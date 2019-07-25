Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадкеРоссийская газета вчера в 12:06
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке. В пресс-службе ГСУ СК региона подтвердили информацию об убийстве во дворе дома в Раменском.
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Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в городе Раменское. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.
— Татьяна Петрова, российская певицаВести Подмосковья вчера в 14:09
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Здоровье
Жительница подмосковной Балашихи родила четверню
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Украинский посол предложил ввести в Донбасс иностранный контингент
Введение иностранных вооружённых формирований в Донбасс для разоружения войск ДНР и ЛНР предложил осуществить Александр Левченко, украинский посол в Хорватии и Боснии и Герцеговине, в интервью блогеру Юрию Романенко.
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Политика
Капитан сообщил детали задержания российского танкера на Украине
Капитан задержанного на Украине российского танкера Илья Дребязка заявил, что экипаж не нарушал никаких правил, передает «РИА Новости».
Обновлено вчера в 17:50
Политика
Власти США просят Турцию не вводить в строй российские С-400
Обновлено вчера в 16:59
Футбол
Экс-игрок «Спартака» Игорь Шалимов жёстко высказался о главном тренере
Главный тренер ФК «Спартак» Олег Конов дебил, заявил экс-игрок клуба Игорь Шалимов в Instagram.
Обновлено вчера в 19:26
Музыка
Ольга Бузова заявила, что даст последний концерт
Ольга Бузова сообщила в своем Инстаграме, что ее осенний концерт станет последним.
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Кино
Умер народный артист Анатолий Торопов
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Происшествия
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Космос
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Обновлено 23 июля в 09:29
Авто
В ОАЭ ищут специалиста по розыску заброшенных суперкаров
Обновлено вчера в 11:50
Общество
Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
Обновлено 24 июля в 09:30
Политика
Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения
Президент РФ Владимир Путин обеспокоен ситуацией в первичном звене здравоохранения и поручил вице-премьеру Татьяне Голиковой подготовить предложения по его развитию.
Обновлено вчера в 08:32
Кино
Культурный уикенд: выбор «Известий»
Ловкий преступник и мастер побегов из тюрем Видок менял города и профессии, пока не был нанят наполеоновским правительством очистить улицы Парижа от криминала.
Обновлено вчера в 17:01
Происшествия
Погода буйствует: в Амурской области эвакуируют людей
В Амурской области из-за наводнения эвакуируют людей. Жителей села Норска пришлось вывозить на вертолете, Ми-8 сделал несколько рейсов.
Обновлено вчера в 09:29
Происшествия
Вылетевший в Петербург самолёт вернулся в аэропорт Симферополя
Пассажирский самолёт, следовавший в Санкт-Петербург, совершил вынужденную посадку в аэропорту Симферополя из-за технической причины, она прошла в штатном режиме.
Обновлено вчера в 08:05
Армия и оружие
В КНДР запустили две ракеты в сторону Японии
В прошлый раз запуск северокорейских ракет произошел в начале мая.
Обновлено вчера в 02:40
Авто
Тюнеры хотят выпустить обновленный ГАЗ-69 «Козлик»
Тюнинг-ателье Truck Garage собирается выпустить лимитированную серию обновленного внедорожника ГАЗ-69.
Обновлено вчера в 07:53
Происшествия
В Сочи обрушилась федеральная дорога
В Сочи в 17.30 на автомобильной дороге А-147 обрушилась часть дорожного полотна.
Обновлено вчера в 11:05
Политика
Власти Украины предлагают расширить санкции против России
Власти Украины выступили с предложением расширить санкции против Российской Федерации.
Обновлено 24 июля в 17:39
Политика
На Украине обвинили Порошенко в захвате российского танкера
Депутат Верховной рады Вадим Новинский рассказал «Известиям», что к задержанию российского танкера на Украине может быть причастен экс-президент страны Петр Порошенко.
Обновлено вчера в 23:32
Политика
Россия поставила Украине ультиматум по задержанному танкеру
Россия требует незамедлительного возвращения задержанного СБУ танкера, об этом заявил член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич на своей странице в фейсбуке.
Обновлено вчера в 14:41
Общество
Путин принял в Кремле пострадавших от наводнения в Иркутской области
Президент России Владимир Путин в Кремле встретился с пострадавшими от наводнения в Иркутской области.
Обновлено вчера в 05:51
Происшествия
Появилось видео нападения на Порошенко
Обновлено вчера в 11:38
Происшествия
Шимпанзе на глазах посетителей зоопарка откусил руку смотрителю
Обновлено вчера в 16:46
Политика
Помпео заявил, что США сократили возможности России «влиять на выборы»
Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что США сократили возможности РФ "влиять на выборы" и работают над недопущением вмешательства со стороны Ирана, КНДР и Китая.
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Политика
Трамп и Зеленский поговорили по телефону о России
Выборы в Верховную раду были свободными и демократическими, а у Вашингтона и Киева есть много путей для расширения будущего сотрудничества - об этом заявил глава Белого дома Дональд Трамп в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Обновлено вчера в 15:29
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено вчера в 13:41
Общество
В России могут ввести полностью бесплатное высшее образование
В Госдуме предложили сделать высшее образование полностью бесплатным в регионах, которые граничат с иностранными государствами.
Обновлено вчера в 06:10
Авто
Обновленный Mitsubishi Pajero Sport представлен официально
Сегодня, 25 июля состоялся официальный дебют обновлённого внедорожника Mitsubishi Pajero Sport. Премьера новинки прошла в Таиланде.
Обновлено вчера в 01:53
Общество
В Гидрометцентре предупредили россиян о снеге в выходные
Заведующий отделом краткосрочных прогнозов погоды Гидрометцентра России Александр Голубев рассказал, что в конце недели есть вероятность дождя и мокрого снега на крайнем севере и на северо-востоке европейской территории России.
Обновлено вчера в 01:16