В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке. В пресс-службе ГСУ СК региона подтвердили информацию об убийстве во дворе дома в Раменском.

В Подмосковье женщину убили на детской площадке

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