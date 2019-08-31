Происшествия

ИнтерфаксИнтерфаксВ Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
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В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Интерфакс05:42

Следственный комитет начал проверку по факту жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье

Вести Подмосковья07:01

Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье

Национальная служба новостей06:50

Легкомоторный самолет совершил жесткую посадку в Клину

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В Подмосковье погиб пилот при жесткой посадке легкомоторного самолета

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Источник: пилот разбившегося в Подмосковье самолета выполнял частные полеты

ТАСС07:13

Врачи рассказали о состоянии девочки, пострадавшей при жесткой посадке самолета в Клину

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На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч

Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».
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Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.
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Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.
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Соболь пришла на шествие против политических репрессий

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Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине

Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.
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Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года

С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.
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Сычёв подписал контракт с «Пюником»

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В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.
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В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов

В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».
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Почеттино: сегодня мы узнаем, уйдёт ли Эриксен из «Тоттенхэма»

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды Кристиана Эриксена.
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В Петербурге двое кавказцев изнасиловали и ограбили приезжую девушку

Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 6 часов утра 30 августа двое мужчин вломились в квартиру, которую снимала 20-летняя девушка из Брянской области.
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Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах

Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.
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Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении

Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.
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Глава МИД Латвии не нашел советского прошлого у стран Прибалтики

Глава латвийского МИДа Эдгарс Ринкевичс заявил о том, что страны Прибалтики никогда не входили в состав СССР.
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