не была подтверждена.
Обновлено в 21:07
Общество
400 лет рабства: в мире вспоминают о миллионах жертв трансатлантической торговли
Трансатлантическая работорговля, продолжавшаяся 400 лет, стала самым массовым в истории человечества насильственным перемещением людей на большое расстояние.
Обновлено в 18:12
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Политика
Новый караван мигрантов начал движение по Мексике к США
Новый караван мигрантов, в основном из стран Центральной Америки, начал движение от границы Мексики с Гватемалой к США.
Обновлено в 20:46
Культура
«Лучшую книгу Алтая» назовут 28 марта в Барнауле
В четверг, 28 февраля, в Барнауле завершит работу фестиваль книги «Издано на Алтае».
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Овечкин помог «Вашингтону» обыграть «Филадельфию» в матче НХЛ
Обновлено в 15:29
Авто
Назван ТОП-5 доступных 7-местных авто на рынке России
Lada Largus Отечественная модель, которая замыкает тройку лидеров нашего рейтинга, является самым доступным 7-местным автомобилем на российском рынке.
Обновлено в 08:38
Политика
Более 360 беженцев покинули «Эр-Рукбан»
Обновлено в 19:12
Космос
Рогозин сравнил ракеты «Союз-2» и «Ангара» с автомобилями разных марок
Глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин сравнил ракету-носитель «Союз-2» с автомобилем марки «Жигули», а тяжелую «Ангару» – с «Камазом», передает «РИА Новости».
Обновлено 22 марта в 13:13
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Происшествия
Более ста человек отравились водой в Дагестане
Минздрав Дагестана призывает жителей Хасавюрта до завершения расследования причин массового отравления соблюдать меры предосторожности — употреблять для питья и бытовых нужд только кипяченую или бутилированную воду, чаще мыть руки.
Обновлено в 08:49
Музыка
На похороны Кита Флинта группа The Prodigy пригласила фанатов
Обновлено в 05:22
Общество
В Дубае «лучший учитель в мире» получит миллион долларов
Благотворительный фонд индийского бизнесмена Санни Варкея в пятый раз вручит премию в 1 миллион долларов за выдающийся вклад в профессию учителя, сообщает официальная пресс-служба Дубая Dubai Media Office.
Обновлено в 07:58
Политика
Патрушев сообщил о предотвращении 19 терактов в 2018 году
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев сообщил, что благодаря усилиям российских спецслужб в 2018 году было предотвращено 19 терактов.
Обновлено в 20:59
Общество
«Радио Свобода» удалило лживую информацию о «Конкорде»
Изданию пришлось признать, что оно не может предоставить читателям прямых доказательств совершения представителями «Конкорда» противозаконных действий.
Обновлено в 09:52
Политика
Sunday Times: британский кабмин намерен уволить Терезу Мэй
Правительство Великобритании намерено сместить со своего поста премьер-министра Терезу Мэй, пишет Sunday Times со ссылкой на высокопоставленные источники.
Обновлено в 03:40
Общество
Синоптик назвал сроки прихода весеннего тепла в Москву
По-весеннему теплая погода придет в Москву и область уже на следующих выходных, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.
Обновлено в 16:56
Происшествия
В Москве мужчина выжил после падения под поезд в метро
В Москве мужчина упал под прибывающий поезд на станции «Котельники» Таганско-Краснопресненской линии метро и выжил.
Обновлено в 13:39
Шоу-бизнес
Дочь Юлии Началовой написала умершей маме письмо
12-летняя дочь скончавшейся певицы Юлии Началовой Вера написала ей письмо. Об этом рассказал Виктор Началов, отец Юлии.
Обновлено в 09:13
Спорт
Клебо победил в общем зачете Кубка мира, Большунов стал вторым
Норвежский лыжник Йоханнес Клебо одержал победу в общем зачете Кубка мира сезона-2018/19, россиянин Александр Большунов стал вторым.
Обновлено в 12:29
Происшествия
Кадры с терпящего бедствие лайнера Viking Sky появились в сети
В сети появилось видео с терпящего бедствие норвежского круизного лайнера Viking Sky.
Обновлено в 01:01
Политика
WSJ: власти США одобрили обновление ПО Boeing 737 MAX
По данным издания, обновление позволяет более плавно реагировать на резкое заваливание на крыло самолетов серии Boeing 737 MAX.
Обновлено вчера в 21:11
Общество
Гороскоп на неделю 25-31 марта: завал на работе у Овнов, романтика Раков и конфликты Весов
Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Культура
Умер британский импрессарио Виктор Хоххаузер
В Лондоне умер британский импресарио Виктор Хоххаузер.
Обновлено в 16:54