Отмечается, что среди пятерых погибших было двое детей. В микроавтобусе в результате аварии пострадало восемь человек. Сотрудники правоохранительных органов устанавливают детали случившегося.

В Подмосковье пять человек погибли в аварии

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