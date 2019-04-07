Происшествия
В Подмосковье загорелся гостиничный комплексРосбалт 02:29
Гостинично-развлекательный комплекс «Голицын клуб» загорелся в подмосковном Одинцово. По данным областного ГУ МЧС, возгорание возникло утром на площади 700 кв. метров.
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Футбол
Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым
Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес
Скончалась вдова Валерия Золотухина
В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Политика
Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак
Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия
В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома
В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Теннис
Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира WTA в Чарльстоне в паре
Россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Чарльстоне.
Обновлено в 04:04
Происшествия
На севере Бразилии обрушилась часть моста
Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика
На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ
В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия
В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой
Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес
Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца
Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально.
Обновлено в 03:30
Общество
ГИБДД ужесточила контроль за автошколами
В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка
Родители Децла получили посмертную награду сына
Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Происшествия
В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода
В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Общество
Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»
Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Финансы
Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года
Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия
Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео
Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Происшествия
На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком
Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол
Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты
Обновлено в 03:22
Хоккей
НХЛ. Василевский стал лучшим вратарём в сезоне по победам
Обновлено в 02:15
Технологии
Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru
«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия
На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы
В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.
Обновлено в 04:18
Религия
Православные встречают Благовещение
В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия
В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании
О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика
Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко
Обновлено вчера в 15:49
Политика
Посла Украины вызвали в МИД Венгрии
Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Игры
Утечка: в Best Buy обнаружили TLoZ: A Link to the Past, Metroid Prime Trilogy и Persona 5 для Nintendo Switch
Во внутренней системе розничного магазина Best Buy были обнаружены позиции The Legend of Zelda: A Link to the Past, Metroid Prime Trilogy и Persona 5 — все для Nintendo Switch.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес
Джамшут из «Наша Russia» переехал в однокомнатную квартиру без мебели
Позже родственники разрешили ему жить в однокомнатной квартире, где почти нет мебели.
Обновлено в 04:30
Общество
Назван регион России с самым дорогим борщом
"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23