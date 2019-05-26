В Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой дракиRT на русском 06:04

Таксист открыл стрельбу во дворе жилого дома в микрорайоне Новая Трехгорка в подмосковном Одинцове. Как видно на опубликованных кадрах, в конфликте принимали участие сразу несколько человек.

с чего всё началось

В подмосковном Одинцове в ходе массовой драки мужчина достал из багажника автомобиля-такси травматический пистолет и открыл стрельбу. Об этом информирует телеканал «360» со ссылкой на областное ГУ МВД. Отмечается, что пострадавших нет.

В Подмосковье таксист открыл стрельбу в ходе массовой драки

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