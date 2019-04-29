Происшествия
В Подмосковье задержали семерых террористовLenta.ru 11:19
В свою очередь в Центре общественных связей (ЦОС) Федеральной службы безопасности (ФСБ) России сообщили РИА Новости, что задержанные в Подмосковье члены ИГ устраивали разбойные нападения в разных регионах России. Кроме того, у них было изъято огнестрельное оружие.
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Автоматически обработано 7329 источников, обновлено в 13:55, Ашберн
Финансы
Внешняя торговля РФ подтверждает реальность ухода от доллара
Сокращение доли расчетов в долларах Россия за годы существования санкций с 2013 по 2018 годы сократила долю расчетов в долларах на 12,6% во внешней торговле, увеличив долю в евро и рублях на 26,6% и 14% соответственно.
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Экономика
Бизнес заявил о риске массового закрытия несетевых магазинов
Бизнес считает, что отмена единого налога на вмененный доход (ЕНВД) приведет к закрытию несетевых магазинов, так как они не смогут справляться с возросшей налоговой нагрузкой.
Обновлено в 03:41
Кино
Фанаты сериала «Игра престолов» назвали третий эпизод слишком тёмным
Некоторые пользователи социальной сети Twitter заявили, что им пришлось выключить свет во всей квартире, чтобы лучше видеть происходящее.
Обновлено в 05:07
Общество
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер
Прокуратура Кузбасса проверяет законность сокращений медсестер Прокуратура проверяет законность сокращений младшего медперсонала больницы Анжеро-Судженска после голодовки трех медсестер.
Обновлено в 12:00
Происшествия
Суд оставил под стражей троих фигурантов дела Baring Vostok
Мосгорсуд признал законным арест троих фигурантов дела Baring Vostok, сообщило ТАСС.
Обновлено в 13:29
Космос
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Названы самые популярные цвета автомобилей в регионах РФ
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Общество
Власти Москвы поделились рецептом здорового шашлыка для пикников
Главный диетолог столичного департамента здравоохранения Антонина Стародубова поделилась рецептом здорового шашлыка.
Обновлено в 07:48
Энергетика
«Газпром» в 2018 году удвоил прибыль
За 2018 год выручка «Газпрома» от продаж газа составила 4,3 трлн руб. (+29% к показателю предыдущего года), ее рост в отчете объясняется в основном ростом средних цен в сегменте «Европа и другие страны».
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Путин после слов об общем с Украиной гражданстве перешел на украинский
Президент России Владимир Путин после заявления о перспективах общего с Украиной гражданства попрощался с журналистами по-украински.
Обновлено в 09:40
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Идея футбольных властей Испании состоит в том, чтобы в турнире принимали участие чемпион Испании, обладатель Кубка Испании, а также финалист Кубка и команда, которая займёт второе место в Примере.
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С 1 мая вступят в силу сразу несколько законов, которые изменят жизнь россиян.
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Общество
Жители Китая массово вывозят из России собак и кошек
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Политика
Лавров раскритиковал резолюции Киева в ЮНЕСКО по Крыму
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Шоу-бизнес
Бывший муж Началовой оскорбил Салтыкову
Бывший муж покойной Юлии Началовой Дмитрий Ланской оскорбил певицу Ирину Салтыкову, которая утверждает, что тот унижал свою жену из-за лишнего веса и заставлял ее худеть.
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МЧС подготовило проект о выделении средств Забайкалью
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Исследование показало, что в генофондах жителей региона содержатся западные и восточные компоненты.
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Наука
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Учёные из Норвегии выяснили, что из-за глобального потепления и связанных с ним климатических изменений северные олени теперь питаются водорослями, поскольку привычные для них пастбища покрываются льдом.
Обновлено в 08:41
Политика
В Белоруссии задержали экс-главу службы безопасности Лукашенко
Комитет госбезопасности Белоруссии (КГБ) взял под стражу Андрея Втюрина - заместителя госсекретаря Совета безопасности, бывшего начальника службы безопасности Александра Лукашенко, сообщает в понедельник газета "Наша Нива" со ссылкой свои источники.
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Теннис
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Представительница Казахстана Юлия Путинцева, посеянная на турнире в Рабате под третьим номером, не смогла пробиться во второй круг.
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Транспорт
ГИБДД создаст базу злостных нарушителей правил движения
Госавтоинспекция планирует создать базу данных злостных нарушителей правил дорожного движения и водителей, лишенных прав.
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Транспорт
На Крымском мосту уложили 22 километра рельс
"Костяк" - все пролетные строения железнодорожной части Крымского моста собрали в конце марта: 160 тысяч тонн металлоконструкций на 307 опорах.
Обновлено в 09:45
Политика
Путин вручил медали Героям Труда
Президент России Владимир Путин в понедельник в Кремле вручил медали пятерым россиянам, которым присвоено звание Героя Труда Российской Федерации.
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Политика
Погребинский прокомментировал высказывание Цимбалюка об «аннексии» Донбасса
Украинский политолог Михаил Погребинский прокомментировал высказывание киевского журналиста Романа Цимбалюка, заявившего, что Донбасс «аннексирован» Россией.
Обновлено в 13:39
Происшествия
При пожаре в церкви в Челябинской области пострадали шесть детей
При пожаре в церкви Челябинской области пострадали шестеро детей, которые были на экскурсии, сообщили РБК в пресс-службе регионального минздрава.
Обновлено в 06:21
Политика
Министр социальной политики Украины назвал жителей ДНР и ЛНР мразями
В интервью одному из украинских изданий глава министерства социальной политики Украины Андрей Рева назвал жителей ЛДНР мразями.
Обновлено вчера в 17:29
Авто
Обнародован рейтинг популярных китайских авто с пробегом в России
Основной для рейтинга стали продажи китайских автомобилей с пробегом за первый квартал этого года.
Обновлено вчера в 12:29