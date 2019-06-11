В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТПГазета.Ru вчера в 23:14

Популярный российский мотоблогер Артем Болдырев, более известный как «Болт», в понедельник, 10 июня, насмерть разбился в аварии на 69-м километре трассы М4 «Дон» в Подмосковье.

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В Московской области произошло ДТП, в котором погиб российский мотоблогер Артем Болдырев, известный как Болт, передает РИА "Новости" со ссылкой на соцсети.

В Подмосковье мотоблогер разбился в ДТП

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