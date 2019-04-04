Происшествия
В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человекНТВ 01:21
В Подмосковье столкнулись фура и микроавтобус. Жертвами ДТП стали шесть человек. Авария случилась в 5:15 на трассе М-4 «Дон».
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Космос
Корабль «Прогресс МС-11» стартовал к МКС с Байконура
Обновлено в 07:02
Кино
Названы дата и место прощания с Алексеем Булдаковым
Обновлено вчера в 09:01
Экономика
Счетная палата проверит выполнение нацпроектов
СП проверит расходование средств и использование собственности в 2016-2018 годах и истекшем периоде 2019 года для выполнения целей Водной стратегии РФ на территории округа.
Обновлено в 05:16
Армия и оружие
Минобороны показало видео полета Ту-160 над северными морями
На кадрах запечатлен момент взлета ракетоносцев, полет в воздушном пространстве над акваторией северных морей, а также момент сближения истребителей F-16 ВВС Норвегии и Дании с российскими самолетами.
Обновлено вчера в 17:14
Происшествия
Мужчина погиб под колесами электрички у станции Ивантеевка
По предварительным данным, мужчина 1960 года рождения переходил пути в неустановленном месте и попал под колеса электрички Фрязино – Москва.
Обновлено в 04:26
Политика
ЦИК Украины предложил Зеленскому и Порошенко самим оплатить дебаты
Центризбирком Украины предложил кандидатам на пост президента Владимиру Зеленскому и Петру Порошенко самим оплатить дебаты на стадионе «Олимпийский».
Обновлено в 06:17
Футбол
Локомотив — Ростов 2:2
«Локомотив» сыграл вничью с «Ростовом» в первом матче 1/2 финала Кубка России. Встреча, которая прошла в Москве, завершилась со счетом 2:2.
Обновлено вчера в 14:26
Авто
Госдума отменила транспортный налог на угнанные автомобили
Госдума одобрила в третьем чтении закон, освобождающий владельцев угнанных автомобилей от уплаты транспортного налога до момента их возврата.
Обновлено в 05:01
Авто
Mulliner сделал особую версию Bentley Bentayga V8
Напомним, Bentley Bentayga V8 оснащается 4-литровым бензиновым турбомотором мощностью 550 л.с. и 770 Нм крутящего момента.
Обновлено вчера в 13:03
Общество
Врио губернатора анонсировал кадровые изменения в Челябинской области
Ранее во время осмотра Челябинска Текслер оценил благоустройство города "на двойку", отметив, что нужно комплексное решение имеющихся проблем.
Обновлено в 05:31
Политика
Представитель Норкина назвал причину плохого самочувствия телеведущего
Причиной плохого самочувствия телеведущего Андрея Норкина стало переутомление от большой нагрузки.
Обновлено в 07:18
Единоборства
Конор Макгрегор объявил о возобновлении карьеры
В 2016 году Макгрегор уже делал подобный пиар-ход для привлечения внимания: он объявил о завершении карьеры, когда вел переговоры о повторной встрече с бойцом UFC Нейтом Диасом.
Обновлено в 01:53
Армия и оружие
В ДНР сообщили об уничтожении огневых точек ВСУ в Донбассе
Обновлено вчера в 07:27
Хоккей
Патрик Кейн стал первой звездой дня в НХЛ
Нападающий Оттавы Сенаторз Брэди Ткачук стал второй звездой дня. В матче с Нью-Йорк Рейнджерс (4:1) хоккеист набрал 2 (1+1) балла.
Обновлено в 02:40
Политика
В Севастополе украинских диверсантов приговорили к 14 годам колонии
Севастопольский городской суд признал его виновным в подготовке диверсии в составе организованной группы и незаконном обороте огнестрельного оружия и приговорил к пяти годам лишения свободы в колонии строго режима со штрафом 200 тысяч рублей.
Обновлено в 02:31
Экономика
Сбербанк запускает мгновенные переводы денег за границу
Сбербанк запускает онлайн-сервис мгновенных переводов с карты по номеру телефона и имени получателя в страны ближнего зарубежья.
Обновлено в 04:29
Политика
В России разработают программу по увековечению памяти героев войн
В РФ в ближайшее время будет разработана программа по увековечиванию памяти героев войн, заявил президент РФ Владимир Путин.
Обновлено в 07:00
Экономика
Медведев заявил об упрощении системы госзакупок
На заседании кабмина в четверг, 4 апреля, рассматривался проект, который усовершенствовал бы законодательство о контрактной системе в сфере госзакупок.
Обновлено в 06:14
Армия и оружие
Польский генерал пообещал ядерный удар по России в случае нападения
Запад применит ядерное оружие против России в случае «военной агрессии» с ее стороны.
Обновлено в 01:14
Происшествия
В Кирове суд нашел криминал в iTunes и Play Market
Недавно сотрудники прокуратуры Юрьянского района обнаружили, что приложения онлайн-магазинов iTunes и Play Market содержат «пропаганду криминальных традиций, оскорбления сотрудников правоохранительных органов и призывы к совершению преступлений».
Обновлено в 03:16
Армия и оружие
В МИД России прокомментировали слова генсека НАТО о Гитлере и Сталине
В Министерстве иностранных дел России прокомментировали слова генсека НАТО Йенса Столтенберга, поставившего в один ряд Иосифа Сталина, Адольфа Гитлера и террористическую организацию «Исламское государство»*.
Обновлено в 05:23
Политика
Госдума утвердила дату вступления в силу закона о запрете хостелов
Закон о запрете хостелов в жилых домах вступит в силу 1 октября этого года – к такому решению пришли депутаты, которые во второй раз одобрили документ в третьем чтении.
Обновлено в 04:08
Авто
Появились живые фото нового бюджетного Nissan
Очевидно, что новое поколение пошло автомобилю только на пользу. Он стал выглядеть более солидно и презентабельно.
Обновлено в 05:50
Общество
Голикова: материнский капитал могут начать давать за первого ребенка
Правительство обсуждает возможность выдачи материнского капитала после рождения первого ребенка в семье, заявила вице-премьер Татьяна Голикова в эфире программы «60 минут» на канале «Россия 1» (ВГТРК).
Обновлено вчера в 13:50
Авто
Вьетнамская компания VinFast привезет в Россию кроссовер и седан
Работает двигатель в паре с восьмиступенчатой автоматической трансмиссией. Седан VinFast Lux A2.0, был создан по образу BMW 5-Series (F10).
Обновлено вчера в 21:44
Происшествия
В Киеве взорвали иномарку офицера украинских спецслужб
В Киеве неизвестный мужчина попытался взорвать автомобиль Chevrolet офицера украинских спецслужб, который принимал активное участие в операции объединенных сил в Донбассе, сообщил главред сайта «Цензор.нет» Юрий Бутусов в своем Facebook.
Обновлено в 07:05
Политика
Гендиректор «Ил» Алексей Рогозин уйдет из ОАК
Обновлено в 04:40