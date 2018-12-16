Общество

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель России
RT на русском
06:01

Отмечается, что на месте срубленной ели будут посажены молодые деревья. Ранее телеканал «360» сообщал, что главную новогоднюю ель России срубят 16 декабря на территории Московского учебно-опытного лесничества в Щёлковском муниципальном районе.
RT на русском06:01

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Главную новогоднюю ель срубили в Подмосковье

Известия06:12

Главную новогоднюю ель страны срубили в Щелковском районе Подмосковья

ТАСС05:26

Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

ТК Звезда05:25

Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

Телеканал 360°04:30

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РИАМО04:17

Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе Подмосковья

Агентство Москва04:12

16 декабря в Подмосковье срубят главную ель страны

Национальная служба новостей14 декабря в 03:50
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