Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянинаГазета.Ru 14:29
Пока не проведено опознание, польские полицейские не готовы заявить, что тело найденного мальчика принадлежит тому самому малышу, которого 10 июля отец забрал у бабушки и дедушки, но так и не довез до его матери. Однако они убеждены, что поиски пропавшего пятилетнего россиянина завершены.
Читать в источнике
Оценить158
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7335 источников, обновлено в 21:47, Вашингтон
Кино
В Сети появился новый трейлер «Хранителей»
Обновлено в 14:54
Музыка
В Петербурге фестиваль «Звезды белых ночей» завершится оперой «Садко»
Завершится фестиваль показом оперы «Садко», которую создал Николай Римский-Корсаков. В этом году творчеству композитора исполняется 175 лет.
Обновлено в 20:30
Футбол
«Ростов» и «Спартак» сыграли вничью
Футбольный клуб «Ростов» на своем поле сыграл вничью с московским «Спартаком» в матче второго тура чемпионата России.
Обновлено в 16:56
Космос
Украина объявила о работе над пилотируемым космосамолетом
На Украине начата разработка пилотируемого космического самолета и спутников-инспекторов, сообщает конструкторское бюро «Южное».
Обновлено вчера в 08:25
Политика
Британия начала искать российский след в задержании Ираном ее танкера
Британская разведка расследует версию о причастности России к задержанию Ираном танкера Stena Impero, пишут СМИ.
Обновлено в 20:59
Экономика
Реестр российской электроники начнут вести с 2020 года
Правительство РФ постановило сформировать до 1 января 2020 года единый реестр российской радиоэлектронной продукции, разработав перечень продукции, происходящей из иностранных государств, и порядок определения статуса телеком-оборудования отечественного производства.
Обновлено вчера в 11:58
Общество
Битва тортов и фестиваль японской культуры собрали 78 тысяч человек
Проходящие в субботу в московском парке Горького мероприятия собрали около 78 тысяч человек - люди пришли на фестиваль японской культуры J-FEST Summer и VIII Международный фестиваль садов и цветов Moscow Flower Show - 2019, а также на битву тортов, лекции, музыкальный концерт и другие активности.
Обновлено в 08:26
Авто
Составлен топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году
Ну и лидером составленного топ-3 лучших пикапов на российском рынке в 2019 году стал Toyota Hilux, который не раз завоевывал звание самого надежного в сегменте.
Обновлено в 10:08
Политика
Рябков встретился с Мадуро в Каракасе
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков сообщил, что провел встречу с президентом Венесуэлы Николасом Мадуро в Каракасе на полях министерской встречи Координационного бюро Движения неприсоединения.
Обновлено в 19:44
Политика
В США министерство объяснило суть информатак на примере споров о пицце
Министерство внутренней безопасности США опубликовало памятку, в которой объяснило, как американцы могут защититься от информационных атак со стороны России и других недоброжелателей, на примере пиццы с ананасами.
Обновлено в 19:42
Происшествия
Два человека получили ранения при стрельбе на севере Москвы
Неизвестный мужчина ранил двух человек из травматического пистолета на севере Москвы. Об этом сообщила пресс-служба столичного главка МВД.
Обновлено в 18:26
Авто
Toyota назвала дату премьеры нового компактного кроссовера
Есть также данные, что длина кроссовера не превысит 4 метров, а его основной станет платформе TNGA.
Обновлено в 10:31
Политика
Оставшихся в «китовой тюрьме» косаток выпустят до конца лета
Обновлено в 16:48
Шоу-бизнес
Согдиана рассказала, где будет рожать третьего ребенка
Пол будущего ребенка артистка не раскрывает, но отмечает, что будет рожать в Москве, как и в предыдущих двух детей.
Обновлено в 17:00
Кино
В сети появился трейлер мистического триллера об убийствах в Петербурге XIX века
В сети появился трейлер мистического триллера «Девятая», который повествует о ритуальных убийствах в Петербурге времён царствования Николая II.
Обновлено в 16:48
Музыка
Российская группа Lumen запишет саундтрек к комиксу про Бэтмена
Ряд комиксов о Бэтмене и других принадлежащих DC Comics персонажах был опубликован в России издательством "Азбука-Аттикус".
Обновлено в 15:49
Армия и оружие
ВСУ обстреляли Донбасс за несколько часов до перемирия
Украинские силовики открыли огонь по жилым домам в городе Первомайске на территории самопровозглашенной Луганской народной республики.
Обновлено в 14:08
Недвижимость
Государство может начать субсидировать первый взнос по ипотеке
Правительство рассмотрит целесообразность предоставления россиянам субсидии на стартовый взнос по ипотеке или компенсации процентной ставки по ипотеке – соответствующая директива содержится в опубликованном на сайте Кремля документе «Перечень поручений по результатам проверки исполнения законодательства и решений Президента по вопросам жилищного строительства».
Обновлено в 11:59
Происшествия
Обнаружено кладбище проблемных Boeing 737 MAX
Кладбище самолетов Boeing 737 MAX, полеты которых были запрещены, обнаружено в Логистическом аэропорту Южной Калифорнии в Викторвилле.
Обновлено в 09:18
Экономика
Лучше всех обслуживают долги в МФО бюджетники и банкиры - исследование
Самыми дисциплинированными заемщиками микрофинансовых организаций являются россияне, занятые в бюджетной и финансовой сфере, говорится в исследовании финансового маркетплейса "Юником 24", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Обновлено в 20:15
Энергетика
Цены на бензин в Грузии установили исторический рекорд
Цена на бензин на автозаправочных станциях Грузии достигла в субботу исторического максимума, передает корреспондент РИА Новости.
Обновлено в 12:23
Политика
Медведчук считает, что Украина может договориться с Россией
Глава политсовета партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Виктор Медведчук считает, что договориться с Россией можно и нужно, но не с позиции шантажа или ультиматума.
Обновлено в 10:05
Общество
Наивысший уровень опасности объявлен в Японии из-за ливней
Под влиянием тайфуна Данас на юго-запад Японии обрушились ливни. Для ряда районов префектуры Нагасаки объявлен наивысший уровень опасности.
Обновлено в 00:31
Общество
Саудовская Аравия отпустила иранский танкер из Джидды
Обновлено в 14:30
Политика
Оскорбивший Путина грузинский телеведущий вернется в эфир
Отстраненный на два месяца после оскорблений в адрес президента России Владимира Путина телеведущий Георгий Габуния сможет вернуться к работе, заявил новый генеральный директор телеканала «Рустави 2» Паата Салия в эфире Palitra TV.
Обновлено в 05:41
Общество
В Италии умер руководитель громкого расследования 1990-х «Чистые руки»
В Милане в возрасте 89 лет скончался бывший прокурор Франческо Саверио Боррелли, который в начале 1990-х годов возглавлял начавшееся в городе громкое антикоррупционное расследование «Чистые руки», сообщает Reuters.
Обновлено в 17:51