Происшествия
В Польше обнаружили тело пропавшего пятилетнего россиянинаRT на русском 11:03
Сотрудники правоохранительных органов Польши обнаружили тело пятилетнего мальчика из России, пропавшего в середине июля после гибели своего отца. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на представителей местной полиции.
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Футбол
Фелиш получил травму в дебютном матче за «Атлетико»
Обновлено в 16:02
Политика
Mirror: Британия заподозрила Россию в причастности к захвату танкера
Британская разведка MI6 и Центр правительственной связи Великобритании (GCHQ) расследуют версию о «причастности» России к задержанию иранскими властями британского танкера Stena Impero в Ормузском проливе.
Обновлено в 22:31
Музыка
Группа Metallica выступит в «Лужниках»
Рок-группа Metallica в воскресенье выступит на стадионе "Лужники" в рамках турне WorldWired.
Обновлено в 17:31
Наука
Животные научились жевать и сосать до появления млекопитающих
Подъязычная кость, эволюционировавшая из жаберных дуг, дала млекопитающим уникальную возможность сосать молоко, а человеку — говорить.
Обновлено в 07:26
Общество
В США шесть человек погибли из-за жары
Аномально жаркая погода стала причиной смерти по меньшей мере шести человек в разных штатах США, сообщает телеканал CBS.
Обновлено в 12:18
Шоу-бизнес
Сына Рудковской и Плющенко увезли на скорой прямо с тренировки
Сына Яны Рудковской и Евгения Плющенко увезли на скорой помощи прямо с тренировки.
Обновлено в 07:57
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Происшествия
Водитель Infiniti несколько раз пытался сбить мужчину с ребенком
Водитель автомобиля Infiniti несколько раз попытался наехать на мужчину, державшего на руках меленькую дочь.
Обновлено в 22:52
Армия и оружие
США готовят в Персидском заливе морскую военную операцию
США планируют организовать в Персидском заливе масштабную морскую военную операцию.
Обновлено в 12:00
Происшествия
В Петербурге мужчина изрезал ножом глухих пассажиров метро
В метро Санкт-Петербурга мужчина изрезал двух глухонемых людей ножом после того, как они не ответили ему на вопрос.
Обновлено в 12:14
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Общество
Названо время максимального удара тайфуна по Владивостоку
Ранее руководитель Примгидромета Борис Кубай сделал срочное заявление, что, согласно новым данным, Владивостоку стоит готовиться к невероятно большому количеству осадков за короткое время в связи с ударом тайфуна «Данас».
Обновлено в 13:00
Политика
Зеленский показал на видео ужасное состояние крейсера «Украина»
Президент Владимир Зеленский опубликовал видео, на котором можно увидеть удручающее состояние ракетного крейсера "Украина".
Обновлено в 18:52
Политика
Помпео выразил главе МИД Турции разочарование из-за покупки С-400
Госсекретарь США Майк Помпео в телефонном разговоре с министром иностранных дел Турции Мевлютом Чавушоглу в субботу, 20 июля, «выразил разочарование» в связи с покупкой Анкарой российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400, говорится в сообщении Госдепа.
Обновлено в 13:45
Общество
Собчак раскритиковала россиян за равнодушие к репутации
Телеведущая Ксения Собчак упрекнула россиян в безответственном отношении к репутации. Об этом она написала в Instagram-аккаунте.
Обновлено в 23:07
Политика
В РПЦ раскритиковали импортозамещение лекарств
Глава синодального отдела внешних церковных связей митрополит Иларион осудил запрет на госзакупки импортных лекарств и медоборудования.
Обновлено в 14:59
Путешествия
В России появился новый вид туризма
Обновлено в 21:00
Общество
Опрос показал отношение россиян к возвращению курилок в аэропорты
Большинство россиян (81%) выступают за то, чтобы комнаты для курения были возвращены в «чистые зоны» аэропортов страны.
Обновлено в 22:10
Футбол
Появилось фото из барака Кокорина и Мамаева
Журналистка Ольга Скабеева опубликовала в Telegram-канале фотографию из колонии, в которой отбывают срок футболисты Александр Кокорин и Павел Мамаев.
Обновлено в 13:32
Здоровье
Ученые: быстрый сон помогает справиться с чувством стыда
Обновлено в 17:39
Космос
Старт индийской миссии к Луне «Чандраян-2» назначили на 22 июля
Старт индийской лунной миссии "Чандраян-2" назначен на понедельник, 22 июля.
Обновлено 18 июля в 01:54
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено в 09:18
Космос
Корабль «Союз МС-13» с космонавтами отправился на МКС
Российская ракета-носитель среднего класса «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-13» стартовала к Международной космической станции (МКС) с космодрома Байконур.
Обновлено в 13:15
Политика
Мальчик из Тулуна рассказал Путину об утонувшем детсаде
Обновлено вчера в 07:32
Политика
После критики Зеленского на Arcelormittal на Украине прошли обыски
Неделей ранее, 12 июля, президент Украины Владимир Зеленский провел в своем родном городе Кривом Роге совещание по вопросам экологической ситуации в городе и регионе в целом.
Обновлено в 19:43
Космос
На снимках Марса обнаружена древняя скульптура медведя
Обновлено вчера в 10:42
Общество
В Роспотребнадзоре заявили о вреде и пользе пальмового масла
Эксперты Роспотребнадзора рассказали о вреде и пользе пальмового масла.
Обновлено вчера в 03:58