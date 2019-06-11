Происшествия

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнатуBFM.ru 04:25

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщил директор музея Бартоломей Плебаньчик, сообщает РИА Новости. Он отметил, что местоположение подземного тоннеля нашли с помощью георадара.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция RMF FM
, добраться до люка, который, по мнению экспертов, не открывался с тех пор, и войти в туннель польские специалисты намерены в конце месяца.
Российская газета00:03

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В России оценили сообщения про найденный вход в Янтарную комнату

Life.ru09:39

В музее «Царское село» сомневаются, что поляки обнаружили Янтарную комнату

РЕН ТВ05:41

Эксперт оценила сообщения о возможном месторасположении Янтарной комнаты

RT на русском07:42

Польский активист Ежи Тыц назвал предположительное местоположение Янтарной комнаты

Телеканал 360°11:10

Директор музея «Царское Село» усомнилась в обнаружении поляками Янтарной комнаты

Известия08:42

Российский краевед сомневается, что Янтарная комната может быть в Польше

РИА Новости04:53

СМИ нашли в Польше возможное место хранения Янтарной комнаты

РБК03:43
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Происшествия

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МВД России приняло решение прекратить уголовное дело в отношении журналиста интернет-издания "Медуза" Ивана Голунова в связи с недоказанностью его причастности к преступлению.
Обновлено в 10:22
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Родченков передал IBU новые сведения по делу о коррупции в организации

Информатор Всемирного антидопингового агентства (WADA), бывший глава московской антидопинговой лаборатории Григорий Родченков передал Международному союзу биатлонистов (IBU) новую информацию о коррупции в организации, передает ТАСС, ссылаясь на промежуточный отчет независимой комиссии IBU.
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Петербургские выпускники поразили результатами ЕГЭ

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Экономика

Голикова оценила вариант перехода на четырехдневную рабочую неделю

Реформа перехода на четырехдневку потребует внесения серьезных изменений в трудовое законодательство, добавила она.
Обновлено в 07:26
Общество

Минкомсвязь предлагает ввести новый штраф в сфере спутниковой связи

Минкомсвязь предлагает штрафовать за нарушения правил использования в РФ спутниковых систем связи, находящихся под юрисдикцией других стран.
Обновлено в 10:56
Гаджеты

Фитнес-браслет Xiaomi Mi Band 4 представлен официально

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Алла Пугачева «потеряла сознание» на архивном видео с фестиваля «Жара».
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В Москве задержан подозреваемый в погроме в редакции «Сноба»

Подозреваемый в погроме в редакции издания «Сноб» задержан.
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Общество

Дроздов ушел из «В мире животных»

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Политика

Власти Москвы согласовали марш в поддержку Голунова на 16 июня

Накануне ряд представителей СМИ и общественных активистов заявили о намерении провести 12 июня марш в поддержку Голунова.
Обновлено в 10:39
Общество

Программу концерта в Парке Горького определили сами выпускники

В праздничных мероприятиях в честь окончания учебного года в Парке Горького примут участие почти 23 тысячи выпускников.
Обновлено в 07:16
Происшествия

РБК, «Ведомости» и «Коммерсантъ» поддержат Голунова

РБК, "Ведомости" и "Коммерсантъ" поддержат Голунова Напомним, что корреспондента задержали на Цветном бульваре 6 июня.
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Шоу-бизнес

Бари Алибасов вышел из искусственной комы

Бари Алибасов вышел из состояния медикаментозного сна, сообщил РИА Новости его пиар-директор Вадим Горжанкин со ссылкой на сына продюсера.
Обновлено в 05:13
Политика

В КС Украины начали рассматривать указ о роспуске Рады

Конституционный суд Украины во вторник начал рассматривать обращение 62 депутатов, которые просят проверить законность указа президента Владимира Зеленского о роспуске парламента и проведении внеочередных выборов, на заседании присутствует глава государства.
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Зеленский предложил кандидата на пост главы МИД Украины

Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду представление о назначении главой МИД Вадима Пристайко.
Обновлено в 09:59
Происшествия

Избившего промоутера в «Зарядье» охранника уволили

На кадрах сотрудник охраны парка пытается выгнать с территории распространителя листовок.
Обновлено в 09:58
Общество

Названы лучшие сериалы первой половины 2019 года

Названы лучшие сериалы, которые вышли в начале 2019 года, сообщает журнал Variety.
Обновлено в 10:47
Музыка

Макаревич сообщил об отмене концерта «Машины времени» у Кремля

В беседе с РБК Макаревич добавил, что посвященный 50-летию группы концерт состоится 29 июня.
Обновлено 09 июня в 04:10
Политика

Спикер парламента Чечни публично отчитал главу дагестанского района

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Спорт

Загитова, Медведева и Туктамышева вошли в список кандидатов в сборную

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Присутствующие во время выступления Андреевой кинодеятели заметили, что рядом с Паулиной не было ее избранника, Федора Бондарчука, хотя в Сочи он тоже прилетел.
Обновлено вчера в 07:32
Происшествия

В порту Санкт-Петербурга нашли 400 килограммов кокаина из Эквадора

В порту Санкт-Петербурга таможенники в контейнере с рыбными консервами из Эквадора обнаружили 400 килограммов кокаина, сообщает ФТС.
Обновлено в 09:16
Общество

В Екатеринбурге учительница заставила первоклашек писать грубое слово

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Кино

Вышел официальный трейлер мультфильма «Холодное сердце 2»

Премьера анимационного приключения Disney «Холодное сердце 2» состоится 28 ноября 2019, а пока зрители могут увидеть официальный дублированный трейлер.
Обновлено в 10:05
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Шестой дом загорелся на острове Кего в Архангельске

Обновлено в 10:21
Футбол

«Локомотив» подписал футболиста «Уфы» Живоглядова

Обновлено в 09:25
Финансы

ЦБ намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков

Центральный банк России (ЦБ) намерен ограничить банки во взимании долгов с заемщиков, чей показатель долговой нагрузки превысит определенный лимит, говорится в сообщении регулятора.
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В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

Обновлено вчера в 23:14
Армия и оружие

США готовят новую базу для прикрытия «Сувалкского коридора»

Польша ищет два миллиарда долларов для того, чтобы так называемый «Сувалкский коридор» был «надежно» защищен дополнительным военным контингентом США.
Обновлено в 10:14
Авто

Названы регионы, где лучше не покупать подержанные автомобили

Недалеко «ушла» Москва, где средний возраст подержанных авто составил 9,3 года.
Обновлено в 09:44
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