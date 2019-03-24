Политика
В Польше объяснили отказ пригласить Путина на годовщину Второй мировойРИА Новости вчера в 14:15
Замглавы канцелярии президента Польши Павел Муха объяснил, почему Владимира Путина не пригласили на памятные мероприятия по случаю начала Второй мировой войны. По словам политика, на запланированное в сентябре мероприятие приглашали только членов ЕС и "Восточного партнерства".
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В Польше объяснили отказ приглашать Путина на годовщину Второй мировой войны
RT на русскомвчера в 15:16
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Обнажившийся в Третьяковке художник рассказал об акции
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Рогозин сообщил детали проекта окололунного туризма за $400 млн
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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Грузия обязательно станет членом Североатлантического альянса, однако не уточнил сроков реализации указанного плана.
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Экономика
Присоединение Крыма обошлось каждому россиянину в 10 тысяч рублей
Обновлено вчера в 23:36
Финансы
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По итогам пятничного заседания Банка России ключевая ставка осталась неизменной, а риторика ЦБ несколько смягчилась, что нашло отражение в снижении прогнозов по инфляции.
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Космос
Рогозин заявил о ценовом преимуществе «Союзов» перед Dragon 2
Полёт одного космонавта на корабле «Союз МС» будет стоить в два раза дешевле, чем на Dragon 2. Об этом заявил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.
Обновлено в 03:27
Политика
На выборах мэра Усть-Илимска лидирует домохозяйка от ЛДПР
Обновлено вчера в 13:05
Происшествия
Четыре человека погибли в ДТП в Брянске
Четыре человека погибли при столкновении двух легковых автомобилей в понедельник утром в Советском районе Брянска.
Обновлено в 01:40
Армия и оружие
Мантуров перечислил новые возможности крейсера «Адмирал Нахимов»
Завершаются ремонтные работы и модернизация атомного крейсера «Адмирал Нахимов».
Обновлено в 03:31
Армия и оружие
СМИ объяснили визит российских военных в Венесуэлу
Обновлено в 00:29
Общество
Минкульт хочет запретить проход в музеи с сумками и рюкзаками
Директор департамента музеев Владислав Кононов не исключил, что в России могут ввести запрет на проход в музеи с сумками и рюкзаками.
Обновлено в 03:22
Экономика
Смольный: средняя зарплата в Петербурге составила 61 тысячу рублей
В понедельник, 25 марта, глава комитета по экономической политике и стратегическому развитию в Петербурге Валерий Москаленко заявил, что в Петербурге средняя заработная плата достигла значения в 61 тысячу рублей.
Обновлено в 03:38
Общество
Минобрнауки анонсировало увеличение числа бюджетных мест в вузах
В 2019 году в российских вузах по некоторым специальностям планируется увеличение числа бюджетных мест, сообщили 25 марта в Минобрнауки.
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Политика
Нетаньяху пообещал силовой ответ на обстрел Израиля из сектора Газа
Израиль ответит силой на ракетный обстрел своей территории из сектора Газа, заявил премьер-министр еврейского государства Биньямин Нетаньяху 25 марта в ходе обсуждения инцидента с главами силовых ведомств.
Обновлено в 02:49
Кино
Умер режиссер и сценарист фильмов ужасов Ларри Коэн
Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
Обновлено в 03:34
Происшествия
В Ленобласти пропавшая 11-летняя лыжница провела восемь часов в лесу
11-летнего ребенка нашли недалеко от Новоприозерского шоссе в районе Лемболово в понедельник около пяти часов утра.
Обновлено в 02:49
Общество
Россияне могут столкнуться с дефицитом рыбы
Осенью россияне могут столкнуться с дефицитом рыбной продукции. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка.
Обновлено вчера в 19:16
Происшествия
В МЧС опровергли аварию на канатной дороге на Воробьевых горах
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Политика
Эрдоган предложил сменить статус собора Святой Софии на мечеть
Обновлено вчера в 16:33
Путешествия
Федор Конюхов впервые пережил 12-балльный шторм в Тихом океане
В штабе отмечают, что Федор впервые пережил шторм в 12 баллов на весельной лодке за все свои походы на веслах через Атлантический, Тихий и Южный океаны.
Обновлено вчера в 02:51
Экономика
«КАМАЗ» вернул себе половину рынка РФ
По данным департамента маркетинга "КАМАЗа", российский рынок грузовых автомобилей полной массой свыше 14 т по итогам первых двух месяцев 2019 года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 3% и составил 8,7 тыс. штук.
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«Коламбус» разгромил «Ванкувер», Бобровский оформил «сухарь»
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Гаджеты
Дешевый флагман Redmi на платформе Snapdragon 855 придется подождать
С другой стороны, возможно, в Xiaomi не хотят создавать внутреннюю конкуренцию с теми же Mi 9 и Mi Mix 3, ведь Pocophone F2 и Redmi на SoC Snapdragon 855 явно окажутся привлекательнее в плане цены.
Обновлено в 00:45
Экономика
«Магнит» выплатит дивиденды на 17 млрд рублей за 2018 год
Как РБК Краснодар сообщал ранее, по итогам 9 месяцев 2018 года совет директоров рекомендовал выплатить 14 млрд рублей дивидендов.
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Происшествия
В Москве арестовали водителя упавшего на такси грузовика
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