Происшествия
В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта ЖуковскийРБК 07:45
Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский. Об этом заявил журналистам зампред правительства, министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить69
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 7283 источника, обновлено в 10:39, Ашберн
Общество
Отказавшемуся от титула старейшему вору в законе предрекли расправу
Жителю Москвы Олегу Мухаметшину (более известный в криминальной среде как Муха Люберецкий), который подал заявление начальнику московской полиции о том, что он не является вором в законе и отказывается от титула, грозит смертельная опасность.
Обновлено в 10:10
Здоровье
Москвичам дали рекомендации по профилактике ОРЗ в холодный период
Для снижения активности вирусов и профилактики ОРЗ на протяжении холодного периода при посещении людных мест стоит брать с собой носовой платок, смоченный маслом чайного дерева, можжевельника, кедра или хвои.
Обновлено в 10:05
Политика
Кремль пригласил Бориса Джонсона и Ким Чен Ына в Москву на 9 мая
Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону направлено приглашение присутствовать 9 мая следующего года на мероприятиях в Москве по случаю 75-й годовщины Победы в Великой отечественной войне.
Обновлено в 09:30
Экономика
«Как работали, так и работают»: Силуанов о сокращении числа МСП
«Получается так, что по количеству предприятий, которые отмечены в этом реестре, произошло небольшое сокращение, а на самом деле эти предприятия как работали, так и работают», — подытожил Силуанов.
Обновлено в 09:13
Происшествия
ФСИН выявила в «Крестах-2» случаи избиения и вымогательства
В ходе проверки, проводившейся Федеральной службой исполнения наказаний России (ФСИН), в петербургском СИЗО-1, известном как «Кресты-2», были выявлены многочисленные факты нарушения содержания осужденных, избиений и вымогательств.
Обновлено в 10:25
Шоу-бизнес
Светлана Лобода станцевала на столе на вечеринке в Монако
Выступив на фестивале Russian Music в Монако, певица Светлана Лобода отправилась на вечеринку вместе с другими звездами.
Обновлено в 08:21
Экономика
Татарстан направит на нацпроект «Жилье и городская среда» 5,6 млрд руб
"В этом году на нацпроект запланировано немалое финансирование - 5,6 миллиарда рублей, в том числе средства федерального бюджета - 2,39 миллиарда рублей", - сказал Мутко в ходе совещания по реализации в Татарстане национального проекта "Жилье и городская среда".
Обновлено в 09:01
Футбол
Матчем «Атлетик» – «Барселона» стартует новый сезон примеры
Обновлено в 10:33
Кино
Netflix покажет российский сериал «Лучше, чем люди»
Обновлено в 10:26
Интернет
В «Антивирусе Касперского» была обнаружена уязвимость
Уязвимость обнаружил редактор немецкого компьютерного журнала c’t Рональд Айкенберг.
Обновлено вчера в 16:19
Общество
Умерла принцесса Мария Кристина Нидерландская
Обновлено в 10:06
Авто
Audi RS Q3 Sportback сбрасывает камуфляж в преддверии дебюта
Audi Q3 в «заряженной» версии RS Sportback присоединится к ассортименту модификаций RS Q3.
Обновлено вчера в 06:31
Политика
Захарова ответила Болтону на обвинение в краже технологий
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала на своей странице в Facebook слова советника президента США Джона Болтона, обвинившего Россию в краже американских ракетных технологий.
Обновлено в 09:52
Культура
Жириновский выступил против пропаганды алкоголя в советских песнях
Лидер партии ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал знаменитую песню «Пора в путь-дорогу» из кинофильма «Небесный тихоход» 1946 года.
Обновлено в 07:43
Политика
Лолита раскритиковала политику Зеленского
Певица Лолита Милявская в инстаграме своей украинской коллеги Таисии Повалий выступила с критикой президента Украины Владимира Зеленского.
Обновлено в 07:32
Наука
Названы последствия ядерной войны между Россией и США
Полномасштабная ядерная война между Россией и США погрузила бы Землю в десятилетнюю ядерную зиму.
Обновлено в 08:49
Энергетика
Bloomberg: санкции США увеличили спрос на российскую нефть
Санкции США против Ирана и Венесуэлы непреднамеренно привели к повышению спроса на нефть российских компаний, что отразилось на доходах корпораций.
Обновлено в 02:33
Происшествия
Российский турист погиб в турецкой Аланье
Обновлено в 04:49
Происшествия
«Уральские авиалинии» изменят подготовку пилотов после посадки на поле
Авиакомпания «Уральские авиалинии» скорректирует программу подготовки своих пилотов с учетом опыта посадки лайнера Airbus A321 на кукурузное поле.
Обновлено в 07:13
Происшествия
В Ульяновской области расследуют факты отравления подсолнечным маслом
Управление Роспотребнадзора и прокуратура Ульяновской области начали расследование по факту отравления семи жителей региона, предположительно, подсолнечным маслом домашнего производства.
Обновлено в 07:21
Театры
Сергей Пускепалис стал худруком Театра имени Волкова
Обновлено в 09:21
Происшествия
Командир А321 решил садиться без шасси вопреки инструкциям Airbus
Командир Airbus A321 "Уральских авиалиний", совершившего экстренную посадку на кукурузном поле в Подмосковье 15 августа, не стал выпускать шасси, хотя производитель советует приземляться с выпущенными шасси.
Обновлено вчера в 09:07
Происшествия
МВД возбудило дело против криминального авторитета Огонька
Следствие ГСУ ГУ МВД России по Московской области возбудило дело против криминального авторитета Огонька, сообщила начальник пресс-службы областного ГУ МВД Татьяна Петрова.
Обновлено в 10:22
Происшествия
Судно с российскими моряками захвачено у берегов Камеруна
Датское грузовое судно «Мармалайта» было атаковано пиратами у берегов Камеруна.
Обновлено в 08:29
Происшествия
Двое рабочих погибли при обрушении здания в Волхове
ЧП произошло на территории завода "Пикалевская сода" в Волхове, где рабочие подрядной организации производили демонтаж здания.
Обновлено в 06:23
Футбол
Ван дер Сар вошел в стратегический совет УЕФА
Бывший вратарь сборной Голландии, гендиректор «Аякса» Эдвин ван дер Сар вошел в совет по профессиональному футболу УЕФА, сообщает официальный сайт организации.
Обновлено в 09:26