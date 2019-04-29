В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГИнтерфакс 10:55

В Подмосковье задержаны семь участников запрещенной в России ячейки международной террористической организации ИГ, сообщает в понедельник Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

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