Происшествия
В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназаИзвестия 16:12
Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего. Об этом в соцсетях рассказал друг погибшего. Трагедия произошла в поселке Путилково.
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Политика
Суд ООН проведет слушания по иску Украины к России
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Происшествия
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Интернет
Google сообщил о сбоях в работе сервисов
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Политика
Канада решила приостановить работу посольства в Венесуэле
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Обновлено в 19:27
Происшествия
Boeing нашел дефектные детали в самолётах 737 MAX и 737 NG
Авиастроительная компания Boeing обнаружила, что некоторые детали самолетов 737 NG и 737 MAX могли быть изготовлены ненадлежащим образом и не соответствовать всем требованиям к прочности и сроку службы, сообщается на сайте Федерального управления гражданской авиации США (FAA).
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Общество
Чиновники готовятся к приему поддержанных «японок». Мало никому не покажется
Новый ГОСТ уже вызвал панику на Дальнем Востоке.
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Результат боя между Энтони Джошуа и Энди Руисом не оставил равнодушным бывшего чемпиона мира по боксу в тяжелом весе Владимира Кличко.
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Армия и оружие
Беспилотник йеменских хуситов атаковал участников военного парада
Беспилотник йеменского мятежного движения "Ансар Аллах" (хуситы) совершил атаку на участников военного парада в Адене, сообщает ТАСС со ссылкой на телеканал Al Massira.
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Общество
Кадыров посоветовал россиянам быть умеренными в еде
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в День здорового питания и отказа от излишеств в еде порекомендовал россиянам быть умеренными в приеме пищи.
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Якубович отказался извиняться за езду по тротуарам
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Обновлено в 13:07
Общество
Специальное конструкторское бюро РАН на Сахалине рискует закрыться
В течение длительного времени Специальное конструкторское бюро средств автоматизации морских исследований ДВО РАН переживает кризис, что препятствует проектной и научно-исследовательской деятельности.
Обновлено в 19:44
Кино
Кинопрокат в России возглавил мультфильм про домашних животных
Обновлено в 18:44
Политика
Максакова назвала имя убийцы Вороненкова
Бывшая солистка Мариинского театра Мария Максакова рассказала, кто был организатором убийства ее супруга экс-депутата Госдумы Дениса Вороненкова.
Обновлено в 11:12
Политика
Захарова прокомментировала снос бюста Жукова в Харькове
Обновлено в 11:01
Шоу-бизнес
Елена Захарова стала продавщицей мороженого в День защиты детей
1 июня во многих странах мира отмечают Международный день защиты детей.
Обновлено в 10:07
Авто
Самый большой пикап Great Wall P-Series презентовали в Шэньчжэне
На открывшемся 1 июня международном автосалоне в Шэньчжэне представлена серийная модификация самого большого пикапа Great Wall P-серии.
Обновлено в 01:32
Шоу-бизнес
Саша Зверева: «„Подарок смерти“ Анны Седоковой может угрожать онкобольным детям»
В Международный день защиты детей Анна Седокова решила не оставаться в стороне от чужой беды и отправилась в Российский Онкологический Центр им. Блохина.
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Здоровье
Эксперты рассказали, какую рыбу еще можно есть без опаски
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Политика
Politico: Минюст США может не обвинить Ассанжа в утечке данных ЦРУ
Министерство юстиции США может не предъявлять основателю WikiLeaks Джулиану Ассанжу обвинения в причастности к утечке засекреченных данных ЦРУ.
Обновлено в 11:59
Политика
В Чите полиция начала искать авторов оскорбительной надписи о Путине
Полиция Читы организовала розыск тех, кто оставил надпись о Владимире Путине на площади Революции, которая располагается в центре города.
Обновлено в 11:02
Происшествия
Круизный лайнер столкнулся с катером в Венеции
Круизный лайнер MSC Opera столкнулся у пристани Сан-Базилио в венецианском канале Джудекка с небольшим прогулочным катером, на борту которого находились 130 пассажиров.
Обновлено в 11:41
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Сантьяго Канисарес: «Рейес не заслуживает, чтобы его чествовали»
В аварии, помимо водителя, были и другие жертвы. Рейес не заслуживает того, чтобы его чествовали как героя.
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Общество
В Финляндии запретили продажу волкособов и ввоз шиповника
Министерство сельского и лесного хозяйства Финляндии ввело запрет на ввоз шиповника морщинистого (Rosa rugosa), а также рекламу, содержание и продажу гибрида волка и собаки — волкособа.
Обновлено в 07:30
Политика
Помпео заявил о готовности США к переговорам с Ираном
Ранее президент США Дональд Трампа в интервью газете The Sun заявил, что Соединенные Штаты стараются воспрепятствовать появлению ядерного оружия у Ирана.
Обновлено в 12:28
Наука
В России создали лучшую в мире лампу освещения
Учёные из МФТИ и ФИАН разработали прототип катодолюминесцентной лампы общего освещения.
Обновлено в 07:41
Политика
Ким Чен Ын появился на публике с «репрессированным» дипломатом
Северокорейский лидер Ким Чен Ын пришел на публичное мероприятие вместе с помощником Ким Ён Чхолем, которого, по данным южнокорейских СМИ, «отправили» на принудительные работы после саммита КНДР и США.
Обновлено в 18:34
Технологии
Фастфуд для плебса. Почему богачи и звёзды отказываются от гаджетов
Богачи и звёзды шоу-бизнеса объявляют, что отказываются от гаджетов, потому что те «засоряют мозг» и мешают радоваться жизни в полной мере.
Обновлено в 17:08
Происшествия
Трактор влетел в толпу журналистов в Ростовской области
В Сети появилось видео наезда трактора на журналистов во время "Бизон-Трек-Шоу" в Ростовской области.
Обновлено в 12:32