Происшествия

В Подмосковье самолет упал в карьерLenta.ru 06:48

Как отмечается, инцидент произошел у деревни Дракино в Серпуховском районе. Самолет упал в карьер с водой и затонул. Как сообщил источник ТАСС в экстренных службах, на борту находились пилот и пассажир.
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Самолет упал в Оку возле Дракино. Есть погибшие

Оka.fm07:12

В Серпухове разбился легкомоторный самолет

Подмосковье Сегодня07:09

Видео с места крушения легкомоторного самолета в Серпухове

РЕН ТВ06:47

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погибли два человека

Интерфакс06:52

Опубликовано видео с места крушения самолета в Подмосковье

РИА Новости07:32

Источник: в Подмосковье разбился легкомоторный самолет

ТАСС07:01

Место падения самолета в Серпухове оцепила полиция

РИАМО07:28
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Происшествия

В Москве на митинге у мэрии начались массовые задержания

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Автоспорт

Леклер стал лучшим на второй практике Гран-при в Германии, Квят 12-й

Ранее сообщалось, что первую практику сегодняшнего дня выиграл немецкий пилот Ferrari Феттель, а Квят показал 14-й результат.
Обновлено вчера в 12:12
Кино

Трагически погибла 24-летняя звезда «Брестской крепости»

В 24 года трагически погибла главная героиня художественного фильма "Брестская крепость" Вероника Никонова, сыгравшая в кинокартине дочь лейтенанта Кижеватова, которую впоследствии расстреляли фашисты.
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Политика

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Армия и оружие

В ДНР рассказали о выводе полка «Азов» из Донбасса

Штаб Операции объединенных сил (ООС) Украины принял решение вывести подразделения полка «Азов» из зоны боевых действий в Донбассе.
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Врач рассказал о пользе страха перед стоматологами

Медики рассказали, чем может быть полезен страх перед врачами-стоматологами, специализирующихся на лечении зубов.
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Музей китайской провинции Хайнань представил свыше 400 авторских рисунков к знаменитым анимационным фильмам на фестивале международного мультипликационного искусства "Наньмин" ("Южное море").
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Вечер памяти солиста группы «Сектор газа» Юрия Хоя пройдет в Твери

27 июля Хою исполнилось бы 55 лет Вечер памяти солиста популярной группы "Сектор газа" Юрия Хоя (Клинских) пройдет в клубе BIG BEN в Твери.
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Политика

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В 2013 году в рамках экспедиции РГО Путин совершил погружение на батискафе к месту гибели парусно-винтового фрегата Балтийского флота "Олег".
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Максим Галкин поделился «постельным» фото с Аллой Пугачёвой

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Армия и оружие

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Командующий Стратегическим командованием вооруженных сил США генерал Джон Хайтен обвиняется в сексуальных домогательствах, сообщают СМИ.
Обновлено вчера в 16:27
Происшествия

Петербургский суд отправил под домашний арест замдиректора ФГКУ «СЗД»

В субботу, 27 июля, Красногвардейский районный суд Петербурга отправил под домашний арест заместителя директора по стратегическому развитию ФГКУ «Северо-Западная дирекция по строительству, реконструкции и реставрации» Алексея Бирюкова.
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Космос

Запущенная в Японии коммерческая ракета упала в море

Запуск космической ракеты "МОМО-4" в Японии завершился полным провалом - из-за отключения двигателя раньше времени она упала в море.
Обновлено в 04:10
Политика

Власти США затребовали налоги с обладателей криптовалюты

Власти США начали массово рассылать письма обладателям криптовалют с требованием предоставлять отчет о доходах, а также справки об уплате налогов на транзакции с виртуальными валютами.
Обновлено вчера в 13:45
Общество

Грозы, ливни и град ожидаются в Свердловской области до вторника

Обновлено в 06:26
Здоровье

В Минздраве назвали три самые опасные инфекции в России

Как сообщает RT со ссылкой на главного специалиста Минздрава России по инфекционным болезням Елену Малинникову, речь идет о гепатите, кори и ВИЧ.
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Шоу-бизнес

Наташа Королева поделилась снимком из пенной ванны

Артистка решила освежиться, забравшись в пенную ванну, откуда видны лишь обнаженные плечи и колени звезды.
Обновлено в 05:14
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Общество

Жару в Москве сменят аномальные холода

Летняя погода задержится в Москве всего лишь на два дня. Затем в регион придет аномальное похолодание.
Обновлено в 06:48
Экономика

Ставка на освоение месторождений в Мурманской области будет снижена

Власти РФ поддержали инициативу Мурманской области снизить коэффициент ставки недропользования для разработчиков новых месторождений в регионе.
Обновлено вчера в 11:40
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Названы распространённые ошибки в русском языке

Заведующая кафедрой сценической речи Екатеринбургского театрального института Азалия Блинова назвала список ошибок в русском языке, за которые «больше всего стыдно».
Обновлено в 06:07
Футбол

«Арсенал» договорился о трансфере Николя Пепе за 80 млн евро

По информации BBC, клубы пришли к соглашению о трансфере игрока за сумму около 80 млн евро. «Арсенал» разобьет выплаты на несколько лет.
Обновлено в 06:21
Футбол

Клуб Бекхэма подписал первых игроков в своей истории

Клуб МЛС «Интер Майами», которым владеет Дэвид Бекхэм, объявил о подписании первых игроков в своей истории.
Обновлено в 05:12
Экономика

«Известия»: ЕАЭС намерен утвердить общую ставку акциза на сигареты

Евразийский экономический союз (ЕАЭС) планирует через полгода подписать соглашение об общей ставке акциза на табачные изделия.
Обновлено вчера в 20:47
Политика

В Малайзии рассказали о попытках похищения черных ящиков рейса MH17

Спецоперацию провели малазийские военные, чтобы заполучить черные ящики с самолета рейса MH17 раньше агентов ФБР.
Обновлено 24 июля в 13:23
Политика

ЦАР отозвала признание независимости Косова

Центральноафриканская республика отозвала признание самопровозглашенной республики Косово, заявил первый вице-премьер и глава МИД Сербии Ивица Дачич в эфире национального телевидения, продемонстрировав соответствующую дипломатическую ноту из ЦАР.
Обновлено в 06:15
Общество

Украинки массово оголились из-за оскорбления чиновника

Обновлено вчера в 14:51
Происшествия

Воспитанник детдома утонул во время экскурсии в Свердловской области

Подросток из детского дома утонул в реке Реж в Свердловской области. 12-летний ребенок находился на экскурсии.
Обновлено в 05:04
Здоровье

В 16 или в 60: когда еще рано и когда уже поздно рожать?

В июле 1994 года 63-летняя Розанна Далла Корта родила мальчика.
Обновлено в 06:13
Общество

В Амурской области из-за наводнения эвакуировали почти 1 тыс. человек

В Амурской области в связи с паводком эвакуировали 980 человек, в том числе 333 детей.
Обновлено в 01:00
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