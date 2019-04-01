Происшествия

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьиРИА Новости 07:39

Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО

Подмосковье Сегодня08:59

Девушку лишили свободы на 16 лет за организацию убийства своей семьи в Московской области

Вести Подмосковья08:31

Кровавое наследство: Дарья Переверзева приговорена к 16 годам тюрьмы за убийство семьи

РЕН ТВ06:45

Суд приговорил к 16 годам колонии дочь сотрудницы «Роснефти» за организацию убийства своей семьи

Агентство Москва07:17

Организовавшей убийство матери, братьев и сестры Дарье Переверзевой вынесли приговор

Вести.Ru08:11

В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьи

РИА Новости07:39

Мособлсуд приговорил девушку к 16 годам тюрьмы за организацию убийства собственной семьи

РИАМО07:52
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Политика

Зеленский набирает более 30% по итогам обработки четверти протоколов

Обновлено вчера в 21:55
Экономика

Путин подписал закон о доплатах пенсионерам

Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
Обновлено в 07:41
Происшествия

При тушении лесного пожара в Китае погибли 30 человек

Обновлено в 09:08
Политика

В Кремле ответили Зеленскому на слова о Донбассе

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
Обновлено в 08:16
Кино

Умерла исполнившая роль девушки Джеймса Бонда актриса Таня Мале

Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
Обновлено вчера в 23:25
Футбол

«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА

«Спартак» в социальной сети опубликовал видеопревью к предстоящему столичному дерби с ЦСКА.
Обновлено в 04:46
Происшествия

Чеченский правозащитник Титиев отказался обжаловать приговор суда

Обновлено в 04:31
Происшествия

В Екатеринбурге разгромили редакцию «Коммерсанта»

В Екатеринбурге неизвестные разгромили редакцию газеты «Коммерсантъ».
Обновлено в 07:38
Наука

Физики из МФТИ открыли «невозможный» эффект в полупроводниках

Обновлено в 07:44
Армия и оружие

Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов

Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
Обновлено в 04:04
Политика

Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя

По мнению главы «Роскосмоса», «метановый двигатель даст нам возможность многократного использования ракет-носителей».
Обновлено в 07:07
Финансы

От простого к худшему: что рынок труда говорит о российской экономике

Российская экономика стагнирует уже достаточно продолжительное время: экономисты говорят о стагнации продолжительностью десять лет.
Обновлено в 03:25
Энергетика

Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу

В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Финансы

Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
Обновлено в 03:39
Общество

Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян

Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 08:56
Происшествия

В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем

Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Футбол

«Анжи» не принял отставку Адиева

Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
Общество

В Росконтроле назвали самую плохую тушенку

Для анализа тушенки были выбраны образцы продукции таких популярных марок, как «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод» и «Добротный продукт».
Обновлено в 04:45
Происшествия

В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки

У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Происшествия

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища

Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Футбол

Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции

Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Политика

Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине

Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Обновлено в 08:33
Происшествия

Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе

Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика

Названа самая прибыльная компания мира 2018 года

Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие

Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии

Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия

В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами

Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 09:20
Экономика

«Газпром» назначил новых зампредов правления

"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Здоровье

Пермскую поликлинику начали заново ремонтировать к приезду Медведева

Обновлено в 07:48
Общество

Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу

Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия

В Москве нашли брошенного в квартире ребенка

В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31
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