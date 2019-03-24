Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости 14:15
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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Армия и оружие
В Венесуэлу прибыли российские военные самолеты
СМИ сообщили о прибытии в Венесуэлу российских военно-транспортных самолетов Ан-124 и Ил-62.
Обновлено в 13:15
Политика
Мюллер не нашел доказательств сговора Трампа с Россией
Генпрокурор США Уильям Барр передал конгрессу отчет о докладе спецпрокурора Роберта Мюллера, который вел расследование о возможных связях предвыборного штаба Дональда Трампа с Россией, документ опубликован на сайте комитета палаты представителей.
Обновлено в 15:57
Футбол
Новый стадион «Тоттенхэма» принял свой первый матч
Первый официальный матч на новой арене «Тоттенхэм» проведет 3 апреля против «Кристал Пэлас» в рамках английской премьер-лиги.
Обновлено в 14:45
Общество
В Вене прошла демонстрация в память о бомбардировках НАТО Югославии
В столице Австрии прошло шествие в память о бомбардировках авиацией НАТО Югославии в 1999 году.
Обновлено в 19:56
Армия и оружие
Российские военные совершат наблюдательный полет над США
Российские специалисты осуществят наблюдательный полет над территорией США в рамках договора по открытому небу.
Обновлено в 19:29
Происшествия
Экс-совладельца «Зимней вишни» задержали в Польше
Бизнесмен Вячеслав Вишневский, бывший совладелец торгового центра "Зимняя вишня", задержан в Польше, сообщает Следственный комитет России.
Обновлено в 18:27
Общество
«Роскосмос» утвердил положение о новом наборе в отряд космонавтов
Госкорпорация "Роскосмос" подписала положение о проведении нового набора в отряд космонавтов, сообщили РИА Новости в понедельник в пресс-службе госкорпорации.
Обновлено в 20:08
Космос
Конца света не будет: планета Нибиру уничтожена, считают конспирологи
Обновлено вчера в 07:44
Шоу-бизнес
Лена Миро нашла объяснение, почему Марию Кожевникову не берут замуж
Сожитель актрисы и экс-депутата Марии Кожевниковы предприниматель Евгений Васильев не торопится со свадьбой, потому что хочет делить с ней имущество при разводе.
Обновлено в 16:08
Авто
Нужно ли устанавливать дополнительную сетку в радиаторную решётку?
Доделываем за дизайнерами Большие ячейки в радиаторной решётке, может, и смотрятся красиво, но вот практической пользы в них нет.
Обновлено в 15:27
Политика
Вучич: Сербия не хочет вступать в НАТО
Сербия не собирается становиться участником Организации Североатлантического договора (НАТО).
Обновлено в 17:42
Армия и оружие
За сутки ВСУ шесть раз обстреляли ДНР
Напомним, сутками ранее вооружённые формирования Украины обстреляли ДНР 14 раз, выпустив по Республике 334 боеприпаса.
Обновлено в 03:01
Политика
МИД Израиля анонсировал подписание Трампом документа по Голанам
Исполняющий обязанности главы МИД Израиля Исраэль Кац опубликовал в Twitter заявление, в котором анонсировал подписание президентом США Дональдом Трампом распоряжения о признании Голанских высот израильской территорией.
Обновлено в 14:10
Происшествия
В Петербурге задержали активиста с плакатом против Путина
Полиция в Петербурге задержала участника митинга за свободные выборы.
Обновлено в 09:11
Происшествия
В Сочи на пешеходном переходе автомобиль сбил женщину с двумя детьми
В Сочи 26-летний водитель на иномарке сбил женщину и двух детей на пешеходном переходе.
Обновлено в 16:26
Политика
На Украине рассказали о последствиях потери транзита российского газа
Депутат Верховной рады Украины Вадим Рабинович заявил, что в случае утраты транзита российского газа Украина потеряет не менее трех-пяти миллиардов долларов.
Обновлено в 19:19
Общество
Гороскоп на неделю 25-31 марта: завал на работе у Овнов, романтика Раков и конфликты Весов
Нетрадиционные подходы к решению проблем и работа в команде позволят вам неплохо заработать.
Обновлено в 02:00
Шоу-бизнес
Участница Spice Girls призналась в интимной связи с коллегой
Участница популярной в конце 90-х годов британской группы Spice Girls Мелани Браун, выступающая под псевдонимом Mel B, призналась, что состояла в интимных отношениях с коллегой по группе Джери Холливэлл.
Обновлено в 00:35
Спорт
Сборная России по стрельбе выиграла медальный зачет чемпионата Европы
Сборная России победила в медальном зачете чемпионата Европы по пулевой стрельбе. Турнир завершился 24 марта в хорватском Осиеке.
Обновлено в 16:08
Футбол
Определились все участники Кубка Африки-2019
Сборная ЮАР обыграла Ливию (2:1) в заключительном матче квалификации Кубка Африки и вышла в финальную часть турнира.
Обновлено в 16:31
Политика
Патрушев предупредил о распаде Украины при победе Порошенко на выборах
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев полагает, что в случае победы на предстоящих выборах действующего президента Украины Петра Порошенко страну ждет усугубление противоречий и даже распад государства.
Обновлено в 14:36
Общество
Строители установили все пролеты железнодорожной части Крымского моста
Строители установили последний пролет железнодорожной части Крымского моста.
Обновлено в 09:42
Шоу-бизнес
Принц Гарри и Меган Маркл потратили $4 миллиона на ремонт своего дома
Совсем скоро в британской королевской семье состоится долгожданное пополнение — супруга принца Гарри, герцогиня Сассекская Меган Маркл станет мамой.
Обновлено в 13:56
Шоу-бизнес
Дочь Началовой написала письмо умершей маме
Виктор Началов заявил, что 12-летняя дочь певицы написала письмо, обращенное к матери.
Обновлено вчера в 15:15
Армия и оружие
В Кремле назвали актом агрессии заявление НАТО о бомбежках Югославии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что оправдание бомбежек Югославии со стороны НАТО само по себе является «актом агрессии».
Обновлено в 18:18
Наука
Жестокое обращение с детьми усугубляет депрессию и меняет структуру мозга
Ученые заявляют, что жестокое обращение с детьми вызывает уменьшение островковой коры центрального отдела нервной системы.
Обновлено 22 марта в 05:29
Шоу-бизнес
Кожевникова рассказала о ссоре с Собчак из-за фото трусов
Обновлено в 03:46