Происшествия
В Подмосковье женщину убили на детской площадкеРоссийская газета 12:06
В Московской области мужчина зарезал прохожую на детской площадке. В пресс-службе ГСУ СК региона подтвердили информацию об убийстве во дворе дома в Раменском.
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Установлена личность предполагаемого убийцы женщины на детской площадке в Раменском
Агентство Москва12:59
Автоматически обработано 7259 источников, обновлено в 14:39, Вашингтон
Политика
СБУ отпустила экипаж задержанного российского танкера
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Скончался народный артист России Анатолий Торопов
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МВД Австрии объявило в розыск подозреваемого в работе на ГРУ
МВД Австрии объявило в розыск Игоря Егоровича Зайцева.
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Русская служба «Би-би-си» рассказала о бизнесе «старшей дочери Путина»
Путин никогда не подтверждал, что Воронцова и Тихонова — его дочери.
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Диетолог рассказала об основных ошибках при похудении
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В Генпрокуратуре РФ рассказали о расследовании «третьего дела ЮКОСа»
Как сообщало ИА REGNUM, в октябре 2003 года Ходорковского, на тот момент называемого одним из богатейших людей мира, арестовали по обвинению в хищениях и неуплате налогов.
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Происшествия
В Киеве возбудили дело после попытки нападения на Порошенко
В Киеве возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство» после попытки неизвестных напасть на бывшего украинского президента Петра Порошенко у здания Государственного бюро расследований.
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О снеге в выходные предупредили в Гидрометцентре
В Северо-восточной части России и на Севере не исключено выпадение мокрого снега с дождем.
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Политика
Володин счел несправедливой идею заплатить за годы отсутствия в ПАСЕ
Спикер Государственной думы Вячеслав Володин считает несправедливыми призывы к России заплатить взносы в бюджет Совета Европы с 2017 года, когда Москва не участвовала в работе Парламентской ассамблеи.
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Здоровье
Миллионы больных гепатитом даже не подозревают о диагнозе
Во всем мире 300 млн человек болеют вирусным гепатитом и многие не знают о своем диагнозе.
Обновлено в 06:18
Политика
Дипломата КНДР вызвали в МИД из-за задержания рыболовного судна
Временный поверенный в делах КНДР в РФ Чин Чжон Хёп был вызван в МИД в связи с задержанием российского траулера "Сянхайлинь-8".
Обновлено в 14:08
Политика
Украина нашла в Катаре альтернативу российскому газу
«Работаем над тем, чтобы уже с января 2020 года можно было осуществлять поставки газа на Украину с южного направления через Трансбалканский газопровод», — написал Макогон в Facebook.
Обновлено в 07:49
Единоборства
Матиас отказался от гонорара за бой с Дадашевым
Обновлено в 14:22
Политика
Генпрокуратура признала «Атлантический совет» нежелательным в России
Генеральная прокуратура России признала нежелательной деятельность иностранной неправительственной организации The Atlantic Council of the United States («Атлантический совет») на территории страны.
Обновлено в 13:19
Финансы
Евро опустился ниже 70 рублей впервые с марта прошлого года
Курс евро на торгах Московской биржи в четверг, 25 июля, опустился ниже 70 руб. К 15.37 мск евро подешевел на 54 коп. к закрытию среды до 69,97 руб. Последний раз европейская валюта торговалась ниже отметки в 70 руб. 12 марта прошлого года.
Обновлено в 08:55
Политика
Бывшего министра обороны Грузии задержали по делу о митингах
Грузинские правоохранители задержали бывшего министра обороны Грузии Ираклия Окруашвили по делу о беспорядках в ходе демонстраций 20 и 21 июля в Тбилиси у здания парламента.
Обновлено в 12:37
Политика
Юнкер и Джонсон обсудили Brexit
Глава ЕК Жан-Клод Юнкер и новый премьер Великобритании Борис Джонсон говорили по телефону в четверг и обсудили Brexit.
Обновлено в 13:54
Политика
Путин отменил часть санкций против Турции
Президент России Владимир Путин отменил часть специальных экономических мер в отношении Турции.
Обновлено в 06:30
Политика
Су-су-су: Кличко начал заикаться на фоне уголовного дела и увольнения
У мэра Киева опять возникли трудности дикцией – Виталий Кличко не смог с первого раза выговорить словосочетание "институт судебных экспертиз".
Обновлено в 13:55
Футбол
«Арсенал» объявил о переходе Себальоса
Добавим, что Себальос перешел в Реал в 2017 году из Бетиса за 16,5 миллиона евро.
Обновлено в 10:02
Футбол
Сын легенды сборной Швеции может перейти в «Спартак»
Нападающий "Норрчепинга" Йордан Ларссон может перейти в московский "Спартак", сообщает Expressen.
Обновлено в 12:59
Политика
Украина готовится к прекращению поставок дизтоплива из России
Крупнейший импортер нефтепродуктов на Украине Wexler Group заявил, что с 1 августа прекратит поставку дизельного топлива из России из-за ввода пошлин и будет искать альтернативные источники импорта дизельного топлива.
Обновлено в 13:12
Общество
В Новгороде обнаружены саркофаги домонгольского периода
Уточняется, что подобные саркофаги использовались в качестве семейных усыпальниц только в нескольких городах домонгольской Руси, среди которых Киев и Новгород.
Обновлено в 06:58
Футбол
Болельщики «Марселя» благодарят «Динамо» за покупку Н’Жье
В социальных сетях многие болельщики французской команды благодарят российский клуб за покупку, намекая на то, что форвард ничем особенным не запомнился в составе «Марселя».
Обновлено в 07:05
Экономика
«Газпром» собрал заявки на свои акции почти на 200 млрд рублей
Сбор заявок на покупку квазиказначейских бумаг «Газпрома» сопровождался нетипичным для продажи в открытый рынок крупного пакета акций ростом их стоимости.
Обновлено в 11:42
Общество
В Норвегии призвали убивать «русских лососей»
Обновлено в 13:41
Армия и оружие
В Севастопольской бухте корабли ЧФ выстроили в парадный строй
Как сообщили в пресс-службе ЧФ России, жители и гости города-героя смогут увидеть подлодку «Новороссийск», ракетный катер «Р-60», ракетный корабль «Самум», фрегат «Адмирал Макаров», сторожевой корабль «Сметливый», большие десантные корабли «Новочеркасск» и «Николай Фильченков», гвардейский ракетный крейсер «Москва», корабль пограничников «Аметист».
Обновлено в 03:07
Политика
Путин выступил с призывом к народу Киргизии после встречи с Атамбаевым
Обновлено вчера в 14:27
Политика
В Крыму ответили на предложение создать «национальную автономию»
Заявление советника президента Украины Никиты Потураева о проекте создания «национальной автономии» крымских татар на территории полуострова является вмешательством во внутренние дела России.
Обновлено в 14:32
Политика
В США вернулись к применению смертной казни на федеральном уровне
Власти США после почти двадцатилетнего перерыва решили вернуться к исполнению смертных приговоров, вынесенных на федеральном уровне.
Обновлено в 11:45