В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнатуBFM.ru 04:25

с чего всё началось

Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщил директор музея Бартоломей Плебаньчик, сообщает РИА Новости. Он отметил, что местоположение подземного тоннеля нашли с помощью георадара.

В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнату

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