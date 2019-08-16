Росприроднадзор и власти Московской области создали комиссию для поверки мусорных полигонов, располагающихся вблизи аэропорта Жуковский. Об этом заявил журналистам зампред правительства, министр экологии Подмосковья Дмитрий Куракин, передает корреспондент РБК.

В Подмосковье создали комиссию по свалкам около аэропорта Жуковский

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