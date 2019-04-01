Происшествия
В Подмосковье вынесли приговор девушке, организовавшей убийство семьиРИА Новости 07:39
Суд приговорил к 16 годам лишения свободы девушку, которая организовала убийства матери, двух малолетних братьев и сестры, тела которых были обнаружены после тушения пожара в 2014 году, сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК России по Московской области Ольга Врадий.
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К 16 годам приговорили девушку за организацию убийства матери, двух братьев и сестры в МО
Подмосковье Сегодня08:59
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