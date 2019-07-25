Сотрудниками полиции в Ногинске обнаружен автомобиль, на котором скрылся подозреваемый в убийстве 25-летней женщины на детской площадке в городе Раменское. Полицейские продолжают проведение оперативно-розыскных мероприятий, направленных на розыск и задержание злоумышленника.

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке. В пресс-службе ГСУ СК региона подтвердили информацию об убийстве во дворе дома в Раменском.

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

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