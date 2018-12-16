Общество

В Подмосковье срубили главную новогоднюю ель России
RT на русском
06:01

Отмечается, что на месте срубленной ели будут посажены молодые деревья. Ранее телеканал «360» сообщал, что главную новогоднюю ель России срубят 16 декабря на территории Московского учебно-опытного лесничества в Щёлковском муниципальном районе.
RT на русском06:01

Подробнее о событии

Главную новогоднюю ель срубили в Подмосковье

Известия06:12

Главную новогоднюю ель страны срубили в Щелковском районе Подмосковья

ТАСС05:26

Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

ТК Звезда05:25

Главную новогоднюю ель страны срубили в Подмосковье

Телеканал 360°04:30

Главная новогодняя елка страны приедет в Кремль из Подмосковья 18 декабря

РИАМО04:17

Главную новогоднюю елку страны срубили в Щелковском районе Подмосковья

Агентство Москва04:12

16 декабря в Подмосковье срубят главную ель страны

Национальная служба новостей14 декабря в 03:50
Показать все источники
Автоматически обработано 7150 источников, обновлено в 08:14, Ашберн
Путешествия

Половина хабаровских туристов вернулись домой с острова Хайнань

Более 80 хабаровских туристов, несколько дней ожидавших вылета в аэропорту Хайкоу на китайском острове Хайнань, вернулись в воскресенье домой рейсом авиакомпании "ИрАэро" через Москву, сообщили агентству "Интерфакс" в представительстве авиакомпании.
Обновлено вчера в 23:54
Транспорт

ЦОДД предупредил о новогодних пробках в Москве

Обновлено в 06:19
Общество

Умер глава Института философии РАН Вячеслав Степин

Обновлено в 07:16
Общество

В Египте нашли нетронутую гробницу возрастом более четырех тысяч лет

Нетронутую древнеегипетскую гробницу возрастом более четырех тысяч лет обнаружили археологи в районе некрополя Саккара под Каиром, сообщил министр по делам памятников древности Египта Халед аль-Аннани в ходе презентации очередного археологического открытия.
Обновлено вчера в 06:23
Транспорт

МЧС Москвы предупредило о тумане и гололедице в ночь на воскресенье

МЧС России по Москве предупредило о тумане и гололедице в столице в ближайшие три часа.
Обновлено вчера в 15:50
Общество

В Нью-Джерси запретят цирковые представления с дикими животными

Губернатор американского штата Нью-Джерси подписал закон, запрещающий цирковые представления с дикими и экзотическими животными, говорится в сообщении на сайте губернатора штата.
Обновлено вчера в 19:21
Общество

В Петербурге нашли квартиру из 58 комнат

Обновлено вчера в 09:44
Общество

Здание музея в Будапеште признано лучшим архитектурным проектом года

Обновлено в 00:56
Общество

Сотрудники Tesla рассказали о самодурстве Илона Маска

Миллиардер Илон Маск устроил на Tesla «производственный ад». Об этом изданию Wired рассказали бывшие и нынешние сотрудники компании.
Обновлено в 00:45
Общество

Стюардесса рассказала, как на борту борются с неприятными запахами

Обновлено в 00:10
Общество

«Преклоняемся перед храбростью защитников и жителей Калинина» — Руденя

77-летие освобождения Твери (Калинина) от немецко-фашистских захватчиков широко отметят 16 декабря, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе правительства Тверской области.
Обновлено 14 декабря в 09:35
Здоровье

Воду с неприятным запахом во Владимире объявили годной для питья

Вечером 11 декабря жители стали жаловаться на неприятный запах от воды из-под крана.
Обновлено вчера в 13:50
Транспорт

Власти Москвы назвали среднюю стоимость поездки на такси в 2018 году

Обновлено вчера в 06:42
Общество

Власти США стали меньше следить за авиапассажирами

Американские воздушные маршалы регулярно следили за авиапассажирами, попавших в "черный список".
Обновлено вчера в 19:20
Общество

В Москве полностью закроют знаменитую тюрьму «Бутырка»

Мэрия Москвы предложила другой вариант - закрыть еще и «Бутырку» с «Матросской Тишиной» и за счет бюджета Москвы построить новое современное СИЗО на 5 тысяч мест на территории 80 гектаров.
Обновлено в 06:23
Главное