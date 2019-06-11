Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнатуBFM.ru 04:25
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщил директор музея Бартоломей Плебаньчик, сообщает РИА Новости. Он отметил, что местоположение подземного тоннеля нашли с помощью георадара.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция RMF FM, добраться до люка, который, по мнению экспертов, не открывался с тех пор, и войти в туннель польские специалисты намерены в конце месяца.Российская газета00:03
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