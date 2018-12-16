Общество
В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель России
В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель РоссииRT на русском06:01
Отмечается, что на месте срубленной ели будут посажены молодые деревья. Ранее телеканал «360» сообщал, что главную новогоднюю ель России срубят 16 декабря на территории Московского учебно-опытного лесничества в Щёлковском муниципальном районе.
RT на русском06:01
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