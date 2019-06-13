В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогуДождь 03:42

В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке. Активистка Ольга Басацкая рассказала Дождю, что люди ходили по пешеходному переходу, из-за чего машины не могли проехать.

В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогу

Политика Соловьев ответил на слова Дуды о превосходстве поляков над русскими Ведущий Владимир Соловьев отреагировал на слова президента Польши Анджея Дуды о том, что он считает поляков более смелыми, чем русские, сообщает "Взгляд".

Политика Путин уволил двух связанных с делом Голунова генералов Президент России Владимир Путин уволил двух генералов, связанных с делом журналиста «Медузы» Ивана Голунова.

Политика Трамп продлил санкции против Белоруссии Президент США Дональд Трамп продлил санкции против Белоруссии, говорится в уведомлении Белого дома.

Гаджеты Realme представила недорогие смартфоны для российского рынка На презентации, прошедшей 13 июня в Москве, компания представила три модели, которые в скором времени выйдут на российский рынок: Realme 3 Pro, Realme 3 и Realme C2.

Политика США обвинили Иран в нападении на танкеры в Оманском заливе "Не спешите обвинять Иран" Ранее иранские и арабские СМИ сообщили о нападении в Оманском заливе на два нефтяных танкера – Front Altair и Kokuka Courageous.

Экономика Россия и ЕС начнут работу по переходу на расчеты в рублях и евро Россия и Евросоюз договорились создать рабочую группу по переходу на расчеты в национальных валютах, сообщил 13 июня пресс-секретарь вице-премьера Антона Силуанова Андрей Лавров.

Происшествия Атакованный в Оманском заливе танкер затонул Атакованный в Оманском заливе у побережья ОАЭ танкер Front Altair норвежской компании Frontline затонул.

Общество Малышева назвала больных детей «кретинами» и «идиотами» Телеведущая Елена Малышева в эфире программы "Жить здорово" на Первом канале назвала больных детей "кретинами".

Политика Пресс-секретарь Сара Сандерс покидает Белый дом Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс покидает свой пост, написал в Twitter в четверг президент США Дональд Трамп, добавив, что это произойдет в конце июня и она вернется домой "в Великий штат Арканзас".

Шоу-бизнес Пелагея пришла на прощание с Алексеем Сафиулиным Несколько дней назад скончался певец Алексей Сафиулин, известный своим участием в вокальном шоу «Голос» и своей дружбой с певицей Пелагеей.

Авто Huawei рассказала о создании автопилота для Audi и Toyota Переживающая нелёгкие времена китайская компания Huawei заявила, что в партнёрстве с Audi, Toyota и ещё двумя китайскими компаниями запустит к 2021 году беспилотные автомобили.

Происшествия Суд оставил в силе сроки наказания Мамаеву и Кокорину Мосгорсуд оставил в силе сроки наказания Александру Кокорину, Павлу Мамаеву, Кириллу Кокорину и Александру Протасовицкому, осужденным в мае за две драки в центре Москвы.

Общество Сбой произошел в работе Instagram Пользователи социальной сети Instagram заявили о сбое в работе социальной сети. Об этом свидетельствуют данные сервиса Downdetector.

Общество В России предложили ввести гибкий отпуск по уходу за ребенком Рыбальченко отметил, что гибкий отпуск может быть интересен высокооплачиваемым работницам, которые сильно теряют в доходах после рождения ребенка, а также матерям, которые не могут отдать детей в сад до трех лет.

Наука Китайские ученые разработали новый инструмент редактирования генов Учеными из Китая разработан новый, более точный и при этом практически безопасный инструмент для редактирования генов.

Происшествия Трагедия в Раменском: появились данные экспертизы тела Исаенковой По подозрению в убийстве Исаенковой был задержан глава Раменского района Андрей Кулаков.

Общество Куклачев пообещал подарить кота Алибасову Народный артист России Юрий Куклачев пообещал подарить кота продюсеру Бари Алибасову после его выздоровления, сообщают СМИ.

Политика Тимошенко рассказала, когда Украина сможет «догнать» Польшу Украина с новыми парламентом, президентом и правительством может догнать Польшу за пять лет, считает депутат Верховной рады, лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко.

Политика Российский офицер освобожден из плена в Афганистане Член межведомственной комиссии по военнопленным, интернированным и пропавшим без вести, полковник в отставке Александр Лаврентьев освобожден из плена в Афганистане.

Авто «АвтоВАЗ» изменил комплектации фургона Lada Largus В ходе регулярного мониторинга автомобильного рынка России экспертам удалось выяснить, что с прошлого месяца «АвтоВАЗ» поменял опции 2 модификаций LADA Largus.