В период новогодних праздников спрос на аренду загородных коттеджей и дач в Московской области упадет на 20%. Об этом говорится в исследовании компании «ИНКОМ-недвижимость». Эксперты отмечают, что популярность такого досуга падает три года подряд.

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