Происшествия

В Подмосковье убили заступившегося за прохожего бойца спецназаИзвестия 16:12

Неизвестные, вооруженные ножом, убили в Красногорском районе Подмосковья спецназовца, который заступился за прохожего. Об этом в соцсетях рассказал друг погибшего. Трагедия произошла в поселке Путилково.
Читать в источнике

Подробнее о событии

Опубликовано видео нападения на бывшего спецназовца в Подмосковье

РИА Новости19:34

В Подмосковье во время драки зарезали воевавшего в Сирии бойца ГРУ

Говорит Москва16:37

Раскрыты подробности убийства спецназовца в Подмосковье

Известия20:44

«Никогда не мог пройти мимо несправедливости»: Ефрейтор ГРУ погиб в Подмосковье от подлого удара в сердце

Царьград19:10

РЕН ТВ публикует видео драки с поножовщиной в Подмосковье, где погиб спецназовец

РЕН ТВ15:43

Убитый в Подмосковье спецназовец уволился из Минобороны 10 месяцев назад

ТАСС18:22

Вступившегося за незнакомцев мужчину убили в подмосковном Путилково

Телеканал 360°14:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7267 источников, обновлено в 21:34, Ашберн
Спорт

Сборную России могут отстранить от Олимпиады-2020

Россию могут отстранить от участия в Олимпийских играх 2020 года. Об этом сообщает газета "The Sunday Times".
Обновлено в 03:20
Экономика

Пятая часть россиян пожаловалась на снижение зарплаты

За 2018 год 18,3% россиян заметили снижение размера своей зарплаты, говорится в исследовании Института социального анализа и прогнозирования РАНХиГС, который есть в распоряжении «Известий».
Обновлено в 14:30
Армия и оружие

В ВМФ России нашли замену фрегатам без украинских двигателей

Обновлено в 20:43
Политика

В Чите полиция ищет авторов надписи про Путина на асфальте

Обновлено в 11:19
Армия и оружие

Трамп призвал РФ прекратить бомбардировки в Идлибе

Президент США Дональд Трамп в твиттере призвал Россию, Сирию и Иран прекратить осуществлять "бомбардировки" на территории Идлиба.
Обновлено в 20:18
Футбол

«Крылья Советов» сохранили место в РПЛ

В ответном стыковом матче за место в Российской премьер-лиге "Крылья Советов" проиграли "Нижнему Новгороду", передает "Советский спорт".
Обновлено в 12:02
Футбол

На выбежавшую в финале ЛЧ девушку подписались более 2 млн человек

Американская модель Кинси Волански, выбежавшая на поле по ходу финального матча Лиги чемпионов, продолжает извлекать дивиденды из своего эксцентричного поступка.
Обновлено в 09:05
Происшествия

Аллигатор забрался в дом и уничтожил винный погреб в США

Обновлено в 13:25
Общество

Осипов назвал ситуацию в Забайкалье с закупками критической

Врио губернатора Забайкалья Александр Осипов на оперативном совещании 3 июня назвал ситуацию с госзакупками по нацпроектам и центрам экономического роста (ЦЭР) неприемлемой.
Обновлено в 21:20
Происшествия

На Урале при пожаре в девятиэтажке погибли четверо детей

В воскресенье днем при тушении пожара в девятиэтажке в городе Богдановиче Свердловской области обнаружены тела четверых детей.
Обновлено в 07:04
Религия

Легойда рассказал, как должен жить православный священник

Православный священник должен жить так, как живет "среднестатистический прихожанин его прихода", и доходы у него могут быть только "от алтаря" — от пожертвований прихожан, считает глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
Обновлено в 08:58
Здоровье

Роспотребнадзор предупреждает о вспышке лихорадки Денге в Таиланде

Роспотребнадзор предупреждает российских туристов о вспышке лихорадки Денге на территории Таиланда.
Обновлено в 01:34
Шоу-бизнес

Собчак потребовала от Бузовой извинений

Девушка отметила, что говорила совершенно о другом человеке и потребовала у Бузовой извиниться перед дизайнером.
Обновлено в 19:14
Шоу-бизнес

Волочкова показала выступление, за которое отказался платить мэр Анапы

Российская балерина Анастасия Волочкова в своем Instagram показала номер, за который отказался платить мэр Анапы Юрий Поляков.
Обновлено в 11:33
Общество

Лишенная приемных детей россиянка без груди рассказала о новой жизни

Скандал произошел, когда опека забрала у Савиновских двух приемных детей после того, как Юлия сделала операцию по удалению груди.
Обновлено в 08:48
Общество

Глава региона обратил внимание на старые рекламные щиты на Новобульварной в Чите

Обновлено в 21:03
Происшествия

Машина задымилась после ДТП на Оптиков

Обновлено в 14:59
Авто

Для полиции Словакии закупили Лада Веста SW Кросс

Сообщается, что «Весты» для нужд полиции приобретены у официального дилера АВТОВАЗ, работающего в Словакии.
Обновлено в 16:24
Футбол

Бибрас Натхо хочет вернуться в ЦСКА

Полузащитник "Олимпиакоса" и сборной Израиля Бибрас Натхо хотел бы вернуться в ЦСКА, за который он выступал с 2014 по 2018 годы.
Обновлено в 19:42
Экономика

Фильтруй мусор: в РФ могут ввести экосбор с производителей сигарет

В России предложили взимать экологический сбор с производителей табачной продукции. Он должен составлять не менее 5 рублей с одной пачки.
Обновлено в 17:02
Авто

Какие типы автомобилей редко останавливают сотрудники ГИБДД

Сотрудники ГИБДД не часто тормозят такие машины, так как водители обычно соблюдают правила дорожного движения.
Обновлено вчера в 04:00
Политика

Украинские силовики собрались на совещание из-за ролика на YouTube

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос созывает совещание с руководством МИД, Генштаба, Главного управления разведки Минобороны Украины и Службы внешней разведки, а также СБУ, чтобы обсудить любительское видео об аннексии Румынией западных территорий Украины.
Обновлено в 13:31
Кино

Эмир Кустурица снимет фильм о Чингисхане

Обновлено в 12:00
Общество

Гороскоп на неделю с 3 по 9 июня: звезды нам благоволят

Самое главное, чтобы вы не думали, что ваши усилия напрасны. Для этого постарайтесь хорошо отдохнуть на выходных, вам нужно восстановиться.
Обновлено вчера в 08:45
Политика

В России отменят около 10 тысяч советских ГОСТов

Согласно расчетам Росстандарта, использование обновленных стандартов и участие в экосистеме стандартизации подтолкнет российские предприятия, наконец, к обмену лучшими практиками и переходу на современную техническую политику.
Обновлено в 20:06
Наука

Трансгенный грибок уничтожил 99% популяции малярийных комаров

Группой американских ученых из университета Мэриленд при активном участии специалистов из института IRSS Буркина-Фасо был создан генетически измененный грибок, который способен уничтожить 99 процентов популяции малярийных комаров.
Обновлено 31 мая в 16:31
Происшествия

На заводе в Дзержинске произошло два взрыва

Источник в экстренных службах сообщил ТАСС, что взрывы на заводе "Кристалл" произошли в цехе по производству тротила.
Обновлено вчера в 05:42
Происшествия

В Екатеринбурге разыскивают водителя BMW, сбившего подростка на тротуаре

Как рассказали «URA.RU» в отделе пропаганды ГИБДД, водитель на черном BMW наехал на ребенка, который передвигался по тротуару на самокате.
Обновлено в 19:38
Энергетика

Бахрейн разрешил компаниям с иностранным капиталом добывать нефть и газ

Премьер-министр Бахрейна и дядя короля принц Халифа бен Салман Аль Халифа издал указ, согласно которому компаниям с иностранным капиталом разрешается добыча нефти и природного газа на территории королевства, сообщает официальное информационное агентство островного государства BNA.
Обновлено в 21:00
Происшествия

Неймар может сесть в тюрьму на 5 лет

Лидеру сборной Бразилии Неймару грозит тюремный срок в пять лет. Нападающий "Пари Сен-Жермен" обвиняется в изнасиловании.
Обновлено в 21:00
Война в СирииБольше новостей по теме
Главное