Происшествия
В Польше нашли тоннель, возможно, ведущий в Янтарную комнатуBFM.ru 04:25
Сотрудники музея Второй мировой войны в Мамерках на северо-западе Польши обнаружили вход в тоннель, в котором может быть спрятана Янтарная комната. Об этом сообщил директор музея Бартоломей Плебаньчик, сообщает РИА Новости. Он отметил, что местоположение подземного тоннеля нашли с помощью георадара.
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с чего всё началось
Как сообщает радиостанция RMF FM, добраться до люка, который, по мнению экспертов, не открывался с тех пор, и войти в туннель польские специалисты намерены в конце месяца.Российская газета00:03
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Шоу-бизнес
Бари Алибасов вышел из искусственной комы
Обновлено в 05:13
Общество
Мэрия Москвы пожалуется в прокуратуру из-за марша в поддержку Голунова
Мэрия Москвы намерена обратиться в прокуратуру из-за запланированного на 12 июня марша в защиту журналиста издания "Медуза" Ивана Голунова, поскольку его инициаторы не идут на контакт по вопросу безопасности граждан, заявил "Интерфаксу" во вторник вице-мэр Москвы Александр Горбенко.
Обновлено в 06:56
Политика
Лукашенко назначил министром внутренних дел Белоруссии Караева
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назначил министром внутренних дел Юрия Караева, который до настоящего времени работал в должности замминистра внутренних дел - командующего внутренними войсками, сообщает во вторник агентство Sputnik Белоруссия.
Обновлено в 05:56
Политика
Медведев не исключил переход на четырехдневную рабочую неделю
Премьер-министр России Дмитрий Медведев не исключил введения четырехдневной рабочей недели в будущем, сообщает ТАСС.
Обновлено в 05:47
Здоровье
Барнаульцы жалуются на ночные очереди за талонами к детским врачам
Очередь за талончиками к детским узким специалистам приходится занимать ночью.
Обновлено в 01:04
Космос
Свердловчане смогут наблюдать противостояние Луны и Юпитера
Обновлено вчера в 01:34
Происшествия
Взрыв газа произошел в пятиэтажке в Сочи
Обновлено в 02:51
Экономика
Суд обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% банка «Восточный»
Арбитражный суд Амурской области обязал Baring Vostok немедленно продать 9,99% акций банка "Восточный" компании бизнесмена Артема Аветисяна.
Обновлено в 07:10
Космос
Ученые запустили в космос игрушечного Дмитрия Рогозина на «Жигулях»
Научные работники из Томска, являющиеся членами проекта ToSky, при испытании стратостата в качестве полезной нагрузки использовали фигурку генерального директора корпорации "Роскосмос" Дмитрия Рогозина, сидящего в отечественном автомобиле "ВАЗ-2107" красного цвета.
Обновлено в 01:57
Футбол
Паулу Фонсека стал главным тренером «Ромы»
Португальский специалист Паулу Фонсека, покинувший донецкий "Шахтер", назначен главным тренером "Ромы", сообщается на официальном сайте футбольного клуба из столицы Италии.
Обновлено в 04:26
Происшествия
Суд рассмотрит жалобу на домашний арест журналиста Голунова 14 июня
Мосгорсуд 14 июня рассмотрит жалобу защиты на решение суда нижестоящей инстанции о домашнем аресте журналиста "Медузы" Ивана Голунова, сообщили РИА Новости в суде.
Обновлено в 08:02
Шоу-бизнес
У Анны Плетневой диагностировали психическое расстройство
Плетнева не всегда может объяснить, почему совершает неадекватные поступки, так как просто не помнит, что происходило с ней на сцене: артистка страдает диссоциативным расстройством идентичности.
Обновлено вчера в 23:00
Политика
Huawei хочет заменить Android российской ОС
Источники проинформировали о том, что китайская телекоммуникационная компания Huawei из-за санкций США может начать использовать российскую "Аврору" вместо операционной системы (ОС) Android.
Обновлено вчера в 21:39
Общество
Раскрыта технология обмана в финале детского «Голоса»
Документ имеется в распоряжении «Ленты.ру». Эксперты обнаружили, что общее число накруток голосов достигло 41 тысячи.
Обновлено в 08:11
Культура
Самую дорогую картину в мире обнаружили на яхте саудовского принца
Картину «Спаситель мира» Леонардо да Винчи, проданную в 2017 году за 450 млн долларов неизвестному покупателю, обнаружили на яхте Serene принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана, сообщает портал Artnet.
Обновлено в 06:02
Музыка
Музыканты легендарной группы Queen восхитились балалаечником из Перми
Музыкантам легендарной группы Queen понравилась кавер-версия популярной песни The show must go on, созданная пермским балалаечником.
Обновлено вчера в 11:15
Авто
FAW Besturn X40 выйдет в продажу во второй половине года
FAW Besturn X40 вышел в продажу на домашнем рынке около 2 лет назад.
Обновлено в 06:53
Наука
Названо главное условие рекордного долголетия
Ученые определили, что в Дании долгожители умирают позднее, чем в Швеции. При этом ситуация с общим уровнем смертности была обратной.
Обновлено в 03:02
Футбол
«Спартак» интересуется сыном Георге Хаджи
Обновлено в 07:31
Политика
Лукашенко призвал «привести в чувство» Белгидромет
Президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе рассмотрения кадровых вопросов поручил своей администрации разобраться с работой Белгидромета.
Обновлено в 07:14
Происшествия
Матвиенко назвала «головотяпством» действия полиции по делу Голунова
Обстоятельства задержания журналиста Ивана Голунова вызывают недоверие к следственным органам и либо демонстрируют непрофессионализм и "головотяпство", либо вообще являются провокацией, считает спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:40
Армия и оружие
На Кубани девушки-курсанты сдали зачеты на допуск к полетам
Курсанты десантировались с вертолета Ми-8 с высоты более 800 м. Подготовку к зачету курсанты проходили на тренажерах в течение месяца, сообщает пресс-служба Минбороны РФ.
Обновлено в 06:32
Авто
Коробки передач Renault подвели автомобили Lada
Обновлено вчера в 15:34
Происшествия
Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы
Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
В Махачкале произошел взрыв на танкере
"В 04:38 мск поступила информация о том, что в Махачкалинском морском торговом порту во время перекачки нефтепродуктов с танкера произошел хлопок газовоздушной смеси в машинном отделении", - сказали в ведомстве.
Обновлено в 01:48
Футбол
«Локомотив» намерен купить защитника молодёжной сборной Бразилии
Московский футбольный клуб «Локомотив» нацелился на защитника «Крузейро» Мурило.
Обновлено в 04:35
Политика
Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины
Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
Обновлено в 06:55
Происшествия
По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев
Обновлено вчера в 12:18