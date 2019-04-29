Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористовLenta.ru 11:19
В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости, что задержанные в Подмосковье члены ИГ устраивали разбойные нападения в разных регионах России. Кроме того, у них было изъято огнестрельное оружие.
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Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 20:06, Ашберн
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