Происшествия
В Подмосковье у экс-главы района нашли имущество на 4 млрд рублейНьюс-НН вчера в 12:51
Генеральная прокуратура России хочет изъять у бывшего главы Клинского района Московской области Александра Постриганя имущество, на общую сумму около четырех миллиардов рублей. Средства пойдут в счет государства.
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Автоматически обработаны 7242 источника, обновлено в 11:27, Ашберн
Музыка
Первый канал аннулировал итоги финала шоу «Голос. Дети»
«Промежуточные результаты проверки подтверждают, что на голосование было оказано внешнее воздействие, которое повлияло на итоги шоу», — пояснили представители канала.
Обновлено в 08:00
Политика
Путин обсудит с Собяниным вывоз мусора из Москвы в другие регионы
Президент России Владимир Путин сообщил, что поговорит с мэром Москвы Сергеем Собяниным о ситуации с планируемым вывозом мусора из Москвы на мусорные полигоны в другие регионы.
Обновлено в 10:37
Происшествия
В Москве неизвестный украл из банкомата 565 тысяч рублей
Как сообщает РБК, 35 бумажек банкомат не принял.
Обновлено в 03:00
Авто
АвтоВАЗ начал отгрузку вседорожной Lada Granta
В паблике Lada Granta FL клуб в социально сети был опубликован видеоролик, на котором новый вседорожных универсал был заснят во время транспортировки на автовозе.
Обновлено в 05:23
Здоровье
Врач рассказал, как бороться с повышенным давлением
Страдающим от повышенного давления следует исключить из рациона поваренную соль, рассказал агентству городских новостей "Москва" врач-кардиолог столичной поликлиники № 180 Николай Серебряков.
Обновлено в 10:24
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева озвучила плюсы большой разницы в возрасте с мужем
Лера рассказала, что в большой разнице в возрасте между супругами есть множество преимуществ.
Обновлено в 03:54
Происшествия
Названа новая версия катастрофы SSJ-100 в Шереметьево
Обновлено в 06:51
Авто
В России резко снизились цены на внедорожники «УАЗ»
Компания «УАЗ» объявила о резком снижении цен на свои внедорожные модели – «Патриот» и «Пикап».
Обновлено в 03:27
Политика
Путин назвал наглостью ситуацию с детской площадкой в Рязани
Президент России Владимир Путин прокомментировал ситуацию со строительством детской площадки в Рязани.
Обновлено в 09:32
Футбол
Адвокаты Кокорина и Мамаева подадут апелляцию 20 мая
Обновлено в 10:55
Авто
Интерьер нового Bentley Flying Spur отделают 3D-кожей
Компания Bentley опубликовала очередной тизер нового Flying Spur, который станет еще роскошнее и впервые в истории автомобилестроения получит инновационную обивку салона из специальной 3D-кожи.
Обновлено в 08:37
Космос
Жизнь на Венере: ученые обнаружили загадочные перемещения на поверхности планеты
Короткие перебежки совершает кто-то загадочный прямо по поверхности Венеры.
Обновлено вчера в 12:15
Политика
Путин рассказал, как на руках носил пожилую соседку на пятый этаж
Президент РФ Владимир Путин рассказал, что жил без лифта 30 лет и иногда носил свою пожилую соседку на руках на 5 этаж.
Обновлено в 10:21
Общество
Суд отказал Мите Алешковскому в восстановлении бонусов «Аэрофлота»
Пресненский суд Москвы отказал журналисту и общественному деятелю Дмитрию (Мите) Алешковскому в восстановлении по иску о восстановлении его платинового статуса и накопленных миль в бонусной программе «Аэрофлота».
Обновлено в 10:45
Авто
Интерьер нового Volkswagen Golf показали вживую
Напомним, что официальная презентация нового Volkswagen Golf будет проходить в октябре этого года в рамках специально организованного мероприятия в Вольфсбурге.
Обновлено в 03:16
Политика
Германия отказалась быть колонией США
Заявления американского посла в Германии по вопросу строительства газопровода неприемлемы и создают впечатление, что ФРГ — колония США.
Обновлено в 06:22
Политика
Путин заявил, что критика помогает властям вскрывать допущенные ошибки
Многие чиновники не любят критику, однако она помогает выявить допущенные ошибки и оценивать результативность работы органов власти.
Обновлено в 08:32
Экономика
Большинство российских семей оказались вообще без сбережений
Почему россияне не сберегают Главная причина отсутствия сбережений у большинства российских семей — низкий уровень доходов, уверен главный экономист БКС Владимир Тихомиров.
Обновлено в 00:00
Политика
Коломойский вернулся на Украину
Бизнесмен Игорь Коломойский вернулся на Украину, сообщает интернет-издание TheBabel.
Обновлено вчера в 21:43
Кино
От HBO потребовали переснять 8 сезон «Игры престолов»
Поклонники сериала "Игра престолов" потребовали переснять восьмой, заключительный сезон саги.
Обновлено в 04:05
Футбол
Стадион «Динамо» допустили к проведению матчей РПЛ
Обновлено в 06:21
Происшествия
В московском Институте физической химии произошел взрыв
Ранее другой источник сообщил "Интерфаксу", что экстренные службы Москвы проверяют информацию о хлопке при лабораторных опытах в Институте физической химии и электрохимии имени Фрумкина по адресу Ленинский проспект, д. 31/4.
Обновлено в 09:21
Финансы
Курс евро опустился ниже 72 рублей
В последний раз курс евро находился ниже 72 рублей 29 апреля текущего года.
Обновлено в 11:04
Армия и оружие
В проекте подлодок «Ясень-М» выявили ряд конструктивных недостатков
Многоцелевые атомные субмарины "Казань", "Новосибирск", "Красноярск" и "Архангельск" строятся по усовершенствованному проекту "Ясень-М" (885М).
Обновлено в 09:24
Хоккей
Назван лучший игрок сборной России в матче с Италией
Сборная России играла с Италией в четвертой встрече группового этапа мирового первенства по хоккею 2019 года, сообщает "Советский спорт".
Обновлено вчера в 17:45
Происшествия
В Коми мужчина по ошибке забрал из детского сада чужого ребенка
Сотрудники полиции выехали на место ЧП, но к тому времени уже выяснилось, что мужчина осознал ошибку, привел чужого ребенка обратно в детский садик и забрал своего.
Обновлено в 03:28
Происшествия
Опубликовано видео задержания спонсора ИГ в Москве
В Москве сотрудники ФСБ задержали 26-летнего уроженца Северной Осетии, отправившего боевикам ИГ 50 млн рублей.
Обновлено в 07:27
Гаджеты
Google разработал переводчик, имитирующий голос пользователя
Google разработала специальный алгоритм, который может переводить речь с одного языка на другой, сохраняя голос говорящего и не используя текст.
Обновлено в 09:07
Политика
Путин поддержал бесплатное питание для школьников
Обновлено в 08:15