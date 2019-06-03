В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназаИзвестия 16:12

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего. Об этом в соцсетях рассказал друг погибшего. Трагедия произошла в поселке Путилково.

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназа

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