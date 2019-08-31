Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Здоровье Бесплатная вакцинация от гриппа в Москве начнется 4 сентября Москвичи с 4 сентября смогут бесплатно сделать прививку против гриппа в любое удобное для себя время, сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Авто Летающий внедорожник за 7 миллионов рублей Конструкторы разработали специализированный серийный двухместный внедорожник SkyRunner MK 3.2, который может летать.

Общество На авиасалоне МАКС-2019 начались демонстрационные полеты Демонстрационные полеты в рамках авиасалона МАКС-2019 начались в субботу в подмосковном Жуковском с полуторачасовой задержкой.

Баскетбол Сборная России с победы стартовала на ЧМ-2019 Сборная России с победы начала выступление на чемпионате мира по баскетболу в Китае. В стартовом матче наши одолели команду Нигерии - 82:77.

Здоровье Свердловскстат рассказал о зарплатах врачей на Урале Отмечается, что у врачей Екатеринбурга зарплата выше среднего – чуть более 78 тысяч рублей.

Происшествия В Башкирии мать призналась в убийстве своего годовалого сына Подозреваемая в убийстве собственного годовалого сына 28-летняя жительница села Исмаилово Дюртюлинского района Башкирии Юлия Хабирова призналась в содеянном на допросе в региональном Следственном управлении СКР, передает НСН.

Футбол «РБ Лейпциг» вышел на первое место в турнирной таблице бундеслиги У гостей хет-трик на свой счет записал Тимо Вернер (38, 47, 90+4) После этой победы РБ Лейпциг, набрав девять очков, возглавил турнирную таблицу чемпионата Гармании.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Политика На Украине мошенники от имени Зеленского вымогали $570 тысяч Государственное бюро расследований Украины сообщило о разоблачении группы мошенников, которые от имени президента Украины Владимира Зеленского требовали $570 тыс. за содействие в назначении на руководящую должность в «Укроборонпром».

Экономика Россиянам разрешат выкупать свои долги у банков Поправки обязывают кредитора перед передачей долга третьему лицу предложить его по аналогичной цене самому должнику.

Автоспорт Леклер показал лучшее время во второй практике Гран-при Бельгии Пилот итальянской команды Ferrari Шарль Леклер стал лучшим во второй сессии тренировочных заездов в ходе 13-го этапа чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» Гран-при Бельгии.

Музыка Киркоров не попал в фонограмму на «Новой волне» Ранее в Сети появилось видео, на котором Киркоров с использованием нецензурных выражений критикует организаторов конкурса «Новая волна» в Сочи, так как подготовка к его выступлению пошла не по запланированному графику.

Общество Соболь пришла на шествие против политических репрессий Юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь пришла на шествие против политических репрессий, которое проходит в субботу в Москве.

Политика Вышинский заявил, что его не подвергали пыткам на Украине Глава РИА Новости Украина Кирилл Вышинский в эфире программы «Центральное телевидение» на НТВ рассказал, что во время нахождения под стражей на Украине в отношении него не применялись меры физического воздействия.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Гаджеты Samsonite и Panasonic разрабатывают умный IoT-чемодан Умный чемодан, использующий возможности Интернета вещей и способный коммуницировать со своим владельцем, разрабатывают японская компания Panasonic и производитель туристического снаряжения Samsonite.

Теннис Медведев: чем больше вы освистываете меня, тем больше я буду побеждать В матче третьего круга US Open Медведев победил испанца Фелисиано Лопеса и вышел в 1/8 финала турнира.

Транспорт В аэропортах Москвы задержали и отменили более 140 рейсов В московских аэропортах по состоянию на 9 утра 31 августа задержали 141 рейс и отменили еще 11, следует из данных сервиса «Яндекс.Расписание».

Футбол Почеттино: сегодня мы узнаем, уйдёт ли Эриксен из «Тоттенхэма» Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Маурисио Почеттино прокомментировал ситуацию с возможным уходом из команды Кристиана Эриксена.

Происшествия В Петербурге двое кавказцев изнасиловали и ограбили приезжую девушку Как сообщает АН «Оперативное прикрытие», около 6 часов утра 30 августа двое мужчин вломились в квартиру, которую снимала 20-летняя девушка из Брянской области.

Общество Правительство одобрило выделение средств на здравоохранение в регионах Проектом предусматривается выделение в 2019 году 421 миллиона 498 тысяч рублей на строительство и реконструкцию объектов здравоохранения в нескольких регионах страны.

Общество Во Владимирской области 12 медсестер написали заявления об увольнении Во Владимирской области заявления на увольнение написали сразу 12 медсестер неврологического отделения Александровской райбольницы.