Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости 14:15

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

РБК19:53

В Польше объяснили, почему Путина не пригласили на годовщину Второй мировой

REGNUM16:59

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

РИА Новости14:15

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Газета.Ru15:33

В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны

RT на русском15:16

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

Lenta.ru16:50

В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину начала Второй мировой

Известия15:44
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Армия и оружие

В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты

СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
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Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией

Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Футбол

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Общество

В Вене прошла демонстрация в память о бомбардировках НАТО Югославии

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Обновлено в 19:56
Армия и оружие

Российские военные совершат наблюдательный полет над США

Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 19:29
Происшествия

Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше

Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
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Общество

«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов

Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 20:08
Космос

Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи

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Лена Миро нашла объяснение, почему Марию Кожевникову не берут замуж

Сожитель актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковы предприниматель Евгений Васильев не торопится со свадьбой, потому что хочет делить с ней имущество при разводе.
Обновлено в 16:08
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Нужно ли устанавливать дополнительную сетку в радиаторную решётку?

Доделываем за дизайнерами Большие ячейки в радиаторной решётке, может, и смотрятся красиво, но вот практической пользы в них нет.
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Политика

Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО

Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Армия и оружие

За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР

Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины обстреляли ДНР 14 раз, выпустив по Республике 334 боеприпаса.
Обновлено в 03:01
Происшествия

КАД заволокло дымом из-за крупного пожара на Волхонском шоссе

Обновлено в 12:09
Политика

МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам

Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
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Тренер Тутберидзе рассказала об уходе своих учениц и трагедии в семье

Обновлено в 19:53
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено в 16:33
Происшествия

В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина

Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Происшествия

В Сочи на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с двумя детьми

В Сочи 26-летний водитель на иномарке сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:26
Политика

На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа

Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
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Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес

Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой

Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35
Спорт

Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы

Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
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Футбол

Определились все участники Кубка Африки-2019

Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
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Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Общество

Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста

Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес

Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома

Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес

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Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие

В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Наука

Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга

Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.
Обновлено 22 марта в 05:29
Шоу-бизнес

Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов

Обновлено в 03:46
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