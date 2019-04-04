Происшествия

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусомРБК 00:56

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу города Домодедово. Движение на трассе не перекрывали, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС. Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.
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Появилось видео с места ДТП в Домодедово

Комсомольская правда01:24

Пострадавшая в ДТП в Подмосковье девочка получила тяжелые травмы

РИА Новости01:45

Среди погибших в ДТП в Подмосковье был водитель микроавтобуса, столкнувшегося с фурой

ТАСС02:42

Шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом в Подмосковье

Коммерсантъ00:20

Видео с места столкновения микроавтобуса и фуры в Подмосковье

RT на русском03:39

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

РБК00:56

Видео с места смертельного ДТП с шестью погибшими в Подмосковье

РЕН ТВ00:12
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