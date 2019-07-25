Происшествия

В Подмосковье женщину убили на детской площадкеРоссийская газета 12:06

В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке. В пресс-службе ГСУ СК региона подтвердили информацию об убийстве во дворе дома в Раменском.
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На детской площадке в Подмосковье мать зарезали на глазах у ребенка

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