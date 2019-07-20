Происшествия
В Польше нашли тело пропавшего пятилетнего россиянинаГазета.Ru 14:29
Останки пятилетнего россиянина, пропавшего в Польше десять дней назад, найдены на трассе между Варшавой и городом Гродзиск-Мазовецкий. Представители польской полиции на встрече журналистами сообщили, что поиски ребенка завершены, а затем будет экспертиза и опознание родственниками.
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