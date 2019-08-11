Происшествия
В Подмосковье пять человек погибли в аварииАргументы недели вчера в 14:04
Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося.
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Количество погибших в ДТП на Рижском шоссе в Подмосковье увеличилось до пяти
Агентство Москвавчера в 13:44
В ДТП с микроавтобусом на Рижском шоссе в Подмосковье погибли 4 человека
Подмосковье Сегоднявчера в 13:22
Автоматически обработаны 7282 источника, обновлено в 01:13, Вашингтон
Общество
Омбудсмен Подмосковья поможет дворнику с долгом в 2 млрд рублей
Уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семёнова заявила, что берёт на контроль ситуацию с дворником из Воскресенска, которая задолжала почти 2 млрд рублей.
Обновлено вчера в 10:19
Космос
К Земле приближается астероид размером с пирамиду Хеопса
Диаметр астероида 2019 OU1 составляет 160 метров, что на 20 метров больше, чем самая известная египетская пирамида.
Обновлено вчера в 22:31
Происшествия
Число жертв супертайфуна «Лекима» в Китае увеличилось до 28
Ранее из потенциально опасных районов на востоке Китая было эвакуировано более 1 млн человек.
Обновлено вчера в 02:29
Происшествия
Активисту «Яблока» предъявили обвинения по делу о массовых беспорядках
Как сообщает пресс-служба партии, информация о том, что Валерий Костенок признал вину, не соответствует действительности.
Обновлено вчера в 17:01
Футбол
«Спартак» благодаря дублю Бакаева победил «Ахмат»
Обновлено вчера в 16:23
Космос
Скотт Келли раскрыл размер зарплаты астронавта в НАСА
Максимальная зарплата астронавтов НАСА составляет порядка 155 тысяч долларов в год, рассказал РИА Новости совершивший годовую экспедицию на МКС экс-астронавт НАСА Скотт Келли.
Обновлено вчера в 20:02
Политика
В Киеве назвали условия для полного разрушения экономики Украины
Украинскую экономику ждут серьезные последствия, если продолжится миграция трудоспособного населения, упадок промышленности и прекратится внешнее финансирование.
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Шоу-бизнес
Лайма Вайкуле устроила зажигательные танцы с украинской группой Kazka
10 августа в Одессе в рамках музыкального фестиваля «Рандеву» состоялось выступление популярной украинской группы Kazka.
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Армия и оружие
В США оценили российский бомбардировщик «шестого поколения» ПАК ДА
Перспективный авиационный комплекс дальней авиации (ПАК ДА), работа над созданием которого ведется в России, станет бомбардировщиком шестого поколения.
Обновлено вчера в 12:00
Происшествия
В окрестностях Афин произошел сильный лесной пожар
Сильный лесной пожар бушует в районе городка Пеания у подножия горы Имиттос в окрестностях Афин, полиция эвакуирует жителей, сообщил Генеральный секретариат гражданской защиты.
Обновлено вчера в 23:16
Происшествия
Священник из Гатчины прокомментировал инцидент на крещении ребенка
Священнослужитель Мариенбургской церкви в Гатчине игумен Фотий в интервью "Пятому каналу" прокомментировал скандал с грубым крещением годовалого ребенка, обвинив при этом в случившемся мать малыша.
Обновлено вчера в 20:46
Общество
Митинг на проспекте Сахарова собрал 50 тыс. человек
20 июля прошел митинг на проспекте Сахарова, который собрал около 20 тыс. человек, а 27 июля и 3 августа — несогласованные акции, на каждой из которых было задержано больше тысячи человек.
Обновлено 10 августа в 16:04
Армия и оружие
NI о морской войне с Россией: силы США будут уничтожены в первые часы
Угрозу войны между Россией и США, поводом к которой может послужить, например, потопление американского корабля после случайного подрыва на мине, оставшейся в Черном море со времен Второй мировой, оценил профессор-исследователь Института морских исследований Китая в Военно-морском колледже США в Ньюпорте Лайл Голдстин.
Обновлено вчера в 06:27
Армия и оружие
Названы сроки завершения испытаний Су-57 и МиГ-35
Сергей Дронов: Самолёты МиГ-35 планируется аттестовать до конца 2021 года.
Обновлено вчера в 22:42
Армия и оружие
На Украине показали «тачанку» для сил спецопераций
Эксплуатируется он вооружённым формированием, которое носит громкое название: 3-й отдельный полк ССО (силы специальных операций) имени Святослава Храброго.
Обновлено в 00:25
Наука
Британский рок-музыкант Оззи Осборн признан мутантом
Обновлено вчера в 12:30
Общество
В Гидрометцентре предупредили о заморозках до минус 2 градусов
Например, в поселке Пинега Архангельской области по ночам уже совсем холодно, но днем воздух может прогреваться до плюс 15-17 градусов.
Обновлено вчера в 22:00
Общество
Versace извинился за футболки с картой Китая без Макао и Гонконга
Обновлено вчера в 12:34
Происшествия
Нападение на бильярдную в Мексике: восемь человек погибли
В Мексике в городе Ирапуато (штат Гуанахуато) восемь человек погибли в результате нападения группы вооруженных злоумышленников на здание бильярдной.
Обновлено вчера в 20:03
Футбол
Александр Бубнов: «„Спартак“ впервые в сезоне дал повод для оптимизма»
Постоянный эксперт Sportbox.ru прокомментировал центральные матчи воскресенья, состоявшиеся в рамках 5-го тура чемпионата России.
Обновлено вчера в 17:07
Политика
Алехандро Джамматтеи победил на президентских выборах в Гватемале
Кандидат от правоцентристской партии "Вперед" Алехандро Джамматтеи стал победителем второго тура президентских выборов в Гватемале.
Обновлено вчера в 22:26
Общество
На Камчатке 70 голодных медведей заблокировали туристическую тропу
В Южно-Камчатском заказнике временно закрыт популярный туристический маршрут на реке Хакыцин.
Обновлено вчера в 23:00
Общество
Умерла литературный критик Елена Макеенко
Обновлено вчера в 20:40
Происшествия
В Черном море загорелось и затонуло рыболовецкое судно
Обновлено вчера в 15:43
Общество
«Миссис Россия 2019» прокомментировала свою победу в конкурсе
Екатерина Нишанова из Геленджика, победившая в конкурсе "Миссис Россия 2019", прокомментировала свою победу, выразив слова благодарности тем, кто помог занять ей первое место.
Обновлено вчера в 11:17
Авто
Беспилотный катафалк на базе Lada Kalina создали российские студенты
Российские студенты создали первый в мире беспилотный катафалк на базе автомобиля Lada Kalina.
Обновлено вчера в 22:25
Общество
Студентов вузов начнут отчислять по совету искусственного интеллекта
Студентов вузов в России в будущем будут отчислять по рекомендациям искусственного интеллекта, сообщил РИА Новости директор Центра EDCrunch University НИТУ "МИСИС" Нурлан Киясов.
Обновлено вчера в 20:43
Волейбол
Волейболисты сборной России отобрались на Олимпиаду в Токио
Обновлено вчера в 14:38
Культура
Поэтические минутки канала «Туган тел» помогут выучить башкирский и татарский
На музыкально-развлекательном телеканале "Туган тел", вещающем на татарском и башкирском языках, появились короткие видеосюжеты в необычном формате – «поэтические минутки», которые транслируют каждые два часа в перерывах между прогнозом погоды и музыкальными клипами артистов национальной эстрады.
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