Происшествия
РИА НовостиВ Подмосковье вертолет упал в реку
Двухместный частный вертолет упал в реку Клязьма в подмосковном Долгопрудном, сообщили РИА Новости в МЧС. В ведомстве рассказали, что вертолет упал в Клязьминское водохранилище после того, как зацепился за линии электропередачи. На месте происшествия обнаружены оборванные провода.
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