В эфире польского телевидения Блащак заявил, что Россия приняла решение, из-за которого Польша не получила послевоенных репараций от Германии. По словам главы ведомства, его страна не была суверенна в данном решении. Блащак считает вопрос получения репараций от Германии открытым.

В Польше обвинили Россию в отсутствии военных репараций от Германии

Экономика Пенсионный фонд хочет изменить механизм выплат накопительных пенсий По подсчетам специалистов индустрии негосударственных пенсионных фондов, к моменту выхода на пенсию сегодня надо иметь на счету порядка 177 тыс. рублей пенсионных накоплений, чтобы была назначена ежемесячная сумма накопительной выплаты.

Происшествия Подросток покончил с собой во время школьной линейки в Зеленограде Подросток совершил самоубийство во время праздничной линейки рядом со школой в Зеленограде, сообщает "Интерфакс".

Футбол Бэйл догнал Роналдо в списке лучших бомбардиров-легионеров «Реала» Нападающий мадридского клуба Гарет Бэйл оформил дубль в прошедшей игре. Для валлийца эти мячи стали 103-м и 104-м в составе «Реала».

Гаджеты Xiaomi представила Mi 9T Pro в России Компания Xiaomi объявила о запуске в России смартфона Mi 9T Pro.

Происшествия Близкие погибших во время теракта в Беслане вспомнили дни трагедии Близкие и родственники людей, которые погибли и были ранены 15 лет назад во время теракта в школе Беслана, поделились своими воспоминаниями о дне трагедии.

Авто Стало известно российское название кроссовера Geely SX11 Компания Geely планирует и дальше укреплять свои позиции на российском рынке благодаря выводу сразу нескольких новинок – Geely GS, Geely Coolray (SX11) и премиальный кроссовер-купе Geely FY-11.

Политика Зеленский поручил отменить мораторий на продажу земли Президент Украины Владимир Зеленский поручил до 1 октября внести в Верховную раду законопроект о рынке земель сельскохозяйственного назначения и отменить мораторий на продажу земли.

Общество Краснодарская школа провела за день четыре линейки В школе провели сразу четыре линейки — для детей разного возраста. Одну из них посетил глава города Евгений Первышов.

Футбол Комличенко ответил на вопрос о возможном переходе в ЦСКА Нападающий «Млады Болеслав» и сборной России Николай Комличенко поделился ожиданиями от предстоящего отборочного матча на Евро-2020 против Шотландии, а также прокомментировал возможный трансфер в ЦСКА.

Общество Сын Зеленского пошел в первый класс Супруга президента Украины Елена Зеленская в инстаграме рассказала, что их сын Кирилл пошел в первый класс.

Происшествия Четыре человека погибли в массовом ДТП под Воронежем Четыре человека погибли, еще двое пострадали при столкновении четырех легковушек и грузовика на федеральной трассе М-4 «Дон» в Павловском районе Воронежской области.

Происшествия Школьников из Хабаровского края и ЕАО носили на руках спасатели Начало учебного года запомнится некоторым ребятам из Хабаровского края и Еврейской автономной области тем, что добраться в школу нарядными и опрятными им помогли сотрудники МЧС.

Авто АвтоВАЗ объявил о новых назначениях Сегодня «АвтоВАЗ» объявил, что дожность вице-президента по производству автомобилей и управлению цепочкой поставок марки занял Михаил Рябов, ранее работавший вице-президента по производству автомобилей.

Здоровье Врач рассказала, как бороться со спазмами желудка Едят быстро, на ночь, употребляют не самые качественные полуфабрикаты. Как результат — вздутие живота и спазмы желудка.

Армия и оружие МИД России раскритиковал операцию США в Идлибе Операция США в сирийском Идлибе поставила под угрозу соблюдение режима тишины, удар спровоцировал обстрелы террористами позиций правительственных войск Сирии, заявили в пресс-службе МИД России.

Шоу-бизнес Муж Поклонской сообщил о расставании с ней Экс-руководитель аппарата федерального омбудсмена Иван Соловьев заявил о расставании со своей супругой депутатом Госдумы Натальей Поклонской.

Политика Умер посол России в Египте Сергей Кирпиченко Посол России в Египте Сергей Кирпиченко скоропостижно скончался в каирской больнице, сообщили в МИД РФ.

Гаджеты Huawei раскрыла дату официального анонса Mate 30 и Mate 30 Pro Накануне Huawei официально подтвердила дату их анонса — презентация пройдёт 19 сентября в Мюнхене, Германия.

Армия и оружие Главного военного прокурора Украины уволили Генеральный прокурор Украины Руслан Рябошапка подписал приказ об увольнении Анатолия Матиоса с должности главного военного прокурора страны.

Общество Какие изменения в российских законах вступят в силу с 1 сентября С 1 сентября текущего года вступят в силу некоторые изменения в российском законодательстве. Основные из них приведены ниже.