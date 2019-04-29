Происшествия

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГИнтерфакс 10:55

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
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В Подмосковье задержали 7 участников ячейки ИГ*

Подмосковье Сегодня12:05

ФСБ сообщила о задержании семерых участников ИГИЛ в Подмосковье

Телеканал RTVI10:59

Появилось видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

РИА Новости11:51

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

Интерфакс10:55

ФСБ показала видео задержания агитаторов ИГ в Подмосковье

РБК11:53

В Подмосковье задержали семерых членов ИГ

RT на русском10:59

7 участников ИГ задержаны в Подмосковье

Вести Подмосковья12:09
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Нашли место: в Подмосковье боролись за халифат

Вести.UZ12:06
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Происшествия

Футболист сборной Чехии Йосеф Шурал погиб в ДТП с автобусом

В результате ДТП пострадало семь футболистов клуба. Серьёзные травмы получил Йосеф Шурал.
Обновлено в 02:09
Музыка

Эрнст высказался относительно итогов шоу «Голос. Дети»

Обновлено вчера в 01:22
Шоу-бизнес

Элину Быстрицкую проводили в последний путь аплодисментами

Актрису проводили в последний путь аплодисментами поклонники, близкие и коллеги, передает корреспондент ТАСС.
Обновлено в 07:14
Политика

Путин заявил о выгодах общего для россиян и украинцев гражданства

Жители России и Украины выиграли бы от введения общего для двух стран гражданства, заявил президент России Владимир Путин.
Обновлено в 08:06
Музыка

В школе Краснодара ученики на уроке пели «Владимирский централ»

Обновлено в 09:33
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Поклонники Mortal Kombat собрали «фаталити» из всех игр в одном видео

Поклонники серии видеоигр Mortal Kombat смонтировали в одном видео все «фаталити» от первой до недавно вышедшей 11-й части.
Обновлено в 10:38
Транспорт

Сломанный светофор затруднил движение на оранжевой ветке метро

На Калужско-Рижской линии (6) увеличены интервалы движения поездов с севера на юг по техническим причинам.
Обновлено в 11:10
Авто

Обугленный остов Ferrari F355 удалось продать на аукционе

Напомним, ранее наш портал рассказывал о том, что уникальный лемановский Ferrari F40 продали дешевле, чем рассчитывали.
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Samsung представила телевизор с вертикальным экраном

Обновлено в 12:06
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
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Медиков уральской больницы уволили после жалоб на низкую зарплату

Обновлено в 09:09
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Политика

Эрдоган предложил Трампу создать рабочую группу по С-400

Обновлено в 10:50
Происшествия

В колодце в Петербурге нашли боеготовый снаряд времен войны

В колодце ливневой канализации при замене пожарного гидранта работниками Водоканала был найден боеготовый артиллерийский снаряд.
Обновлено в 11:58
Экономика

Пенсионный фонд: неработающие пенсионеры получат прибавку в мае

С 1 января 2019 г. произошла индексация пенсий на 7,05%. Эта прибавка составляет 532 руб.
Обновлено в 09:38
Политика

Песков: На День Победы зарубежных лидеров не приглашали

Москва не ожидает зарубежных лидеров на торжества в честь Дня Победы. Об этом сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
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Энергетика

«Газпром» оспорил попытки Дании помешать «Северному потоку-2»

"Газпром" считает, что у проектной компании Nord Stream 2 AG сохраняется возможность завершить строительство "Северного потока-2" в срок.
Обновлено в 11:58
Культура

Редчайший экземпляр первого издания стихов Маяковского уйдет с молотка

Обновлено в 09:25
Происшествия

Арестован экс-глава предприятия Роскосмоса

Дмитрий Панов, бывший и.о. гендиректора НПО "Техномаш", арестован по делу о крупных хищениях, сообщает РИА "Новости".
Обновлено в 11:57
Происшествия

Российский священник с электрошокером подрался с женщиной из-за собаки

Обновлено в 07:09
Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Немецкое концертное агентство Berin Iglesias Art подало иск на российскую певицу Светлану Лободу за срыв концертов в нескольких городах, сказал РИА Новости руководитель организации Максим Берин.
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Футбол

Тихонов: «Крылья Советов» рассчитались со мной не полностью

Бывший главный тренер самарских «Крыльев Советов» Андрей Тихонов заявил, что клуб лишь частично погасил перед ним задолженность по зарплате, и добавил, что не имеет контакта с руководством команды.
Обновлено в 09:42
Политика

Денис Паслер отправил в отставку главу Орска

Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер отправил в отставку главу Орска Андрея Одинцова со словами, что промышленный центр региона доведён едва ли не до крайности.
Обновлено в 09:25
Единоборства

В Абу-Даби пройдет первый турнир UFC, где выступит Хабиб Нурмагомедов

Ранее сообщалось, что именно в этот день чемпион лиги в легком весе Хабиб Нурмагомедов проведет первый поединок после дисквалификации.
Обновлено в 05:23
Происшествия

Напоивших ребенка пивом родителей проверит полиция

Обновлено в 09:37
Культура

Оператор СМС-голосования шоу «Голос. Дети» исключил хакерскую атаку

«В момент проведения голосования платформа не подвергалась DDoS или иным хакерским атакам», — говорится в сообщении.
Обновлено в 10:57
Космос

Астрономы впервые увидели, как черная дыра «вращает» пространство

Наблюдая за черной дырой, поглощающей звезду, астрономы впервые увидели, как струи выбрасываемого ей вещества многократно изменяли свое направление в течение очень коротких промежутков времени, лучшим объяснением чему является вовлечение во вращение гравитационным монстром окружающего его пространства-времени.
Обновлено в 11:00
Происшествия

Кипрский маньяк утопил тела своих жертв в ядовитом озере

Обновлено в 02:35
Общество

В Госдуме предложили сократить рабочую неделю в зимнее время

Депутат отметил, что предложение по сокращению рабочего дня необходимо обсуждать с профессиональным сообществом, потому что в этом вопросе нельзя руководствоваться популистскими мотивами.
Обновлено вчера в 20:08
Политика

Зеленский завершил отдых в Турции и вернулся на Украину

Обновлено в 05:09
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