В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человекНТВ 01:21

В Подмосковье столкнулись фура и микроавтобус. Жертвами ДТП стали шесть человек. Авария случилась в 5:15 на трассе М-4 «Дон».

В Подмосковье в ДТП с микроавтобусом и фурой погибли шесть человек

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