Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористовLenta.ru 11:19

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости, что задержанные в Подмосковье члены ИГ устраивали разбойные нападения в разных регионах России. Кроме того, у них было изъято огнестрельное оружие.
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В Подмосковье задержали 7 участников ячейки ИГ*

Подмосковье Сегодня12:05

ФСБ задержала семь членов ИГ в Подмосковье

RT на русском12:33

Появилось видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

РИА Новости11:51

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

Интерфакс10:55

ФСБ показала видео задержания агитаторов ИГ в Подмосковье

РБК11:53

ФСБ сообщила о задержании семерых участников ИГИЛ в Подмосковье

Телеканал RTVI10:59

7 участников ИГ задержаны в Подмосковье

Вести Подмосковья12:09
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:06, Ашберн

Нашли место: в Подмосковье боролись за халифат

Вести.UZ12:06
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Происшествия

На Украине произошёл пожар на атомной электростанции

Обновлено в 18:26
Транспорт

Водителей предупредили о новом виде штрафа за превышение

На основе математического расчета система делает вывод о превышении скорости на участке и вписывает штраф.
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Происшествия

Суд вынес приговор в отношении отца полковника Захарченко

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Жительница Шотландии Джейн Парк пожаловалась на скучную жизнь после крупного выигрыша в лотерею. Об этом она написала в твиттере.
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Общество

Госсайты выложили в общий доступ личные данные миллионов россиян

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Шоу-бизнес

Анджелина Джоли впервые вышла на прогулку с дочерью после развода с Брэдом Питтом

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Армия и оружие

Россия отправила Китаю новые ракеты С-400 вместо поврежденных штормом

«В начале апреля несколько десятков новых ракет для С-400 морским транспортом были отправлены из Балтики в Китай для замены поврежденных во время шторма в проливе Ла-Манш», — рассказал собеседник агентства.
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Британцы из-за Brexit планируют провести летний отпуск вне пределов Евросоюза

В компании отметили, что по результатам опроса более 28 тысяч своих клиентов выяснилось, что еще в феврале те планировали отпуск провести вне пределов ЕС.
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Шоу-бизнес

В Малом театре прощаются с Элиной Быстрицкой

В Малом театре 29 апреля прощаются с народной артисткой СССР Элиной Быстрицкой.
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Экономика

Российские ритейлеры предложили заменить пошлины на посылки единым сбором

Ассоциация компаний интернет-торговли (АКИТ) предложила заменить действующие пошлины на посылки из-за границы единым сбором в 15% вне зависимости от стоимости товаров, пишет «Коммерсантъ».
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Шоу-бизнес

Резко ухудшилось состояние звезды сериала «Склифосовский»

Состояние звезды сериалов "Кармелита: Цыганская страсть" и "Склифосовский" Ирины Сенотовой значительно ухудшилось.
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Энергетика

«Газпром» ответил на сообщения о нерентабельности «Северного потока-2»

Обновлено в 15:33
Шоу-бизнес

К юбилею Стас Михайлов сделал подтяжку лица

Михайлов посетил шоу Ивана Урганта и много улыбался, но как раз ни единой морщины на его мужественном лице обнаружить фанаткам не удалось.
Обновлено в 12:19
Армия и оружие

Соратник Зеленского заявил о неожиданном военном ударе Киева

Ранее Иван Апаршин объявил, что причастных к нарушениям в системе обеспечения ВС Украины привлекут к ответственности Советник по вопросам безопасности и обороны Владимира Зеленского Иван Апаршин заявил о готовности Украины нанести удар там, где его не ожидают, сообщает РИА Новости.
Обновлено в 19:26
Экономика

Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов

Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
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Бывшая жена Валерия Меладзе поблагодарила певца за измену

Бывшая жена певца Валерия Меладзе — Ирина — поблагодарила артиста за измену.
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Общество

Варвара Караулова рассказала об ужасном моменте в колонии

Осужденная за попытку уехать в Сирию и примкнуть к организации "Исламское государство" (организация запрещена в России) экс-студентка МГУ Варвара Караулова рассказала об инциденте в колонии, который ее напугал.
Обновлено в 18:03
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Лариса Маркова заявила, что отцом ее дочери является Алексей Куличков

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Итоги голосования на шоу «Голос. Дети» проверит Group-IB

Эксперты Group-IB проведут аудит результатов голосования, которые были получены компанией "СМС-сервисы".
Обновлено в 03:07
Наука

Ученые-физики улучшили ионную ловушку благодаря кофе-машине

Физикам из Санкт-Петербурга (Университет ИТМО) кофе-машина помогла улучшить понимание механизма, получившего название ионная ловушка - своего рода инструмента для локализации заряженных частиц.
Обновлено в 16:02
Политика

Тачи призвал Сербию признать Косово

В начале марта президент Сербии Александр Вучич заявил, что парламент непризнанного государства Косово принятым недавно законом о переговорах Приштины и Белграда показал, что в действительности косовары не желают вести диалог с сербами.
Обновлено в 18:58
Происшествия

Задержание по дороге на митинг признано незаконным

Истец вместе с друзьями направлялся с воздушными шарами в руках на Дворцовую площадь, где они планировали провести публичную акцию в рамках движения «Бессрочный протест», возникшего в сентябре после митинга против пенсионной реформы.
Обновлено в 16:37
Политика

Заместитель генпрокурора США подал в отставку

Заместитель генерального прокурора Соединённых Штатов Род Розенстайн направил американскому лидеру Дональду Трампу письмо, в котором уведомил о своей отставке.
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Шоу-бизнес

София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье

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Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Общество

Немецкое концертное агентство подало в суд на Лободу

Обновлено в 07:56
Общество

Минобороны показало неизвестные фото советских полководцев на парадах

Министерство обороны России опубликовало фотографии с военных парадов и репетиций, на которых изображены советские полководцы — участники Великой Отечественной войны.
Обновлено в 18:59
Общество

Публикуем гороскоп на рабочую неделю 29 апреля – 3 мая

«Алтайская правда» представляет гороскоп рабочую неделю с 29 апреля по 3 мая 2019 года для всех знаков зодиака.ОВЕН Подходящее время для знакомств и поездок.
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Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
Обновлено в 06:30
Политика

Саакашвили прокомментировал слова Путина о своем гражданстве

Бывший глава грузинского государства Михаил Саакашвили после призыва Владимира Путина к Киеву вернуть политику украинское гражданство вспомнил о том, как его "притесняла" Россия.
Обновлено в 09:55
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