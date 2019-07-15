Происшествия

В Подмосковье задержали криминального авторитетаРИА Новости 04:36

В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона.
Читать в источнике

Подробнее о событии

В Подмосковье задержан «вор в законе номер один»

Оka.fm06:10

СК заявил о задержании вора в законе Олега Шишканова

РБК05:38

СКР подтвердил задержание «вора в законе» Олега Шишканова

Интерфакс04:47

В Подмосковье задержан вор в законе по подозрению в убийстве районного депутата

ТАСС04:42

В Подмосковье задержали криминального авторитета

РИА Новости04:36

Несколько криминальных авторитетов были задержаны в Подмосковье – СМИ

Подмосковье Сегодня04:59

ФСБ задержала претендента на воровской трон России

Lenta.ru04:42
Показать все источники
Автоматически обработаны 7322 источника, обновлено в 07:12, Вашингтон
Происшествия

Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом

Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.
Обновлено в 04:36
Шоу-бизнес

Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью

Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.
Обновлено в 04:27
Политика

В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД

Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.
Обновлено в 03:16
Транспорт

Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray

Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.
Обновлено в 02:51
Экономика

Налоговая арестовала счета «Синергии»

ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".
Обновлено в 05:21
Армия и оружие

В Турцию доставили очередные комплектующие ЗРС С-400

В Турции приземлился девятый самолет с комплектующими российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.
Обновлено в 07:00
Происшествия

Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах

Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.
Обновлено в 05:28
Общество

Росконтроль забраковал пять из шести популярных марок куриных бёдер

Обновлено в 06:04
Экономика

В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов

Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.
Обновлено вчера в 19:55
Происшествия

Самолет вернулся в Пулково из-за треснувшего стекла в кабине пилотов

Обновлено в 03:35
Шоу-бизнес

Резо Гигинеишвили женится в третий раз

Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.
Обновлено в 00:00
Происшествия

В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев

В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.
Обновлено в 05:04
Происшествия

Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении

В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.
Обновлено вчера в 17:52
Политика

Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете

«Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».
Обновлено в 06:14
Происшествия

Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии

Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.
Обновлено в 07:02
Политика

Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси

Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.
Обновлено в 06:02
Происшествия

В Ростовской области ликвидирована ячейка ИГ

Обновлено в 05:57
Транспорт

В Перми с карт пассажиров трамваев снимают лишние деньги

В городском департаменте дорог и транспорта уверяют, что никаких лишних денег с карт пермяков не снималось - списание происходило за поездки, совершенные с 1 по 14 июля.
Обновлено в 05:00
Космос

Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась

Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.
Обновлено вчера в 11:07
Происшествия

Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса

Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.
Обновлено в 06:48
Авто

Ford привез в Гудвуд новый Focus ST

Фестиваль скорости в этом году был насыщенным для Ford, который привез в Гудвуд множество автомобилей, среди которых новый Focus ST. Focus ST — это высокопроизводительная модель, которая хочет заявить о себе в компактном сегменте.
Обновлено в 05:49
Энергетика

«Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7%

«Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.
Обновлено в 06:20
Наука

Ученые открыли новую частицу на Большом адронном коллайдере

Обновлено в 07:01
Шоу-бизнес

Усатый нянь: Игорь Николаев на пляже Юрмалы побыл в роли воспитателя

Подписчики восторженно отозвались на пост Николаева, назвав его «усатым нянем» и «маэстро среди цветов жизни».
Обновлено в 05:37
Политика

Huawei массово уволит сотрудников в США

Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.
Обновлено вчера в 07:08
Шоу-бизнес

Шпильки и кожаная юбка: Ирина Шейк после расставания с Купером села за руль гоночного автомобиля

На мероприятии Шейк прокатилась в гоночном BMW i8 вместе с директором «Формулы-Е», после чего сняла туфли и сама села за руль автомобиля.
Обновлено в 06:49
Общество

Стало известно о разрыве Поклонской с сектой царебожников

Обновлено вчера в 07:17
Футбол

«Крылья Советов» обыграли ЦСКА, Акинфеев лег в первом тайме

Обновлено вчера в 11:52
Происшествия

В московской клинике женщина умерла во время массажа лица

Обновлено в 05:27
Политика

Соболь и Яшин собрались на встречу с главой Мосгоризбиркома

Обновлено в 06:11
Как работают Яндекс.Новости?
Главное