Происшествия

В Подмосковье загорелся гостиничный комплексРосбалт 02:29

Гостинично-развлекательный комплекс «Голицын клуб» загорелся в подмосковном Одинцово. По данным областного ГУ МЧС, возгорание возникло утром на площади 700 кв. метров.
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Пожар потушили в банном комплексе в Одинцовском округе

РИАМО05:04

В Одинцово загорелась баня в загородном клубе «Голицын клуб»

Вести Подмосковья03:49

В загородном комплексе в Одинцове ликвидировали открытое горение

РИА Новости01:23

В Одинцово загорелся гостиничный комплекс

РБК01:43

Пожарные ликвидировали открытое горение в банном комплексе в Одинцово

Агентство Москва02:23

В МЧС сообщили о ликвидации пожара в Подмосковье

RT на русском01:25

В банном комплексе в Одинцове произошел пожар

ТАСС01:43
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Футбол

Владелец «Краснодара» объяснил решение разорвать контракт с Мамаевым

Обновлено вчера в 16:58
Шоу-бизнес

Скончалась вдова Валерия Золотухина

В возрасте 70 лет скончалась Тамара Золотухина — вдова актера Валерия Золотухина.
Обновлено в 03:53
Политика

Порошенко заявил, что украинцам не нужен президент-слабак

Украина может очень быстро продвинуться к свободной Европе, но существует и угроза "откатиться под имперскую Россию".
Обновлено в 04:56
Происшествия

В Москве произошёл пожар на подземной парковке жилого дома

В МЧС заявили о возгорании на подземной парковке жилого дома в Москве. Об этом сообщается на сайте ведомства.
Обновлено в 04:11
Теннис

Кудерметова и Хромачева вышли в финал турнира WTA в Чарльстоне в паре

Россиянки Вероника Кудерметова и Ирина Хромачева вышли в финал турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в парном разряде в американском Чарльстоне.
Обновлено в 04:04
Происшествия

На севере Бразилии обрушилась часть моста

Спасатели ищут пропавших без вести после обвала части моста в штате Пара на севере Бразилии, сообщил губернатор штата Элдер Барбалью на заседании специально созданной рабочей группы.
Обновлено в 04:20
Политика

На Украине Киевский суд признал незаконным переименование УПЦ

В результате Киевский суд признал такие действия незаконными.
Обновлено вчера в 09:15
Происшествия

В Сети опубликовано видео загадочных вспышек в небе над Самарой

Очевидцы выложили в соцсетях видео со вспышками света в небе над Самарой. Инцидент произошел поздно вечером в субботу, 6 апреля.
Обновлено в 04:02
Шоу-бизнес

Анна Семенович ответила на вопрос фанатов о рождении первенца

Исполнительница предложила подписчика задать ей вопрос. Фанаты отреагировали моментально.
Обновлено в 03:30
Общество

ГИБДД ужесточила контроль за автошколами

В ГИБДД агентству пояснили, что, помимо согласования учебных программ, Госавтоинспеция также будет выдавать заключение автошколам о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы на осуществление образовательной деятельности по указанным программам.
Обновлено вчера в 23:16
Музыка

Родители Децла получили посмертную награду сына

Толмацкий-старший доказывает, что юридически Децл своему сыну никто, так как в его свидетельстве о рождении в графе «отец» стоит прочерк, а это значит, что де-юро родители Кирилла не являются его сыну бабушкой и дедушкой.
Обновлено 05 апреля в 18:52
Происшествия

В Свердловской области пьяная женщина дважды сбила пешехода

В Свердловской области нетрезвая 34-летняя женщина на Nissan Juke сбила двух 17-летних девушек.
Обновлено в 03:55
Общество

Нижегородские отели отказываются принять форум «Свободные люди»

Организаторы форума «Свободные люди» были вынуждены дважды экстренно менять место проведения мероприятия в Нижнем Новгороде.
Обновлено вчера в 12:23
Финансы

Названы курс рубля на лето и валюта-неудачник этого года

Правда, отчасти столь сильный результат обусловлен тем, что прошлый год российская валюта завершила вблизи минимальных за 2,5 года уровней.
Обновлено вчера в 22:00
Происшествия

Массовая драка футбольных фанатов в Обнинске попала на видео

Прохожий снял на видео массовую драку с участием футбольных болельщиков, произошедшую, как сообщают очевидцы, перед матчем в Обнинске, где в субботу, 6 апреля, местный футбольный клуб "Квант" принимает московское "Торпедо" в рамках 18 тура второго футбольного дивизиона.
Обновлено вчера в 07:55
Шоу-бизнес

Вдова Михаила Круга трогательно обратилась к нему в день рождения

Обновлено в 04:23
Происшествия

На «Скандинавии» грузовик сбил женщину с ребенком

Грузовик марки Volvo сбил женщину с ребенком на трассе "Скандинавия" в Выборгском районе Ленинградской области, передает Федеральное агентство новостей.
Обновлено вчера в 23:12
Футбол

Тренер «Атлетико» прокомментировал удаление Косты

Обновлено в 03:22
Хоккей

НХЛ. Василевский стал лучшим вратарём в сезоне по победам

Обновлено в 02:15
Технологии

Вместо Рунета: какой могла быть русскоязычная сеть, если бы не .ru

«Известия» поразмышляли о том, какой могла стать, но не стала, русскоязычная сеть.
Обновлено вчера в 17:02
Происшествия

На Ленинском проспекте улицу заволокло паром из-за прорыва трубы

В ночь на 7 апреля на углу Ленинского проспекта и проспекта Маршала Жукова произошла авария.
Обновлено в 04:18
Авто

Эксперты рассказали какие автомобили можно купить со скидкой в апреле

Обновлено в 01:10
Религия

Православные встречают Благовещение

В воскресенье, 7 апреля, православные верующие отмечают один из главных церковных праздников — Благовещение Пресвятой Богородицы.
Обновлено вчера в 17:48
Происшествия

В центре Москвы полиция задержала двух граждан Великобритании

О задержании подданных Великобритании в районе станции метро «Чистые пруды» РБК сообщили источник в ГУ МВД по Москве, а также источник в территориальном отделе полиции.
Обновлено в 05:05
Политика

Кличко высмеял сдачу анализов Зеленского и Порошенко

Обновлено вчера в 15:49
Политика

Посла Украины вызвали в МИД Венгрии

Министерство иностранных дел Венгрии вызвало посла Украины в Будапеште из-за отказа Киева во въезде на Украину главе Демократического союза венгров Румынии Хунору Келемену.
Обновлено вчера в 19:34
Происшествия

ЧП в московском аэропорту: У вылетавшего в Уфу самолета отказали шасси

Обновлено в 04:04
Игры

Утечка: в Best Buy обнаружили TLoZ: A Link to the Past, Metroid Prime Trilogy и Persona 5 для Nintendo Switch

Во внутренней системе розничного магазина Best Buy были обнаружены позиции The Legend of Zelda: A Link to the Past, Metroid Prime Trilogy и Persona 5 — все для Nintendo Switch.
Обновлено в 03:01
Шоу-бизнес

Джамшут из «Наша Russia» переехал в однокомнатную квартиру без мебели

Позже родственники разрешили ему жить в однокомнатной квартире, где почти нет мебели.
Обновлено в 04:30
Общество

Назван регион России с самым дорогим борщом

"Самый дорогой борщ в России готовят жители Сахалина, самый дешевый - жители Пензы", - цитирует пресс-релиз РИА Новости.
Обновлено в 04:23
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