В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублейНьюс-НН вчера в 12:51

Генеральная прокуратура России хочет изъять у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество, на общую сумму около четырех миллиардов рублей. Средства пойдут в счет государства.

В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублей

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