Происшествия
Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в МытищахИнтерфакс 05:35
Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Спорт
С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад
Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие
В Петербурге стартует военно-морской салон
В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика
Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге
Обновлено в 05:30
Происшествия
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили
Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия
Замглавы ПФР задержан по делу о взятке
Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Политика
Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной
Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия
В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына
Обновлено в 04:10
Политика
Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США
По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Космос
Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей
Обновлено вчера в 22:23
Происшествия
У Верховного суда задержаны десятки крымских татар
В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45
Авто
В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью
Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Общество
В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка
Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Происшествия
Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене
Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика
Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета
Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия
В Польше пропал пятилетний россиянин
Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Авто
Bentley отзывает в России автомобили Continental GT
Обновлено вчера в 11:06
Происшествия
Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке
По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Культура
Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко
Обновлено вчера в 11:25
Кино
Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel
Обновлено в 05:08
Происшествия
Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения
Обновлено в 06:53
Экономика
ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов
Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Политика
Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии
Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка
Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер
Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия
Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве
Обновлено вчера в 09:53
Общество
Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы
Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Авто
Продажи премиальных автомобилей в России в июне выросли на 2%
В июне 2019 года в России было продано 13,5 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента – на 2,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:39
Политика
Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины
Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Политика
Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку
Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Музыка
Дима Билан сыграл призрака в своем новом клипе
Обновлено вчера в 11:15
Происшествия
Двое российских туристов погибли при шторме в Греции
Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08