Происшествия

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянинаRT на русском вчера в 11:03

Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.
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Пропавшего в Польше пятилетнего россиянина нашли мертвым

РИА Новостивчера в 11:12

Полиция Польши нашла тело пропавшего в стране пятилетнего мальчика с российским гражданством

Эхо Москвывчера в 11:31

Пятилетний россиянин найден мертвым в Польше

Lenta.ruвчера в 11:27

Польская полиция нашла тело пропавшего пятилетнего мальчика из России

РБКвчера в 13:09

В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянина

RT на русскомвчера в 11:03

Полиция Польши обнаружила тело пропавшего пятилетнего россиянина

ТАССвчера в 10:51

В Польше обнаружили тело пропавшего русского мальчика

Московский Комсомолецвчера в 11:09
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Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 00:52, Вашингтон
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Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера

Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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В Москве на задержанного со сломанной рукой составили протокол

Кутенкова отпустили из отдела, суд состоится в понедельник, сообщает портал «ОВД-Инфо».
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Армия и оружие

Опубликовано видео обстрела Первомайска украинскими военными

В сети появилась видеозапись обстрела города Первомайска в самопровозглашённой Луганской народной республике (ЛНР) со стороны украинских военнослужащих.
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Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
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Появилась новая версия гибели туристов на перевале Дятлова

Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Ливневые дожди в юго-западных районах Японии привели к эвакуации более чем 110 тысяч человек. Также были отменены 14 авиарейсов.
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Космос

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Происшествия

Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло

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Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США

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