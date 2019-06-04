Происшествия

В Подмосковье застрелили директора торгового центраРБК 07:45

В Солнечногорском районе Московской области произошло убийство директора торгового центра в поселке Поварово, сообщает пресс-служба Следственного комитета в своем канале в WhatsApp.
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В Солнечногорском районе произошло убийство директора торгового центра

Вести Подмосковья09:15

СК возбудил дело об убийстве директора ТЦ в Подмосковье

ТАСС07:17

Директора ТЦ в городском округе Солнечногорск убили из пистолета на входе в магазин

Агентство Москва07:14

В Подмосковье застрелили директора торгового центра

Интерфакс07:02

Убийца директора ТЦ в Солнечногорске попал на видео

РИАМО07:36

В Подмосковье убили директора торгового центра

РИА Новости07:41

Стали известны подробности убийства директора ТЦ в Подмосковье

РЕН ТВ06:39
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Армия и оружие

Террористы получили новые украинские гранатометы раньше ВСУ

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Эксперты прогнозируют потепление «по худшему сценарию» к 2050 году

Эксперты из Австралии прогнозируют глобальное потепление «по худшему сценарию».
Обновлено в 12:53
Общество

Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку

Эксперты исследовали 48 листовых и пакетированных чаев 35 торговых марок. Серьезных нарушений не было ни в одном чае, заявили в Роскачестве.
Обновлено в 07:09
Политика

Путин поручил избавиться от позора с «обманутыми дольщиками»

Российский президент Владимир Путин в ходе совещания с правительством потребовал в ближайшие несколько лет избавиться в России от такого позорного явления, как «обманутые дольщики».
Обновлено в 11:04
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Названы самые популярные в России китайские автомобили

В период с января по апрель 2019 года россияне приобрели более 10 тысяч новых автомобилей китайских марок, что на 1% больше, по сравнению с прошлогодним отчетным периодом.
Обновлено в 09:46
Футбол

«Реал» объявил о трансфере Йовича

Мадридский футбольный клуб «Реал» объявил о переходе сербского нападающего немецкого «Айнтрахта» Луки Йовича.
Обновлено в 07:51
Происшествия

Появилось видео жесткого задержания россиянина в Косове

Задержание россиянина Михаила Краснощекова, пострадавшего от действий полицейских в непризнанной республике Косово, попало на видео.
Обновлено в 10:33
Футбол

Британский портал Goal назвал трансфер Головина в «Монако» катастрофой

Приобретение полузащитника сборной России Александра Головина у московского ЦСКА летом прошлого года стало неудачным решением для клуба чемпионата Франции "Монако".
Обновлено в 10:45
Авто

В Сеть просочились подробности о внедорожнике Lada 4x4 нового поколения

Российская машиностроительная компания «АвтоВАЗ» работает над следующей генерацией отечественного внедорожника Lada 4x4.
Обновлено в 12:37
Общество

Аршавину запретили выезд за границу из-за долга по алиментам

Обновлено в 08:52
Общество

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестных акциях

У россиян растет готовность участвовать в массовых протестах, хотя доля граждан, считающих возможными такие акции там, где они живут, снижается, следует из майского опроса «Левада-центра».
Обновлено вчера в 17:45
Транспорт

Въезд в Крым по мосту через Керченский пролив станет менее «тесным»

В Крыму запустили движение по двум полосам в каждом направлении на 14-километровом участке на подъезде к автоподходу к мосту через Керченский пролив.
Обновлено в 10:35
Шоу-бизнес

Валерия прокомментировала скандал с дочерью Алсу на шоу «Голос. Дети»

Валерия считает неправильной поддержку дочери Алсу колоссальной аудиторией самой певицы и ее друзьями.
Обновлено в 10:32
Энергетика

В «Транснефти» прокомментировали слова Сечина о ситуации с «Дружбой»

"Транснефть" после слов главы "Роснефти" Игоря Сечина про ситуацию с загрязнением трубопровода "Дружба" просит "Роснефть" тщательнее и объективнее готовить информацию для его публичных выступлений, говорится в заявлении пресс-службы "Транснефти".
Обновлено в 11:14
Гаджеты

Смартфон Vivo Y15 с мощным аккумулятором оценили в 230 долларов

Дебютировал смартфон Vivo Y15 стоимостью 230 американских долларов.
Обновлено в 04:38
Происшествия

Задержание подозреваемых в убийстве спецназовца ГРУ сняли на видео

Обновлено в 05:05
Гаджеты

В России стартовали продажи обновленных фотоаппаратов «Зенит»

В России начались продажи новых фотоаппаратов «Зенит» с дальномерной камерой.
Обновлено в 09:13
Политика

Генсек НАТО анонсировал учения с Украиной в Чёрном море

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс планирует в июле провести учения в Чёрном море с участием Украины.
Обновлено в 12:19
Происшествия

В Тольятти двое детей получили травмы из-за упавшего батута

По версии следствия, 1 июня неправильно закрепленный надувной батут опрокинулся из-за сильного ветра, двое детей 2011 и 2013 годов рождения получили травмы.
Обновлено в 11:32
Политика

Зеленский заявил на встрече с Юнкером, что он лучше Порошенко

Новый президент Украины Владимир Зеленский, который прибыл во вторник с первым визитом в Брюссель, заявил на встрече с главой Еврокомиссии (ЕК) Жан-Клодом Юнкером, что он лучше, чем его предшественник Петр Порошенко, передает корреспондент ТАСС с места события.
Обновлено в 09:25
Футбол

Роналду одобрил приход Сарри в «Ювентус»

Tuttosport утверждает, что Роналду будет рад приходу Сарри, который ранее помог развить бомбардирские способности Дрису Мертенсу и Гонсало Игуаину.
Обновлено в 11:35
Политика

Кот Ларри из офиса Мэй спрятался от дождя под лимузином Трампа

Кот Ларри из офиса британского премьер-министра использовал лимузин президента США как укрытие от дождя, пишет британская газета Daily Express.
Обновлено в 10:04
Политика

Путин встретился с главой Совета муфтиев России

Президент России Владимир Путин встретился с председателем Совета муфтиев РФ Равилем Гайнутдином.
Обновлено в 12:52
Политика

Эрдоган официально опроверг информацию о покупке С-400

Фактически, своим заявлением турецкий лидер полностью опроверг доводы ряда европейских СМИ, ссылающихся на тот факт, что Турция и США достигли взаимопонимания по вопросу покупки российских зенитных систем, и в ближайшем времени контракт может быть заморожен.
Обновлено в 06:24
Игры

Анонсирована ещё одна игра по мотивам Vampire: The Masquerade

Польская студия Draw Distance анонсировала ещё одну игру во вселенной «Старого Мира Тьмы» под названием Vampire: The Masquerade - Coteries of New York.
Обновлено в 09:58
Общество

Эксперты назвали лучший напиток для утоления жажды в жару

Стал известен напиток, который хорошо утоляет жажду в жару и восстанавливает баланс солей в организме. Об этом пишет «Российская газета».
Обновлено вчера в 23:43
Авто

Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу

Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Армия и оружие

США после выхода из ДРСМД могут разместить ракеты в Азии и Европе

США после выхода из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) займутся укреплением своего военного потенциала в Азии.
Обновлено в 11:29
Происшествия

Аваков встретился с семьей мальчика, погибшего после ранения полицейскими

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков и председатель Национальной полиции Сергей Князев встретились с семьей мальчика, который погиб в Киевской области от огнестрельного ранения в голову полицейскими, сообщила во вторник пресс-служба МВД.
Обновлено в 12:56
Авто

Продажи Haval F7 в России стартуют завтра

Российский офис Haval объявил о начале 5 июня продаж нового кроссовера Haval F7.
Обновлено в 08:02
Главное