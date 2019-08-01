Происшествия
ИнтерфаксВ Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот
Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.
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Пилот погиб при жесткой посадке легкомоторного самолета в Подмосковье
Национальная служба новостей06:50
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Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом
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Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.
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Умер друг Шварценеггера Франко Коломбо
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