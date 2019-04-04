Происшествия
В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусомРБК 00:56
Пострадавших доставили в Центральную районную больницу города Домодедово. Движение на трассе не перекрывали, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС. Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.
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