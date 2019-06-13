Происшествия

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогуДождь 03:42

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке. Активистка Ольга Басацкая рассказала Дождю, что люди ходили по пешеходному переходу, из-за чего машины не могли проехать.
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Сломанные ребра, битва с Росгвардией и интересы Чайки: что происходит на мусорных протестах в Ликино-Дулево

Дождь14:29

В Подмосковье протестующие против свалки перекрыли «бетонку»

Оka.fm05:35

Митингующие против вырубки леса в Ликино-Дулево заявили о задержаниях

Вести Подмосковья11:11

В Подмосковье задержали около десяти активистов, выступающих против вырубки леса ради свалки

Новая газета09:30

Протестующие против вырубки леса в Подмосковье заявили о задержаниях

РБК07:20

Активистка рассказала, что в Подмосковье задержали четырех противников мусорного полигона

Медиазона04:29

Рядом с городом Ликино-Дулево Московской области задержаны протестующие против вырубки заповедной зоны под свалку

Эхо Москвы13:37
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Политика

Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими

Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".
Обновлено в 04:41
Политика

Саакашвили объявил о выдвижении в Верховную раду Украины

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Политика

Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов

Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.
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Политика

Трамп продлил санкции против Белоруссии

Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.
Обновлено в 13:29
Гаджеты

Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка

На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.
Обновлено в 14:28
Футбол

Болельщики «Реала» требуют у руководства трансфера Мбаппе

Обновлено в 15:30
Политика

США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе

"Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.
Обновлено в 14:30
Экономика

Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро

Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.
Обновлено в 17:05
Наука

Сибирские ученые разгадали тайну найденных на Камчатке алмазов

Обновлено в 02:40
Происшествия

Жену экс-хоккеиста Максима Соколова убили в Ленинградской области

Обновлено в 14:28
Происшествия

Атакованный в Оманском заливе танкер затонул

Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.
Обновлено в 04:58
Общество

Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами»

Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".
Обновлено в 17:38
Политика

Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом

Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".
Обновлено в 16:39
Шоу-бизнес

Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным

Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.
Обновлено в 07:03
Авто

Huawei рассказала о создании автопилота для Audi и Toyota

Переживающая нелёгкие времена китайская компания Huawei заявила, что в партнёрстве с Audi, Toyota и ещё двумя китайскими компаниями запустит к 2021 году беспилотные автомобили.
Обновлено вчера в 13:34
Происшествия

Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину

Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.
Обновлено в 09:58
Общество

Сбой произошел в работе Instagram

Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.
Обновлено в 18:20
Политика

Путин учредил посвященную 75-летию Победы медаль

Обновлено в 14:28
Футбол

«Спартак» предложил €20 млн за игрока английского клуба

Обновлено в 17:20
Общество

В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком

Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.
Обновлено в 15:00
Наука

Китайские ученые разработали новый инструмент редактирования генов

Учеными из Китая разработан новый, более точный и при этом практически безопасный инструмент для редактирования генов.
Обновлено в 17:24
Футбол

ЦСКА интересуется хорватским защитником

Обновлено в 15:40
Происшествия

Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой

По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.
Обновлено 11 июня в 12:19
Общество

Куклачев пообещал подарить кота Алибасову

Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.
Обновлено в 16:28
Общество

Forbes опубликовал список самых богатых рэперов мира

Обновлено в 14:19
Гаджеты

Vivo Z1 Pro получит врезанную в дисплей камеру и мощный аккумулятор

Обновлено в 11:30
Политика

Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу

Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.
Обновлено в 16:40
Политика

Российский офицер освобожден из плена в Афганистане

Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.
Обновлено в 09:10
Авто

«АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus

В ходе регулярного мониторинга автомобильного рынка России экспертам удалось выяснить, что с прошлого месяца «АвтоВАЗ» поменял опции 2 модификаций LADA Largus.
Обновлено в 04:48
Шоу-бизнес

В Италии подтвержден приговор Орнелле Мути за прогул спектакля

Кассационный суд Италии подтвердил приговор известной актрисе Орнелле Мути, пропустившей спектакль в городе Порденоне.
Обновлено в 16:05
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