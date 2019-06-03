Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназаИзвестия вчера в 16:12
Трагедия произошла в поселке Путилково. Никита Белянкин прогуливался со своей девушкой, когда заметил, как толпа молодых людей избивает случайного прохожего. Боец спецподразделения ГРУ решил вмешаться в конфликт, тогда злоумышленники набросились на него.
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Шоу-бизнес
Константин Меладзе провел вечер в компании неизвестной блондинки
Обновлено вчера в 06:17
Общество
Начальника орловской колонии уволят из-за банкета для заключенных
Ролик, в котором один из заключенных якобы предлагает отпраздновать Пасху за пышно накрытыми столами, снятый в исправительной колонии № 2 в Ливнах Орловской области, опубликовало издание «Орловские новости».
Обновлено вчера в 13:48
Армия и оружие
В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей
«В составе ВМФ России корветы проекта 20386 смогут в полном объеме заменить фрегаты проекта 11356», — сообщает портал.
Обновлено вчера в 20:43
Экономика
Цены на табак могут вырасти из-за экологического сбора
Предложение о введении экологического сбора с производителей табачной продукции выдвинули в федеральном проекте «Трезвая Россия», сообщают 3 июня «Известия».
Обновлено вчера в 18:57
Общество
Минстрой предложил отменить обязательную установку счетчиков тепла
Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства предложило отказаться от обязательной установки счетчиков тепла в новостройках.
Обновлено вчера в 15:21
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено вчера в 11:12
Футбол
Финал Лиги чемпионов прервала выбежавшая на поле полуголая девушка
Во время решающего матча Лиги чемпионов между английскими «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» на поле выбежала полураздетая девушка.
Обновлено 01 июня в 20:56
Политика
WSJ: Россия резко сократила число военных специалистов в Венесуэле
Газета The Wall Street Journal сообщила о том, что Россия в последнее время якобы резко сократила число военных советников в Венесуэле.
Обновлено вчера в 22:55
Общество
Самый массовый ЕГЭ по русскому языку сдадут 674 тыс. выпускников
Единый госэкзамен по русскому языку сдадут более 670 тыс. выпускников 3 июня, говорится в сообщении пресс-службы Рособрнадзора.
Обновлено вчера в 17:02
Театры
В Уфе умер режиссер Башкирского театра оперы и балета Рустэм Галеев
В Уфе в воскресенье скончался режиссер Башкирского государственного театра оперы и балета Рустэм Галеев.
Обновлено вчера в 10:31
Происшествия
Названа причина гибели моряков на российском судне «Василий Головнин»
Экспертиза показала, что двое моряков судна "Василий Головнин" компании Fesco погибли в ходе рейса из Антарктиды, отравившись метанолом, сообщил РИА Новости в понедельник представитель Федерации профсоюзов Приморского края.
Обновлено вчера в 21:53
Политика
Американцы вступились за Россию в деле о крушении авиалайнера MH17
Американские пользователи Сети усомнились в итогах расследования по делу о крушении Boeing MH17 в небе над Донбассом.
Обновлено вчера в 10:12
Армия и оружие
Трамп призвал Россию остановить бомбардировки Идлиба
Президент США Дональд Трамп в своем Twitter-аккаунте призвал Россию, Сирию и Иран прекратить бомбардировки сирийской провинции Идлиб.
Обновлено вчера в 21:37
Футбол
«Уфа» осталась в премьер-лиге, проиграв «Томи» с минимальным счетом
Обновлено вчера в 09:17
Общество
За три месяца изъяли более 19 тонн некачественной молочной продукции
"По результатам контрольно-надзорных мероприятий изъято из оборота 1545 партий молока и молочной продукции общим объемом более 19 тонн", - говорится в сообщении.
Обновлено вчера в 23:58
Происшествия
Опубликовано видео задержания экс-главы Ивановской области
Следственный комитет опубликовал видео задержания бывшего губернатора Ивановской области Павла Конькова, который подозревается в хищении около 700 млн рублей.
Обновлено 01 июня в 10:09
Транспорт
Мэрия ищет перевозчиков для десятков автобусных маршрутов в Екатеринбурге
Например, за 10,6 млн рублей ищется перевозчик на маршруты № 48 (фабрика «Авангард» — Широкая Речка), № 64 (Компрессорный — Мичуринский), № 047 («Трактовая» — «Громова»), № 053 («Коммунистическая» — «Ползунова»), № 22 (Институт связи — Палкинский Торфяник).
Обновлено вчера в 23:52
Происшествия
В Рязанской области произошло смертельное ДТП
В Рязанской области в при столкновении фуры и двух легковушек погибли два человека, в том числе ребенок.
Обновлено вчера в 23:57
Политика
На Украине созвали совещание силовиков из-за ролика на YouTube
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос организует совещание с участием представителей силовых структур, разведки и МИД из-за любительского ролика, опубликованного на YouTube.
Обновлено вчера в 15:23
Теннис
Федерер стал первым четвертьфиналистом «Ролан Гаррос»
Обновлено вчера в 09:27
Экономика
В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов
Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено вчера в 20:06
Общество
В «китовую тюрьму» в Приморье стали водить детские экскурсии
Бесплатные экскурсии для детей проходят в "китовой тюрьме" в Приморье, где держат косаток и белух, сообщила РИА Новости зоозащитница Нина Зырянова.
Обновлено вчера в 23:35
Политика
Яценюк спешно покинул Украину, сообщают СМИ
Обновлено вчера в 21:32
Политика
Мэр Харькова призвал перестать стесняться переговоров с Россией
Мэр Харькова Геннадий Кернес выступил за прямые переговоры между Россией и Украиной. Об этом сообщает агентство "МедиаПорт".
Обновлено вчера в 20:25
Здоровье
Сложный случай: как определить, что у вас грибок ногтей?
Как самостоятельно определить, что у вас грибок ногтей, рассказывает МедикФорум.
Обновлено вчера в 23:09
Общество
Удалившую грудь россиянку признали мужчиной в Испании
Россиянка переехала в другую страну после того, как у нее забрали приемных детей. Сейчас Савиновских проживает в Испании под именем Френсис.
Обновлено вчера в 10:52
Происшествия
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено вчера в 11:02
Здоровье
Когда в седьмой больнице Волгограда откроется реабилитационный центр
Реацентр в больнице № 7 в Волгограде построят в ближайшие годы. Об этом в 2018-м заявил губернатор Андрей Бочаров.
Обновлено вчера в 22:34
Футбол
Роналду лично звонил Хамесу и приглашал его в «Ювентус»
Обновлено вчера в 14:35
Происшествия
Семерых приморцев осудили за шантаж совладельцев «проблемных» квартир
В 2013-2014 годы фигуранты дела выбирали "проблемные" квартиры, между собственниками которых были разногласия, и с помощью давления и насилия принуждали совладельцев к сделкам на выгодных для группы условиях.
Обновлено в 00:19