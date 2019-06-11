Происшествия

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТПГазета.Ru вчера в 23:14

В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.
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В аварии на трассе М4 «Дон» погиб мотоблогер «Болт» – Артем Болдырев

Популярный российский мотоблогер Артем Болдырев, более известный как «Болт», в понедельник, 10 июня, насмерть разбился в аварии на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Подмосковье.
Комсомольская правдавчера в 19:18

Подробнее о событии

Подруга разбившегося мотоблогера назвала трагедию «просто невезением»

Life.ru07:47

Видео: разбившийся насмерть в Подмосковье мотоблогер Болт рулит ногами

РЕН ТВвчера в 17:38

В Подмосковье в ДТП погиб мотоблогер

RT на русскомвчера в 21:44

Популярный мотоблогер погиб в ДТП в Подмосковье

РИА Новостивчера в 21:19

В аварии на трассе М4 «Дон» погиб мотоблогер «Болт» – Артем Болдырев

Комсомольская правдавчера в 19:18

Мотоблогер Артем Болдырев разбился

Телеканал 360°вчера в 17:32

Известный мотоблогер погиб в ДТП под Домодедово

Подмосковье Сегодня02:51
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Автоматически обработаны 7274 источника, обновлено в 08:28, Ашберн
Политика

Филарет отверг томос об автокефалии «новой церкви» Украины

Бывший глава неканонической церковной структуры на Украине, раскольник Филарет Денисенко заявил, что отвергает томос об автокефалии "новой церкви" страны.
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По делу о покушении на губернатора задержан экс-глава СУ СКР Музраев

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Наука

Робота Cassie научили ездить на гиророликах

В Калифорнийском университете Беркли решили расширить возможности передвижения двуногого робота Cassie и научили его ездить на гиророликах.
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Шоу-бизнес

Юлия Высоцкая показала девичью фигуру в бикини

45-летняя актриса, облаченная в бикини, продемонстрировала девичью фигуру, удостоившись множества комплиментов.
Обновлено в 01:17
Происшествия

Задержан мужчина, напавший на редакцию «Сноба»

Столичной полицией задержан хулиган, который 10 июня совершил нападение на редакцию издания "Сноб".
Обновлено в 06:23
Шоу-бизнес

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Шоу-бизнес

Семенович не скрывает, что раз в полгода колет ботокс

В недавнем интервью Анна Семенович рассказала о том, как относится к косметологии и различным бьюти-новинкам.
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Происшествия

Зачинщиком драки чеченских выпускников назвали полицейского

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Общество

В Приамурье пять выпускников школ на ЕГЭ получили по 100 баллов

Обновлено вчера в 02:37
Политика

Лукашенко призвал провести выборы, «чтобы комар носа не подточил»

Президент Белоруссии Александр Лукашенко призвал обеспечить достойное проведение президентской и парламентской предвыборных кампаний.
Обновлено в 07:43
Баскетбол

Хиггинс объявил об уходе из ЦСКА после победы в Единой лиге

Обновлено вчера в 15:27
Музыка

Лазарев сделал заявление о скандальной ссоре с Лободой

Ранее СМИ сообщали, что Лобода отписалась от Лазарева в инстаграме после скандала на премии "Муз-ТВ".
Обновлено в 02:18
Общество

Group-IB отчиталась об итогах расследования аномалий на шоу «Голос. Дети»

Эксперты пришли к выводу, что в ходе голосования за участников шоу имела место накрутка голосов с помощью СМС-голосования и звонков зрителей.
Обновлено в 08:00
Общество

Власти ответили на просьбу жителей Киселевска об убежище в Канаде

Обновлено вчера в 09:42
Происшествия

Затонувший катер подняли со дна Дуная в Венгрии

Обновлено в 07:43
Происшествия

Назвавший Путина Вовочкой замглавы ГИБДД Сургута отстранен от работы

Сотрудники дорожно-патрульной службы по городу Сургуту добились отстранения от должности заместителя начальника местного отдела ГИБДД Романа Кузовлева.
Обновлено вчера в 09:29
Здоровье

ФАС раскритиковала состояние конкуренции на рынке медизделий

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) недовольна состоянием конкуренции на рынке медицинских изделий, следует из распространенных пресс-службой ведомства слов начальника управления контроля социальной сферы и торговли ведомства Тимофея Нижегородцева.
Обновлено в 05:00
Культура

Участник проекта «Голос» Алексей Сафиулин найден мертвым в ванной

Умер 44-летний певец, бывший солист Мариинского театра, участник телевизионного проекта "Голос" Алексей Сафиулин.
Обновлено в 05:31
Авто

Кроссовер Kia XCeed получит цифровую приборную панель

Новую приборную панель Supervision KIA XCeed получит в качестве опции.
Обновлено в 03:52
Происшествия

В Астрахани пассажирский самолет совершил аварийную посадку

Аварийную посадку в аэропорту Астрахани совершил самолет с 89 пассажирами.
Обновлено в 08:21
Футбол

Капитан «Аякса» де Лигт предпочёл перейти в ПСЖ, а не в «Барселону»

Защитник и капитан амстердамского «Аякса» Матейс де Лигт перейдёт в ПСЖ.
Обновлено в 02:00
Футбол

Экс-футболист «Зенита» опроверг информацию о своей эвтаназии

Обновлено в 05:59
Происшествия

В Сочи пьяный полицейский сбил на переходе двух девушек и скрылся

В Сочи следователи устанавливают обстоятельства ДТП, в результате которого пострадали две 16-летние девушки, сообщает 11 июня главное следственное управление СКР по Краснодарскому краю.
Обновлено в 05:26
Политика

Киев потребовал в Гааге право на добычу газа в Черном море

Представитель Киева на слушаниях в Гааге Елена Зеркаль потребовала разрешить Украине добывать газ в Черном море.
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Происшествия

Арестованы все подозреваемые в убийстве мастера спорта в Москве

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Происшествия

Прокуратура запросила данные о понятых по делам за наркотики в Москве

Генеральная прокуратура запросила информацию обо всех понятых, участвовавших в оперативно-розыскных мероприятиях по делам о сбыте наркотиков, которые вело УВД по ЗАО Москвы.
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Космос

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию

В крупнейшем кратере Луны нашли аномалию.
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Amazon возглавил рейтинг самых дорогих мировых брендов

Американский онлайн-ретейлер Amazon занял первую строчку в глобальном рейтинге самых дорогих брендов мира BrandZ Top 100, 2019.
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Здоровье

Диетолог назвала продукты для «правильного» загара

Врачи диетологи из клиники Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности рассказали о том, как правильно питаться, чтобы получить во время летнего отдыха красивый и безопасный для кожи загар.
Обновлено в 07:17
Происшествия

Матвиенко выразила недоверие правоохранителям в связи с делом Голунова

Допущенные в ходе дела журналиста Ивана Голунова нарушения вызывают недоверие к правоохранительным органам, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко.
Обновлено в 07:29
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