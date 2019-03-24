В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости вчера в 14:15

Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".

В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировой

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