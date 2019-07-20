Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянинаRT на русском вчера в 11:03
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.
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Полиция Польши нашла тело пропавшего в стране пятилетнего мальчика с российским гражданством
Эхо Москвывчера в 11:31
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Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI-6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о том, что Россия может быть причастна к задержанию Ираном танкера Stena Impero, утверждает таблоид Sunday Mirror со ссылкой на неназванные источники.
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Новую версию гибели группы Игоря Дятлова выдвинул житель Нижнего Тагила Василий Мехоношин, ссылаясь на опыт друзей-альпинистов.
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Количество пропавших во время наводнения в Иркутской области выросло
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Пентагон увидел в доктрине РФ вызов концепции ядерного сдерживания США
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