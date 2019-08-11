Происшествия

В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человекREGNUM 14:32

ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, на 159 км Рижского шоссе. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
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Двое пострадавших в ДТП в Подмосковье детей получили травмы средней тяжести

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