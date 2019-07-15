В Московской области по делу об убийстве депутата задержали криминального авторитета, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко. В пресс-релизе статус задержанного в криминальной среде характеризуют с использованием блатного жаргона.

Происшествия Двоих объявленных в розыск украинцев задержали на границе с Крымом Двое граждан Украины, объявленных в федеральный и межгосударственный розыск, задержаны при въезде в Крым на российско-украинском участке госграницы.

Шоу-бизнес Жена Хабенского опубликовала редкое фото мужа с дочерью Супруга звезды Ольга Литвинова опубликовала редкий снимок, на котором Хабенский сидит в гамаке на отдыхе, держа на коленях 3-летнюю дочь Сашу.

Политика В Госдуме оценили слова генсека НАТО о последнем шансе России по ДРСМД Заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал RT заявление генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что ответственность за сохранение ДРСМД лежит на России, а прекращение договора несёт угрозу безопасности Европы.

Транспорт Орешкин рассказал о поездке в Тольятти на Lada Xray Министр экономического развития России Максим Орешкин рассказал о своей поездке на форум в Тольятти на машине Lada Xray, по его словам, автомобиль показал себя хорошо.

Экономика Налоговая арестовала счета «Синергии» ФНС заблокировала счета минимум шести компаний, связанных с крупнейшим частным университетом "Синергия".

Армия и оружие В Турцию доставили очередные комплектующие ЗРС С-400 В Турции приземлился девятый самолет с комплектующими российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400.

Происшествия Более 30 криминальных авторитетов задержаны на сходке в Люберцах Полиция задержала 32 криминальных авторитета на сходке в одном из ресторанов подмосковных Люберец.

Экономика В России расширят эксперимент по снятию наличных в кассах магазинов Крупнейшие российские банки намерены расширить на всю Россию эксперимент по снятию в кассах магазинов наличных с карт.

Шоу-бизнес Резо Гигинеишвили женится в третий раз Не прошло и двух лет с момента официального развода 37-летнего режиссера с актрисой Надеждой Михалковой, как он уже снова готовится покинуть ряды холостяков.

Происшествия В Анталье за два месяца умерли 13 украинцев В туристической Анталье на юге Турции за два месяца умерли 13 украинцев, сообщает издание Twnews.com 15 июля 2019 года.

Происшествия Нефтяник Дмитрий Мазуров задержан по подозрению в хищении В минувшую субботу в столичном аэропорту Шереметьево по подозрению в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более 3 миллиардов долларов задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода, основатель и председатель Совета директоров группы компаний "Новый поток" Дмитрий Мазуров.

Политика Матвиенко заверила в отсутствии планов вводить ограничения в интернете «Хочу заверить: никаких намерений у правительства, у парламента ограничить ваши возможности в интернете нет и не будет», — цитирует Матвиенко «РИА Новости».

Происшествия Нашлись желающие удочерить пережившую пытки девочку из Ингушетии Девочку доставили в больницу Назрани 4 июля с множественными ушибами, травмами, следами от ожогов и укусов и позднее перевезли на лечение в Москву.

Политика Опубликована тайная переписка грузинских дипломатов о связях Москвы и Тбилиси Грузинский дипломат в 2017 году предупреждала правительство страны о связях члена правящей партии «Грузинская мечта» Закарии Куцнашвили, российского парламентария Сергея Гаврилова и Ассамблеи православных депутатов.

Транспорт В Перми с карт пассажиров трамваев снимают лишние деньги В городском департаменте дорог и транспорта уверяют, что никаких лишних денег с карт пермяков не снималось - списание происходило за поездки, совершенные с 1 по 14 июля.

Космос Европейская спутниковая система навигации Galileo сломалась Спутниковую навигацию Galileo разрабатывали и финансировали страны Евросоюза. Такие глобальные системы также работают в США, России и Китае.

Происшествия Следователи задержали водителя перевернувшегося в Башкирии автобуса Следователи после крупной аварии с автобусом в Башкирии, в которой погибли шесть человек, задержали водителя, который управлял транспортом, сообщили в следственном управлении СК РФ по региону.

Авто Ford привез в Гудвуд новый Focus ST Фестиваль скорости в этом году был насыщенным для Ford, который привез в Гудвуд множество автомобилей, среди которых новый Focus ST. Focus ST — это высокопроизводительная модель, которая хочет заявить о себе в компактном сегменте.

Энергетика «Нафтогаз» снизит цену на газ для населения на 11,7% «Нафтогаз» в июле снизит цену на природный газ для населения Украины на 11,7% (648 гривен, или $25) по сравнению с июньской ценой.

Политика Huawei массово уволит сотрудников в США Китайский производитель смартфонов Huawei произведет массовые сокращения в дочерней фирме Futurewei, которая базируется в США.