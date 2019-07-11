Происшествия

Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в МытищахИнтерфакс 05:35

Движение по Осташковскому шоссе в сторону области перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах, сообщили в четверг в пресс-службе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.
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Пожар на ТЭЦ в Мытищах: перекрыто движение на Осташковском шоссе. Видео

Вести Подмосковья05:18

Движение на Осташковском шоссе перекрыли в связи с пожаром на ТЭЦ в Мытищах

Подмосковье Сегодня06:10

Движение открыли на Волковском и Осташковском шоссе в Мытищах

РИАМО07:01

В Подмосковье восстановили движение по Осташковскому шоссе

ТАСС06:40

Осташковское шоссе перекрыли из-за пожара на ТЭЦ в Мытищах

Интерфакс05:35

Движение в Мытищах ограничено из-за пожара на ТЭЦ

РИА Новости05:56

Движение открыли по Осташковскому шоссе

Агентство Москва06:38
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Спорт

С Мутко сняли пожизненное отстранение от Олимпиад

Спортивный арбитражный суд (CAS) удовлетворил апелляцию вице-премьера РФ Виталия Мутко, отменив решение Международного олимпийского комитета (МОК) о его отстранении от любого участия в Олимпийских играх, говорится в судебных документах (.pdf).
Обновлено в 06:25
Армия и оружие

В Петербурге стартует военно-морской салон

В «Ленэкспо» в Петербурге сегодня, 10 июля, открывается IX Международный военно-морской салон.
Обновлено вчера в 03:29
Политика

Кремль объяснил выход Путина к людям в Екатеринбурге

Обновлено в 05:30
Происшествия

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили

Факельное горение на ТЭЦ в подмосковных Мытищах потушили, сообщает ТАСС со ссылкой на МЧС.
Обновлено в 05:42
Происшествия

Замглавы ПФР задержан по делу о взятке

Глава Пенсионного фонда России Антон Дроздов подтвердил задержание зампреда правления ПФР Алексея Иванова по делу о взятке, передает РИА "Новости".
Обновлено в 05:36
Политика

Зеленский сделал Чернобыль открытой зоной

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, снимающий ряд запретов в части посещения зоны отчуждения и создающий «зеленый коридор» для туристов в Чернобыле.
Обновлено вчера в 08:38
Происшествия

В Подмосковье 18-летний парень до смерти забил сына

Обновлено в 04:10
Политика

Немецкие СМИ назвали автомагистраль «Меридиан» кошмаром для США

По информации Федерального агентства новостей, германские журналисты назвали трассу «кошмаром для США».
Обновлено в 02:42
Космос

Запуск ракеты-носителя Vega со спутником ОАЭ завершился неудачей

Обновлено вчера в 22:23
Происшествия

У Верховного суда задержаны десятки крымских татар

В Москве около здания Верховного суда задержаны около 50 крымских татар, приехавших в столицу поддержать фигурантов первого бахчисарайского дела "Хизб ут-тахрир", апелляционная жалоба по которому рассматривается в четверг.
Обновлено в 06:45
Авто

В России Bugatti и Tesla забыли признать роскошью

Счетная палата обнаружила, что в списке дорогостоящих автомобилей, подпадающих под налог на роскошь, нет Bugatti Veyron Grand Sport.
Обновлено в 05:50
Общество

В Иркутской области объявили 12 июля днём траура по жертвам паводка

Власти Иркутской области объявили 12 июля днём траура по погибшим в результате паводка в регионе.
Обновлено в 05:05
Происшествия

Суд в Москве арестовал гражданина России по подозрению в госизмене

Как сообщил накануне ТАСС член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Евгений Еникеев, сотрудники ФСБ задержали Антонца по делу о госизмене, в рамках которого ранее была арестована его супруга Антонина Зимина.
Обновлено в 04:31
Политика

Зеленский выгнал с совещания секретаря Бориспольского горсовета

Во время совещания Зеленский сорвался и выгнал с мероприятия секретаря Бориспольского городского совета Ярослава Годунка за повышение голоса и выкрики с места.
Обновлено вчера в 06:07
Происшествия

В Польше пропал пятилетний россиянин

Пятилетний россиянин пропал в Польше, полиция ведет активные поиски.
Обновлено в 05:41
Авто

Bentley отзывает в России автомобили Continental GT

Обновлено вчера в 11:06
Происшествия

Таможенников в аэропорту «Домодедово» задержали по делу о взятке

По данным «112», сотрудников пригласили на вручение грамот за хорошую службу, а в кабинете им сообщили, что они задержаны по подозрению в получении крупной взятки (ст. 290 Уголовного кодекса).
Обновлено в 06:16
Культура

Скончался народный художник Белоруссии Виктор Громыко

Обновлено вчера в 11:25
Кино

Актриса «Очень странных дел» снимется в кинокомиксе Marvel

Обновлено в 05:08
Происшествия

Изнасиловавший 30 детей маньяк попросил освобождения

Обновлено в 06:53
Экономика

ФНС доначислила табачным компаниям 60 млрд рублей налогов

Федеральная налоговая служба начала выездные проверки российских отделений табачных компаний и уже доначислила 60 млрд рублей налогов без учета пеней и штрафов, пишут "Ведомости" со ссылкой на федерального чиновника.
Обновлено в 02:24
Политика

Глава МИД Абхазии развеял иллюзии премьера Грузии

Глава МИД Абхазии Даур Кове призвал грузинских политиков сменить иллюзии на прагматичный подход.
Обновлено вчера в 18:47
Музыка

Макаревич рассказал Собчак, что он миллионер

Певец и лидер группы "Машина времени" Андрей Макаревич рассказал журналистке Ксении Собчак о своих миллионных заработках.
Обновлено в 01:41
Происшествия

Опубликовано видео с места убийства стюардессы в Москве

Обновлено вчера в 09:53
Общество

Люди в подтопленном Канске использовали ковш экскаватора для переправы

Власти подтопленного Канска в Красноярском крае проводят расследование инцидента, когда людей переправляли через водную преграду в ковше экскаватора, сообщает пресс-служба краевого правительства со ссылкой на заместителя председателя правительства региона Анатолия Цыкалова.
Обновлено в 05:28
Авто

Продажи премиальных автомобилей в России в июне выросли на 2%

В июне 2019 года в России было продано 13,5 тысяч новых автомобилей премиум-сегмента – на 2,2% больше, чем годом ранее.
Обновлено в 02:39
Политика

Верховная Рада приняла новый Избирательный кодекс Украины

Трансляцию заседания вел телеканал "112 Украина" Напомним, 29 мая комитет Верховной Рады по вопросам правовой политики и правосудия рекомендовал парламенту одобрить проект нового Избирательного кодекса во втором чтении перед внеочередными выборами в Раду.
Обновлено в 05:12
Политика

Главу Счетной палаты Красноярского края отправили в отставку

Сегодня на сессии Законодательного Собрания Красноярского края депутаты почти единогласно, за исключением одного воздержавшегося и одного, проголосовавшего против, отправили в отставку Главу краевой Счетной палаты Татьяну Давыденко.
Обновлено в 05:38
Музыка

Дима Билан сыграл призрака в своем новом клипе

Обновлено вчера в 11:15
Происшествия

Двое российских туристов погибли при шторме в Греции

Шторм в Греции на полуострове Халкидики привел к гибели пяти иностранных туристов.
Обновлено вчера в 21:08
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