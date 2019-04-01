Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьиРИА Новости 07:39
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО
Подмосковье Сегодня08:59
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Закон о доиндексации пенсий сверх прожиточного минимума подписал глава государства.
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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление кандидата в президенты Украины Владимира Зеленского о том, что Москва должна вернуть украинские территории и выплатить компенсацию Киеву.
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Британская актриса Таня Мале, которая сыграла девушку Джеймса Бонда в киноленте "Голдфингер" (Goldfinger), скончалась в возрасте 77 лет, написало в воскресенье издание Daily Mirror со ссылкой на менеджеров бондианы.
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«Спартак» опубликовал превью к дерби с ЦСКА
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Агрессивный взлёт Ми-24 впечатлил военных экспертов
Военные эксперты издания The Drive отметили, что при таком взлёте Ми-24 начинает выглядеть ещё более устрашающе, как "кобра, готовая к броску". https: / / twitter.com / Rotarywings1 / status / 1111936113483104256 Издание поясняет, что манёвр используется в условиях высокой температуры или в случае сильной загруженности вертолёта.
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Рогозин объяснил отсутствие у России метанового двигателя
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Россия опередила США по поставкам СПГ в Азию и Европу
В 2018 году Россия опередила США по поставкам сжиженного природного газа (СПГ) в Европу и Азию, следует из отчета Международной ассоциации импортеров СПГ (GIIGNL).
Обновлено в 08:25
Финансы
Рубль подрос к доллару и евро на старте торгов
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль корректируется вверх к доллару и евро на старте торгов после пятничного падения на информации о подготовке нового пакета антироссийских санкций со стороны США.
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Общество
Минтруд сообщил об увеличении числа официально безработных россиян
Численность официально безработных россиян с 20 по 27 марта увеличилась на 0,7% - до 820 тысяч человек, сообщила пресс-служба Минтруда РФ.
Обновлено в 08:56
Происшествия
В Ижевске самолет вернулся в аэропорт из-за проблем с двигателем
Самолет Як-42 авиакомпании "Ижавиа", вылетевший из Ижевска в Москву, вернулся в удмуртский аэропорт из-за нестабильности в двигателе, никто не пострадал, пассажиры вылетели по маршруту на резервном судне, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя Приволжской транспортной прокуратуры Майя Иванова.
Обновлено в 07:39
Футбол
«Анжи» не принял отставку Адиева
Главный тренер «Анжи» Магомед Адиев не покинет клуб.
Обновлено в 04:37
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В Росконтроле назвали самую плохую тушенку
Для анализа тушенки были выбраны образцы продукции таких популярных марок, как «Главпродукт», «Семейный бюджет», «Сохраним традиции», «Лужский консервный завод» и «Добротный продукт».
Обновлено в 04:45
Происшествия
В США произошёл сбой в авиасообщении из-за компьютерной ошибки
У ряда американских авиакомпаний возникли технические неполадки, вызванные ошибкой в компьютерной программе.
Обновлено в 08:43
Происшествия
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища
Двое мужчин на снегоходе провалились под лед Белоярского водохранилища в районе лодочной станции «Удача».
Обновлено в 06:09
Футбол
Матч «Спартак» – «Рубин» перенесли по запросу полиции
Директор Российской премьер-лиги (РПЛ) по безопасности и работе с болельщиками Александр Мейтин объяснил ситуацию с переносом матча 26-го тура между московским "Спартаком" и казанским "Рубином", передает "Спорт-Экспресс".
Обновлено в 08:04
Политика
Наблюдатели ОБСЕ оценили организацию выборов президента на Украине
Первый тур выборов президента на Украине прошёл в конкурентных условиях, фундаментальные свободы в целом были соблюдены.
Обновлено в 08:33
Происшествия
Совладелец S7 Наталья Филева погибла в авиакатастрофе
Совладелец авиакомпании S7 Наталья Филева погибла вместе со своим отцом в авиакатастрофе в Германии.
Обновлено вчера в 16:47
Экономика
Названа самая прибыльная компания мира 2018 года
Самой прибыльной компанией мира по итогам 2018 года стала саудовская Saudi Aramco, заработавшая за год $111,1 млрд, сообщает Bloomberg со ссылкой на данные Moody's Investors Service, опубликованные в преддверии выхода нефтегазового гиганта из Саудовской Аравии на международный рынок облигаций.
Обновлено в 03:32
Армия и оружие
Боевая машина пехоты «Курганец-25» протестирована в Сирии
Ранее сообщалось, что первая партия боевых машин пехоты на базе перспективной гусеничной платформы «Курганец-25» будет передана в войска для отработки их эксплуатации в 2019 году.
Обновлено вчера в 08:12
Происшествия
В Китае воспитатель умышленно отравил детей нитритами
Воспитатель детского сада в китайской провинции Хэнань умышленно отравил детей нитритами, пострадали 23 ребенка, пишет газета "Синьцзин бао" со ссылкой на местные власти.
Обновлено в 09:20
Экономика
«Газпром» назначил новых зампредов правления
"Газпром" объявил о назначении новых заместителей председателя правления.
Обновлено в 09:15
Общество
Уволенная из-за фото в купальнике учительница нашла новую работу
Бывшая учительница русского языка и литературы Татьяна Кувшинникова, лишившаяся работы из-за публикации фото в купальнике, получила должность специалиста по учебно-методической работе библиотечно-информационного сектора.
Обновлено в 07:08
Происшествия
В Москве нашли брошенного в квартире ребенка
В ходе рейда по квартирам неблагополучных семей в Москве полицейские нашли девятилетнего мальчика в тяжелом состоянии, оставленного матерью, сообщила пресс-служба столичного ГСУСК России.
Обновлено в 08:31