Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусомРБК 00:22
Движение на трассе не перекрывали, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС. Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали с микроавтобусом. Сообщалось, что виновником ДТП стал водитель легкового автомобиля, выехавший на встречную полосу.
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Японское правительство заявило протест России из-за намеченных военными учебных стрельб в районе Курильских островов, передает агентство Киодо со ссылкой на сотрудников МИД Японии.
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Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству и ФСБ выработать меры по противодействию теневому обороту наличных и товаров в России.
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Любители интернет-шопинга вводят на сайтах свои данные, чтобы совершить покупки.
Обновлено вчера в 11:23
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Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отправился в Москву для обсуждения событий в Сирии и «деконфликтизационной» координации действий двух государств.
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Обновлено вчера в 21:54
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В США намерены создать систему выявления пусков гиперзвуковых ракет
США рассчитывают в течение трех лет создать систему предупреждения о нападении с применением гиперзвуковых вооружений.
Обновлено вчера в 16:56
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Соревнования по борьбе в Чечне закончились массовой дракой
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Обновлено вчера в 23:45
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Посольство РФ в Великобритании проверяет информацию СМИ о смерти после ранения в Лондоне предполагаемого гражданина РФ, сообщил пресс-секретарь дипмиссии.
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Вратарь "Реала" Кейлор Навас признался, что покинет клуб, если его об этом попросят. Его нынешний контракт рассчитан до лета 2020 года.
Обновлено вчера в 21:46
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Рогозин рассказал об увольнении разработчиков корабля «Федерация»
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Обновлено 02 апреля в 19:52