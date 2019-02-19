Происшествия

В Подмосковье задержан врио главы города ДзержинскийВести.Ru вчера в 13:37

Сотрудники ФСБ задержали временно исполняющего обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергея Грибинюченко.
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Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинский Сергей Грибинюченко, задержанный накануне, подозревается в получении взятки в размере $20 тыс., говорится в сообщении
 Главного следственного управления СКР по Москве.
Коммерсантъ00:01

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Врио главы города Дзержинский задержан по подозрению в получении взятки

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Временно исполняющий обязанности главы подмосковного города Дзержинский подозревается в получении взятки

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Росбалтвчера в 23:51

Врио главы подмосковного Дзержинского задержан по подозрению в получении взятки

Говорит Москвавчера в 23:58
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В Свердловской области произошло столкновение микроавтобуса и легкового автомобиля, в результате инцидента один человек погиб и восемь пострадали.
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«Форэс» уволит рабочего, устроившего пикет на Красной площади

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Задержана мать ребенка, найденного у «Лосиного острова»

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