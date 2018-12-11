Недвижимость
В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дач
В Подмосковье прогнозируют падение спроса на новогоднюю аренду дачREGNUM07:04
В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%. Об этом говорится в исследовании компании «ИНКОМ-недвижимость». Эксперты отмечают, что популярность такого досуга падает три года подряд.
REGNUM07:04
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Недвижимость
ВТБ начнёт выдавать ипотеку через Почта Банк
Пилотный проект ВТБ по выдаче ипотечных кредитов через Почта Банк стартовал в Самарской и Свердловской областях, а также в Республике Башкортостан.
Обновлено в 05:12
Недвижимость
Новые 1-комнатные квартиры резко подорожали в Новосибирске
Средняя цена однокомнатной квартиры в новых домах за год выросла на 18,7% до 2,22 миллиона рублей, средняя «двушка» поднялась в цене на 5,7 % – до 3,52 миллиона рублей, а трехкомнатная подорожала в среднем на 0,2% – до 4,63 миллиона рублей.
Обновлено в 04:31
Недвижимость
Объемы ввода жилья в эксплуатацию на Украине упали на 15,5% за год
Ввод жилья на украинском рынке недвижимости за год упал на 15,6%. В январе-сентябре 2018 года введено в эксплуатацию 5,23 млн квадратных метров жилья, следуют из информации Госстата Украины.
Обновлено вчера в 19:18
Недвижимость
Газпромбанк аккредитовал ЖК «Первый квартал»
Кредит на сумму от 500 тыс. до 60 млн рублей выдается на срок до 30 лет. Подробнее о ЖК «Первый квартал» читайте ЗДЕСЬ.
Обновлено в 03:17
Недвижимость
За три месяца на первичный рынок Москвы вышло 30 новых проектов
С сентября по декабрь 2018 года на первичный рынок Москвы вышло 30 новых проектов.
Обновлено вчера в 10:20
Недвижимость
Продажи «вторички» в Новой Москве резко упали
Объемы предложения недвижимости на вторичном рынке Новой Москвы уменьшаются.
Обновлено вчера в 11:02
Недвижимость
На первичном рынке продолжается рост цен
Напомним, с начала декабря цены на квартиры подняли ГК «Лидер Групп», компания «Ойкумена» и СК «Красная стрела».
Обновлено в 03:30
Недвижимость
Россиян предупредили о резком повышении ставок по ипотеке в 2019 году
«В перспективе ближайшего года можно ориентироваться на ставку в районе 10−11 процентов годовых», — считает директор по продажам ГК «Гранель» Рустам Арсланов.
Обновлено в 04:31
Недвижимость
Гонконг отказывается от наноквартир на фоне снижения цен на жилье
Midland Realty заявила в прошлом месяце, что продажи новых домов в ноябре были на самом низком уровне с начала 2016 г. Ссылки по теме Цены на жилье в Гонконге упали впервые за 29 месяцев Повышение ставок в Гонконге ударит по покупателям жилья Продажи жилья снижаются в небольших городах Китая История показывает, что продажи небольших квартир, как правило, страдают больше во время коррекции цен.
Обновлено в 04:03
Недвижимость
Москвичей перестали интересовать квартиры у Кремля
В январе метр неподалеку от Кремля стоил 500 тыс. рублей, а в ноябре — «всего» 450 тыс. рублей.
Обновлено в 06:02
Недвижимость
«Девелопмент-Юг» и Сбербанк приглашают на «День горячей ипотеки»
13 декабря (четверг) Сбербанк и застройщик "Девелопмент-Юг" проводят совместное мероприятие — "День горячей ипотеки" Приглашаем вас в отделение Сбербанка по адресу: ул. Юрша, 100 с 12.00 до 19.00 Только в этот день: консультации по ипотеке, вопросам покупки недвижимости и услуге "Квартирный Trade-In"; оперативная подача заявок на ипотеку; презентация новостроек в Спортивном микрорайоне "Ива".
Обновлено в 00:55
Недвижимость
Эксперты рассказали о трендах на рынке элитных новостроек Москвы
В 2018 году на рынке элитных новостроек Москвы продажи стартовали в 21 объекте, в то время как в прошлом году их было 12.
Обновлено в 02:24
Недвижимость
Александр Красавин: «Покупатели опасаются роста цен на недвижимость»
Покупатели опасаются роста цен на недвижимость, а застройщики — ухудшения условий работы.
Обновлено вчера в 23:24
Недвижимость
Риелторы зафиксировали рост стоимости новостроек в Старой Москве
По итогам ноября средняя стоимость квартир в новостройках, расположенных в границах Старой Москвы, за год выросла на 4,6%, составив 202,9 тыс. руб. за 1 кв. м. Об этом в пресс-релизе сообщают аналитики риелторской компании «Миэль».
Обновлено вчера в 06:31
Недвижимость
Эра аутлетов не за горами
Основная доля придется на Москву (65 тыс. кв. м) и Санкт-Петербург (20,3 тыс. кв. м), но мы увидим и открытие первого регионального аутлета в Екатеринбурге (10,3 тыс. кв. м).
Обновлено в 03:38