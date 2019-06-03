В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназаИзвестия вчера в 16:12

Трагедия произошла в поселке Путилково. Никита Белянкин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего. Боец спецподразделения ГРУ решил вмешаться в конфликт, тогда злоумышленники набросились на него.

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

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