В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусомРБК 00:56

Пострадавших доставили в Центральную районную больницу города Домодедово. Движение на трассе не перекрывали, уточнили в пресс-службе регионального управления МЧС. Накануне, 3 апреля, во Владимирской области два человека погибли и шесть пострадали в результате ДТП с микроавтобусом.

В Подмосковье шесть человек погибли в ДТП с микроавтобусом

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