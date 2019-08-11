Происшествия
В Подмосковье в результате ДТП погибли пять человекREGNUM 14:32
ДТП произошло в воскресенье, 11 августа, на 159 км Рижского шоссе. По последним данным, в результате аварии погибли пять человек (трое взрослых и двое детей), еще восемь получили различные травмы.
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Политика
Путин на мотоцикле приехал в Крым на байк-шоу
Президент России Владимир Путин на мотоцикле «Урал» приехал в Севастополь на байк-шоу «Тень Вавилона».
Обновлено вчера в 14:55
Космос
NASA узнало о приближении к Земле астероида размером с пирамиду Хеопса
Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) предупредило о приближении в конце августа к Земле «потенциально опасного» астероида, который по своим размерам превосходит египетскую Пирамиду Хеопса (Великая пирамида Гизы).
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«Манчестер Юнайтед» отправил четыре мяча в ворота «Челси»
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Футбол
«Спартак» обыграл «Ахмат» благодаря голам Бакаева и Шюррле
Обновлено в 17:56
Авто
В Подмосковье сфотографировали очень редкую «Волгу»
Читатель "РГ" сфотографировал редкую "Волгу". ГАЗ-3111 с номерами Нижегородской области засняли на Осташковском шоссе в Подмосковье.
Обновлено в 11:19
Общество
Ситуацию дворника с долгом в 2 млрд рублей проконтролирует омбудсмен
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова проследит за ситуацией с дворником из Воскресенска, которая должна около двух млрд рублей.
Обновлено в 11:33
Теннис
Рублев обыграл Кукушкина и вышел в основную сетку турнира в Цинциннати
Ранее Рублев не смог пробиться в основную сетку турнира в Монреале (Канада), а перед этим дошел до финала соревнований в Гамбурге (Германия).
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Авто
Обновленный Audi Q7 2020 года впечатлил экспертов
Специалисты немецкой компании Audi проделали серьезную работу над обновленной версией внедорожника Audi Q7 2020 года.
Обновлено в 11:17
Армия и оружие
В ЛНР сообщили, что украинские силовики открыли огонь по офицерам СЦКК
Обновлено в 15:11
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено в 06:27
Происшествия
В Иркутской области пострадавшими от паводка признали 45 тыс. человек
Общее число пострадавших от паводка в Иркутской области составило 45 тыс. человек, заявил губернатор региона Сергей Левченко, передает ТАСС.
Обновлено в 02:11
Здоровье
Резко снизилась активность клещей в Красноярском крае
За последнюю контрольную неделю, со 2 по 8 августа, активность опасных паукообразных в регионе снизилась более чем вдвое.
Обновлено в 22:27
Финансы
Goldman Sachs предрек США рецессию из-за торговой войны с Китаем
Опасения, что торговая война между США и Китаем приведет к рецессии американской экономики, растут, две крупнейшие экономики мира вряд ли заключат сделку до следующих президентских выборов в Штатах (2020 год).
Обновлено в 21:06
Армия и оружие
СМИ узнали о рассмотрении в Турции предложения России о поставке Су-35
Обновлено в 17:53
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено в 15:43
Шоу-бизнес
Меган и Гарри получат новый титул во время визита в Шотландию
Меган Маркл и принцу Гарри после свадьбы королева пожаловала титул герцога и герцогини Сассекских.
Обновлено в 12:42
Авто
Китайский автоконцерн Changan отказался от производства авто в России
Китайский автоконцерн Changan завершил производство автомобилей в Липецкой области.
Обновлено в 22:19
Происшествия
Прокуратура нашла нарушения в лагере «Лесная сказка» под Рязанью
Прокуратура начала проверку в оздоровительном детском лагере «Лесная сказка» в Рязанской области.
Обновлено в 13:02
Происшествия
Три человека погибли во время пожара в Вологодской области
"Пожар произошел в частном доме При разборе завалов обнаружены тела трех человек, проживающих в доме", - сообщил собеседник агентства.
Обновлено в 22:46
Армия и оружие
Израильский F-35 за сотни миллионов долларов, уничтожил только сарай. Фото
Несколькими неделями ранее израильские СМИ сообщили о том, что истребители F-35 ВВС Израиля, уничтожили на территории Ирака иранский военный объект с десятками баллистических ракет, которые, как предполагалось, планировалось переправить в Сирию.
Обновлено в 21:16
Общество
Мед отравленных пчел может быть заражен и опасен для людей
Заражение меда пестицидами может произойти в том случае, если отравившаяся пчела не погибла сразу и успела добраться до улья, передает РИА Новости со ссылкой на Михаила Кузьмича, завлабораторией технологии и биохимии зерна Федерального исследовательского центра "Немчиновка".
Обновлено в 21:31
Экономика
Стало ясно, что будет с «Северным потоком — 2»
Представители оператора "Северного потока — 2" заявили о скором завершении укладки труб в исключительной экономической зоне Швеции.
Обновлено в 01:00
Общество
СЭГХ Якутска возглавил опытный производственник
Глава Якутска Сардана Авксентьева объявила на сегодняшней общегородской планёрке о новых кадровых назначениях в структурных подразделениях Окружной администрации.
Обновлено в 23:20
Путешествия
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено в 23:00