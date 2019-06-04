Происшествия
В Подмосковье застрелили директора торгового центраРБК 07:45
В Солнечногорском районе Московской области произошло убийство директора торгового центра в поселке Поварово, сообщает пресс-служба Следственного комитета в своем канале в WhatsApp.
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Директора ТЦ в городском округе Солнечногорск убили из пистолета на входе в магазин
Агентство Москва07:14
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Происшествия
Бари Алибасова госпитализировали
Обновлено в 14:58
Общество
Роскачество выявило в чайных пакетиках кишечную палочку
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Политика
МИД раскритиковал советы Помпео России по расследованию крушения MH17
МИД критически отнесся к заявлению госсекретаря США Майка Помпео, в котором тот посоветовал России активнее участвовать в расследовании крушения Boeing MH17 в Донбассе.
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Редактирование генома ради защиты от ВИЧ может сокращать жизнь
Американские ученые провели исследование и заявили, что насильственное редактирование генома человека может сокращать жизнь.
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Политика
Зеленский заявил о необходимости противодействия «Северному потоку-2»
Президент Украины Владимир Зеленский перечислил среди важных, по его мнению, направлений взаимодействия Варшавы и Киева необходимость «противодействовать» строительству газопровода «Северный поток-2».
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BadComedian высказался о закрытии своего канала
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Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с UFC
Обладатель пояса Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе россиянин Хабиб Нурмагомедов подписал новый контракт с организацией.
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Политика
В распоряжении Китая оказался новый рычаг давления на США
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В России стартовали продажи обновлённых фотоаппаратов «Зенит»
Продажи фотоаппаратов «Зенит» в новом исполнении начались в России со вторника, 4 июня.
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Футбол
Фернандо стал лучшим игроком «Спартака» в мае
Обновлено в 07:36
Шоу-бизнес
Дэвид Бекхэм выступил против романа сына с его девушкой
Портал напоминает, что это далеко не первый скандал Бруклина и Ханны, попавший на всеобщее обозрение.
Обновлено в 09:23
Общество
Европейский город устроил распродажу квартир за 50 евро
В эстонском городе Кохтла-Ярве пройдет открытый аукцион, на который по стартовой цене от 50 евро (около 3,7 тысячи рублей) выставлено жилье в разных районах.
Обновлено в 15:16
Политика
Эрдоган подтвердил намерение получить С-400
Обновлено в 02:54
Авто
Завтра начнутся официальные продажи Haval F7
Обновлено в 06:55
Происшествия
На Кубани четыре человека пострадали при взрыве гранаты
Обновлено в 15:13
Здоровье
Названы недостающие в рационе россиян продукты
В рационе жителей России не достает овощей, фруктов и молочных продуктов.
Обновлено в 15:14
Теннис
Конта победила Стивенс и вышла в полуфинал «Ролан Гаррос»
За выход в финал "Ролан Гаррос" Конта поспорит с победительницей матча между чешкой Маркетой Вондроушовой и хорваткой Петрой Мартич (31).
Обновлено в 09:34
Политика
Зеленский объяснил позицию по «Приватбанку»
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что намерен защищать "только государство и граждан" в ситуации с национализированным "Приватбанком", владельцем которого ранее являлся Игорь Коломойский.
Обновлено в 14:40
Происшествия
На Университетской снова горит дом Черкасского
Обновлено в 14:43
Авто
Обновленный Datsun GO за 300 рублей вышел в продажу
Стоимость обновленного GO начинается с отметки в 332 тысяч 78 рупий или 300 тысяч рублей по текущему курсу.
Обновлено в 03:46
Религия
В РПЦ заявили о неготовности верующих принять папу Римского в России
Визит папы Римского Франциска в Россию пока не стоит в повестке, многие представители православных верующих и духовенства еще не готовы принять его, сообщил председатель Отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского Патриархата митрополит Волоколамский Иларион.
Обновлено в 13:40
Происшествия
В РКК «Энергия» похитили оборудование для космической техники
"Зафиксировано камерами наблюдения" В период с 1 по 5 мая группа неизвестных проникла на территорию ракетно-космической корпорации "Энергия" в подмосковном Королеве и похитила оборудование, рассказал РБК источник в "Роскосмосе", в ведении которого находится предприятие.
Обновлено в 10:04
Единоборства
Команда Джошуа сообщила о реванше с Руисом
Команда британского боксера Энтони Джошуа воспользовалась опцией о проведении реванша с американским боксером мексиканского происхождения Энди Руисом.
Обновлено в 15:05
Шоу-бизнес
Анна и Сергей Семак снова женятся
Анна Семак сказала «да» — но, по ее словам потому, что она по-прежнему восхищается своим мужем и он нравится ей все больше, а не из-за того, что Семак тренирует «Зенит».
Обновлено в 13:55
Общество
ФСБ заинтересовалась победителями исторического конкурса
Учителей и школьников спрашивают, как распространяется информация о конкурсе, требуют предоставить работы участников всех лет, а также настойчиво рекомендуют прекратить сотрудничество с «Мемориалом», который является организатором мероприятия.
Обновлено в 15:27
Политика
Столтенберг назвал Зеленскому условия для вступления Украины в НАТО
НАТО сохраняет двери открытыми для Украины, однако Киев должен проводить реформы и достичь стандартов альянса, заявил после встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским генсек организации Йенс Столтенберг.
Обновлено в 14:19
Гаджеты
Гендиректор не считает Apple монополией
Apple, как отмечает её гендиректор, не располагает доминирующей позицией ни на одном рынке, доля продажи смартфонов в США составляет не больше 35% от общего объёма, а компьютеров — ещё меньше, передаёт CBS.
Обновлено в 13:07
Футбол
Старридж и Морено покинут «Ливерпуль»
Обновлено в 12:29