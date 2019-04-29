Происшествия

В Подмосковье задержали семерых террористовLenta.ru 11:19

В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости, что задержанные в Подмосковье члены ИГ устраивали разбойные нападения в разных регионах России. Кроме того, у них было изъято огнестрельное оружие.
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В Подмосковье задержали 7 участников ячейки ИГ*

Подмосковье Сегодня12:05

7 участников ИГ задержаны в Подмосковье

Вести Подмосковья12:09

ФСБ сообщила о задержании семерых участников ИГИЛ в Подмосковье

Телеканал RTVI10:59

В Подмосковье задержаны семь участников ячейки ИГ

Интерфакс10:55

ФСБ показала видео задержания агитаторов ИГ в Подмосковье

РБК11:53

Появилось видео задержания членов ИГ* в Подмосковье

РИА Новости11:51

ФСБ задержала семь членов ИГ в Подмосковье

RT на русском12:33
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Нашли место: в Подмосковье боролись за халифат

Вести.UZ12:06
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Финансы

Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара

Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
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Специалистов Group-IB привлекут к проверке итогов шоу «Голос. Дети»

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Экономика

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Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
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Кино

Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным

Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Общество

Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер

Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Происшествия

Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok

Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Космос

Астрономы впервые зафиксировали, как черная дыра вращает пространство

Астрономы недавно впервые увидели, как черная дыра V404 в созвездии Лебедя поглощает материю и вращает пространство вокруг.
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Авто

Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ

Самым любимым цветом российских автомобилистов, за исключением черного, белого или серого, является синий.
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Общество

Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников

Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Энергетика

«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль

За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
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Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский

Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
Обновлено в 09:40
Футбол

Утверждён новый формат Суперкубка Испании

Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
Обновлено в 11:24
Экономика

Жизнь миллионов россиян изменится с 1 мая

С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Общество

Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек

Обновлено в 04:27
Политика

Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму

«Глубокое беспокойство вызывает продавливание в руководящих органах организации инспирированных Киевом резолюций по Крыму, не имеющих ничего общего с реальным положением дел на полуострове», — цитирует министра ТАСС.
Обновлено в 12:09
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Тарасова и Морозов выбрали себе тренеров и страну для тренировок

Обновлено в 13:32
Шоу-бизнес

Бывший муж Началовой оскорбил Салтыкову

Бывший муж покойной Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил певицу Ирину Салтыкову, которая утверждает, что тот унижал свою жену из-за лишнего веса и заставлял ее худеть.
Обновлено в 09:22
Экономика

МЧС подготовило проект о выделении средств Забайкалью

Обновлено в 04:52
Наука

Ученые: в ДНК жителей Евразии смешаны западные и восточные компоненты

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Наука

Северные олени питаются водорослями из-за глобального потепления

Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Политика

В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко

Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
Обновлено в 10:52
Музыка

В Краснодаре школьники спели на уроке музыки «Владимирский централ»

Обновлено в 08:54
Теннис

Третья сеяная Путинцева проиграла на старте турнира в Рабате

Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Рабате под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг.
Обновлено в 08:36
Транспорт

ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения

Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
Обновлено вчера в 23:23
Транспорт

На Крымском мосту уложили 22 километра рельс

"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.
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Политика

Путин вручил медали Героям Труда

Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
Обновлено в 06:59
Политика

Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса

Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Происшествия

При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей

При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Политика

Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями

В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Авто

Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России

Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29
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