Происшествия
В Подмосковье протестующие против свалки перекрывали дорогуДождь 03:42
В Ликино-Дулево Московской области активисты перекрыли Московское большое кольцо — трассу А-108 — в знак протеста против вырубки леса для проезда мусоровозов к свалке. Активистка Ольга Басацкая рассказала Дождю, что люди ходили по пешеходному переходу, из-за чего машины не могли проехать.
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