Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористовLenta.ru 11:19
В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости, что задержанные в Подмосковье члены ИГ устраивали разбойные нападения в разных регионах России. Кроме того, у них было изъято огнестрельное оружие.
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