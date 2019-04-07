Происшествия
В Подмосковье ликвидировали пожар в гостиничном комплексеРоссийская газета 02:36
Пожарным службам удалось полностью ликвидировать пожар, охвативший 700 квадратных метров на территории гостинично-развлекательного комплекса "Голицын-клуб" в Одинцово. Об этом сообщили РИА Новости со ссылкой на источник в МЧС.
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Политика
Отравленный в Эймсбери британец встретился с послом России в Лондоне
Яковенко добавил, что вручил братьям Роули российский доклад под названием «Солсбери: вопросы без ответа», где изложена позиция России о том, что произошло в Солсбери.
Обновлено вчера в 18:13
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По информации ПФР, пенсионер сможет узнать сумму будущих выплат в личном кабинете на сайте фонда: там представлена информация как о текущем показателе, так и о размере пенсии в случае увольнения с учетом индексаций.
Обновлено в 02:10
Религия
Православные встречают Благовещение
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
На Урале пьяная женщина сбила четырех человек и проехалась по ним
В поселке Белоярском Свердловской области пьяная женщина за рулем Nissan Juke сбила четырех человек, вернулась и проехалась по ним.
Обновлено в 01:21
Происшествия
В Париже в жилом доме произошел мощный взрыв
Обновлено вчера в 18:20
Футбол
ЦСКА опубликовал видео из раздевалки после победы над «Спартаком»
ЦСКА поделился видеозаписью из раздевалки после победы над «Спартаком» (2:0) в рамках 22-го тура РПЛ.
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Армия и оружие
Жители Ливии заявили о поддержке операции ливийской национальной армии
Жители ливийского города Аджилат и местные общественные организации заявили о своей поддержке операции ливийской национальной армии, которой командует маршал Халифа Хафтар.
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Напомним, в ночь с 30 июня на 1 июля 2002 года Михаил Круг был убит, сразу после выступления на Дне города.
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Политика
Вице-спикер Рады требует возбудить против Зеленского уголовное дело
Первый вице-спикер Верховной рады Украины, депутат от фракции «Блок Петра Порошенко» (БПП) Ирина Геращенко требует возбудить уголовное дело против кандидата в президенты Украины, шоумена Владимира Зеленского из-за ряда высказываний, которые сделал его герой президент Голобородько в сериале «Слуга народа».
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Политика
Порошенко рассказал о выводах после первого тура
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Шоу-бизнес
Дочь Началовой впервые вышла в свет после смерти мамы
Дочь скончавшейся российской певицы Юлии Началовой Вера впервые после похорон матери появилась в обществе, чтобы сыграть на рояле.
Обновлено в 02:40
Политика
Гриценко заявил о неготовности Зеленского к президентству
Бывший украинский министр обороны, глава партии «Гражданская позиция» Анатолий Гриценко после встречи с кандидатом в президенты Украины Владимиром Зеленским заявил, что последний не готов к работе в должности главы государства.
Обновлено в 02:01
Здоровье
В России появится новая медицинская специализация
С 2020 года в российских вузах появится новая медицинская профессия — врач реабилитационной и физической медицины.
Обновлено в 00:52
Общество
Сергей Галицкий не намерен возвращаться в бизнес
Сергей Галицкий не собирается дальше заниматься бизнесом. Об этом он заявил в интервью проекту Елизаветы Осетинской «Русские норм!»
Обновлено в 00:12
Гаджеты
Опубликован рейтинг самых популярных игровых видеокарт с 2004 по 2019
Авторы канала TheRankings на YouTube создали видео, в котором отобразили изменения в рейтинге популярных видеокарт, который периодически публикует Steam.
Обновлено вчера в 05:51
Политика
Скабеева прокомментировала слухи о своем увольнении с «России-1»
Журналистка и телеведущая телеканала «Россия-1» Ольга Скабеева посмеялась над слухами о своем увольнении.
Обновлено вчера в 04:50
Общество
Назван российский регион с самым дорогим борщом
Самый дорогой борщ продается в Калининградской области по цене 92,5 рубля, самый дешевый — в Кировской области, где порция супа стоит 40 рублей.
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Шоу-бизнес
Умерла вдова Валерия Золотухина
Умерла вдова Валерия Золотухина Тамара. Об этом у себя в Facebook сообщила ее подруга — актриса Театра на Таганке Рената Сотриади.
Обновлено в 02:50
Происшествия
В Москве задержали двух британцев
В центре Москвы задержаны два преподавателя английского языка из Великобритании.
Обновлено в 03:36
Политика
На Западе заявили о выходе России из космической гонки
Космическая гонка началась снова, и амбиции мировых держав сконцентрировались на покорении Луны, однако основные участники поменялись: Россию теперь сменил Китай, пишет Le Figaro.
Обновлено в 01:53
Единоборства
Fight Nights 92. Багаутинов победил Асатряна
В соглавном событии Дмитрий Бикрев (11-3) победил единогласным решением судей Максима Буторина (16-2-1) и стал новым чемпионом Fight Nights в полусреднем весе.
Обновлено вчера в 16:05
Политика
Украинского посла вызвали в МИД Венгрии
МИД Венгрии вызвал посла Украины в Будапеште Любовь Непоп из-за отказа Киева разрешить въезд в страну главе Демократического союза венгров Румынии (ДСВР) Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 22:35
Происшествия
Небольшое судно обрушило мост в Бразилии
Часть моста через реку Моджу в бразильском штате Пара обрушилась в утром субботу, 6 апреля.
Обновлено вчера в 21:39
Шоу-бизнес
Племянники Зыкиной потратили 270 млн наследства и живут в нищете
Обновлено вчера в 09:04
Происшествия
Два человека погибли при пожаре в центре Москвы
Обновлено вчера в 19:47
Футбол
Разгром «Виллем II» вывел «Аякс» в лидеры Эредивизие
Амстердамцы гостили у "Виллем II" и достаточно легко набрали три очка, забив в ворота противника четыре мяча (4:1). "Аякс" снова впереди ПСВ, у которого, правда, есть игра в запасе.
Обновлено вчера в 14:52
Политика
Немецкий депутат назвал Германию угрозой для НАТО
Депутат Свободной демократической партии ФРГ Биджан Джир-Сарай назвал Германию угрозой для безопасности НАТО, так как Берлин не выполняет обязательств перед блоком, расходуя недостаточно средств на оборону.
Обновлено в 03:36
Происшествия
В Подольске легковушка протаранила машину скорой помощи
В Подольске ночью 7 апреля легковой автомобиль врезался в машину скорой помощи. Об этом сообщает телеканал «360».
Обновлено вчера в 21:42
Политика
Польша потребует от Германии $900 млрд репараций
Польша намерена потребовать от Германии как минимум 900 миллиардов долларов в качестве репараций за ущерб, понесенный во время Второй мировой войны.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия
В Европе арестованы десятки албанских мафиози
На территории Бельгии, Голландии и Франции по обвинения в наркоторговле и организации нелегальной миграции арестованы более 60 человек – членов опасной албанской преступной группировки.
Обновлено вчера в 17:13