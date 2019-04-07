В Подмосковье ликвидировали пожар в гостиничном комплексеРоссийская газета 02:36

Пожарным службам удалось полностью ликвидировать пожар, охвативший 700 квадратных метров на территории гостинично-развлекательного комплекса "Голицын-клуб" в Одинцово. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.

В Подмосковье ликвидировали пожар в гостиничном комплексе

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