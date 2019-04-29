Происшествия
В Подмосковье задержали семерых членов ИГRT на русском 10:59
В Московской области задержаны участники террористической организации «Исламское государство»*, заявили в пресс-службе ФСБ России.
Читать в источнике
Оценить194
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Показать все источники
Автоматически обработано 7328 источников, обновлено в 18:38, Ашберн
Шоу-бизнес
София Ротару показала идеальную фигуру в прозрачном платье
Обновлено в 02:30
Гаджеты
Смарт-динамик Samsung Galaxy Home Mini замечен на сайте регулятора
В августе прошлого года южнокорейский гигант Samsung представил смарт-динамик Galaxy Home.
Обновлено в 00:15
Общество
Рейтинг финала «Голос. Дети» оказался самым низким за всю историю шоу
Самый высокий средний рейтинг у первого сезона шоу — 8,8%. Выпуски программы в среднем смотрели 5,9 млн человек, или 26,9% телезрителей.
Обновлено в 09:37
Футбол
Налоговые органы Бразилии наложили арест на имущество Неймара
Обновлено в 16:17
Кино
Скончался режиссер «Двойного форсажа» Джон Синглтон
Американский кинорежиссер, продюсер, номинант премии «Оскар» Джон Синглтон скончался в США в возрасте 51 года, сообщает 29 апреля TMZ.
Обновлено в 17:04
Здоровье
Роспотребнадзор: «Конкорд» не штрафовали за качество еды
По одной из ранних версий, причиной массового отравления могла стать некачественная продукция, поставленная в пищеблоки комбинатом питания «Конкорд».
Обновлено в 15:04
Армия и оружие
В Госдепе прокомментировали новое видео с главарем ИГ
Представитель Госдепартамента заявил, что США продолжат работать над тем, чтобы над главарями террористической группировки «Исламское государство» (ИГ, запрещена в РФ) свершилось правосудие.
Обновлено в 16:54
Транспорт
Возобновились перевозки по единому билету в Крыму
"Тридцатого апреля начались перевозки пассажиров в Крым и обратно по единому билету через железнодорожные вокзалы Краснодара и Анапы и через международный аэропорт Анапы (Витязево)", — отметили в пресс-службе.
Обновлено в 17:27
Космос
На МКС выявили проблему с электроснабжением
Обновлено в 16:15
Технологии
Tele2 предложил абонентам перейти на eSIM
Мобильный оператор Tele2 первым среди конкурентов предложил своим абонентам перейти на eSIM — формат, который не требует от телефона физической SIM-карты.
Обновлено в 03:51
Политика
Первый замгенпрокурора США Род Розенстайн подал в отставку
Первый заместитель министра юстиции и генерального прокурора США Род Розенстайн направил в понедельник американскому президенту прошение об отставке.
Обновлено в 18:02
Футбол
Тен Хаг: «Аякс» в хорошей форме подходит к матчу с «Тоттенхэмом»
Футболисты амстердамского "Аякса" в хорошей физической форме подходят к первому полуфинальному матчу Лиги чемпионов против лондонского "Тоттенхэма", заявил главный тренер голландской команды Эрик тен Хаг.
Обновлено в 15:50
Армия и оружие
В Москве прошла репетиция парада Победы
В центре Москвы прошла первая репетиция парада, приуроченного к 74-й годовщине победы в Великой Отечественной войне.
Обновлено в 13:36
Происшествия
Футболист сборной Чехии Шурал погиб в ДТП
Обновлено в 06:49
Музыка
Победу дочери Алсу на «Голосе» прокомментировала представитель певицы
Напомним, что первый канал устроил проверку результатов голосования в финале шоу, после победы дочки певицы Алсу Микеллы Абрамовой.
Обновлено в 03:24
Общество
Варвара Караулова описала самый страшный момент в колонии
Бывшая студентка МГУ Варвара Караулова, осужденная за попытку вступить в террористическую группировку «Исламское государство» (ИГ, запрещено в России), рассказала о самом страшном моменте в колонии.
Обновлено в 16:51
Кино
Фильм «Мстители: Финал» за день побил рекорд по сборам в России
Обновлено в 12:14
Энергетика
Минэнерго отвело 4 дня на поступление чистой нефти на НПЗ в Белоруссии
26 апреля заместитель министра энергетики России Павел Сорокин по итогам встречи операторов «Дружбы» в Минске пообещал, что чистая нефть придет на завод в Мозыре в начале мая, а через две недели достигнет границы Белоруссии и Польши.
Обновлено в 15:31
Политика
Климкин назвал советское наследие причиной несчастья украинцев
Глава украинского МИД Павел Климкин прокомментировал Всемирный доклад ООН о счастье, в котором Украина оказалась среди самых несчастных стран — на 133 месте из 156 возможных.
Обновлено в 10:40
Гаджеты
Правдоподобный рендер демонстрирует дизайн «народного» флагмана Redmi
Анонс флагмана Redmi ожидается в самое ближайшее время.
Обновлено в 13:40
Происшествия
Под Тулой кассира супермаркета убили на глазах покупателей
В Тульской области задержан мужчина, подозреваемый в зверском убийстве женщины - кассира магазина.
Обновлено в 15:55
Футбол
«Спартак» упустил победу над «Рубином» в концовке матча
Обновлено в 14:26
Транспорт
ГИБДД создаст цифровую базу злостных нарушителей ПДД
Как пояснил в интервью "Известиям" начальник управления надзорной деятельности ГИБДД полковник Роман Мишуров, для злостных нарушителей ПДД и тех, кого лишали прав, могут также ввести запрет на работу в сфере пассажирских перевозок.
Обновлено в 02:44
Политика
Штаб Зеленского пригрозил уголовными делами окружению Порошенко
Против людей из окружения действующего президента Украины Петра Порошенко могут возбудить уголовные дела за «недобросовестные действия», говорится в заявлении штаба победившего на президентских выборах Владимира Зеленского.
Обновлено в 09:55
Общество
Император Японии Акихито покидает престол
Император Японии Акихито во вторник добровольно покинет престол и удалится на покой, передав трон своему старшему сыну, наследному принцу Нарухито.
Обновлено в 17:03
Шоу-бизнес
Ида Галич и Kyivstoner стали новыми героями «Comment Out»
Обновлено в 14:47
Армия и оружие
Источник: Россия отправила в Китай новые ракеты к С-400 взамен поврежденных в 2017 году
Россия отправила в Китай несколько десятков новых ракет к системам С-400 "Триумф" вместо боеприпасов, поврежденных в 2017 году на попавшем в шторм корабле.
Обновлено в 18:09
Футбол
Спаллетти продолжит тренировать «Интер» в следующем сезоне
Спортивный директор «Интера» Джузеппе Маротта сообщил, что главный тренер команды Лучано Спаллетти сохранит пост в следующем сезоне.
Обновлено в 16:38