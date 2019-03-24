Политика

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости вчера в 14:15

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны

RT на русскомвчера в 15:16

В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны

URA.Ruвчера в 20:56

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

РБКвчера в 19:53

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

Газета.Ruвчера в 15:33

В Польше «фактор Путина» используют для демонизации

REGNUM03:23

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой войны

Lenta.ruвчера в 16:50

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

РИА Новостивчера в 14:15
Показать все источники
Автоматически обработано 7287 источников, обновлено в 03:49, Ашберн
Культура

Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал об акции

Обновлено в 03:08
Происшествия

На военной базе США в Японии произошел взрыв

На базе морской пехоты США Кэмп-Дзукэран в центральной части южного японского острова Окинава произошел взрыв.
Обновлено вчера в 22:28
Авто

Автомобили следующего года: пять удивительных технологий

В основном новые технологии используются для обеспечения безопасности и комфорта, но развлечениям также найдется место в виртуальном мире, который строится внутри и вокруг автомобиля.
Обновлено в 01:05
Космос

Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн

«Роскосмос» планирует осуществить проект по космическому туризму, предварительная стоимость которого составит около $400 млн.
Обновлено в 02:00
Армия и оружие

Порошенко пригрозил врагам «смертоносным оружием»

Обновлено в 01:36
Политика

Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом НАТО

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
Обновлено в 03:32
Происшествия

В Польше задержали экс-главу компании–владельца ТЦ «Зимняя вишня»

В Польше задержан Вячеслав Вишневский, бывший совладелец кемеровского ТЦ "Зимняя вишня", где ровно год назад произошел пожар, унесший жизни 60 человек.
Обновлено в 02:46
Космос

В бытовом отсеке «Союза МС-09» нашли следы пыли от сверления отверстия

«Роскосмос» обнаружил следы металлической пыли, которая осталась от сверления отверстия в бытовом отсеке корабля «Союз МС-09».
Обновлено в 02:51
Экономика

Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей

Обновлено вчера в 23:36
Финансы

Что произойдет с рублем после заседания Банка России

По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
Обновлено вчера в 23:00
Космос

Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2

Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:27
Политика

На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР

Обновлено вчера в 13:05
Происшествия

Четыре человека погибли в ДТП в Брянске

Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие

Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»

Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Армия и оружие

СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу

Обновлено в 00:29
Общество

Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками

Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
Обновлено в 03:22
Экономика

Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей

В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.
Обновлено в 03:38
Общество

Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах

В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
Обновлено в 00:42
Политика

Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа

Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Кино

Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн

Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Происшествия

В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу

11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Общество

Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы

Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия

В МЧС опровергли аварию на канатной дороге на Воробьевых горах

В МЧС опровергли информацию о сбое в работе канатной дороги на Воробьевых горах, передает телеканал Москва 24.
Обновлено в 02:43
Политика

Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть

Обновлено вчера в 16:33
Путешествия

Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане

В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика

«КАМАЗ» вернул себе половину рынка РФ

По данным департамента маркетинга "КАМАЗа", российский рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т по итогам первых двух месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 8,7 тыс. штук.
Обновлено в 03:23
Хоккей

«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский оформил «сухарь»

Обновлено в 00:32
Гаджеты

Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать

С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Экономика

«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год

Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
Обновлено в 03:16
Происшествия

В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика

Обновлено в 02:46
Как работают Яндекс.Новости?
Главное