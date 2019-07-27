Происшествия
В Подмосковье самолет упал в карьерLenta.ru 06:48
Как отмечается, инцидент произошел у деревни Дракино в Серпуховском районе. Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
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Происшествия
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