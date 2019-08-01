Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

Общество Умер гендиректор Tez Tour Дмитрий Шершнев Генеральный директор туроператора Tez Tour Дмитрий Шершнев скоропостижно скончался, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР) со ссылкой на сообщение компании.

Футбол Локомотив — Ростов 0:2 (2-й тайм) В срочном порядке Юрий Сёмин выпустил на замену новоиспечённого «железнодорожника» Жоау Мариу.

Происшествия В Подольске бывший судья подстрелил генерал-майора полиции В подмосковном Подольске произошла драка со стрельбой между двумя пенсионерами - бывшим судьей и генерал-майором полиции.

Музыка Филипп Киркоров не попал в фонограмму во время выступления Певец Филипп Киркоров, выступая на сцене "Новой волны", не попал в фонограмму. В Сети опубликовали видео, на котором виден конфуз Киркорова.

Политика Продавщица мороженого объяснила вторую встречу с Путиным на МАКСе Продавшая президенту России Владимиру Путину мороженое на международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 Екатерина Сафронова объяснила, почему глава государства вновь сделал у нее покупку, как и в 2017 году.

Общество Россиянам пообещали ряд новшеств в сентябре 2019 года С 1 сентября россияне призывного возраста, имеющие право на получение отсрочки от службы в рядах российской армии, получают возможность добровольно отказаться от нее и пойти на службу.

Политика Меркель и Путин обсудили по телефону транзит газа через Украину Канцлер ФРГ Ангела Меркель вместе с российским президентом Владимиром Путиным во время телефонного разговора обсудили ситуацию, связанную с транзитом газа через украинскую территорию.

Баскетбол Сборная России стартовала в первом матче ЧМ с Нигерией Сборная Россия дебютировала на чемпионате мира в Китая матчем против Нигерии. Это первый матч предварительного группового этапа.

Политика США хотят потребовать от Китая оплаты императорских долгов Администрация президента США Дональда Трампа задумалась на тему возможности взыскания с КНР оплаты долгов по облигациям, которые были выпущены в период правления в Китае императоров.

Политика Пригожин назвал слова Кикабидзе о России идиотизмом высшей меры Продюсер Иосиф Пригожин прокомментировал слова грузинского певца и актера Вахтанга Кикабидзе о политической ситуации в России.

Политика В Донецке открыли памятник первому главе ДНР Александру Захарченко Памятник первому главе Донецкой народной республики (ДНР) Александру Захарченко открыли в Донецке в годовщину его гибели.

Происшествия Собака загрызла годовалого ребенка под Волгоградом Годовалый ребенок погиб от укусов напавшей на него собаки в Нехаевском районе Волгоградской области, начата доследственная проверка.

Автоспорт Леклер выиграл квалификацию Гран-при Бельгии, Квят стал 18-м Российский пилот "Торо Россо" Даниил Квят не смог выйти во второй сегмент квалификации и занял 18-е место, его партнер по команде француз Пьер Гасли - 16-е.

Футбол ФК «Сочи» разгромил «Рубин» и одержал первую победу в РПЛ Игра завершилась со счетом 3:0 в пользу ФК «Сочи». Таким образом, «Сочи» одержал первую победу в Российской Премьер-Лиге в истории клуба.

Армия и оружие Взрыв ракеты «Искандер» показали на видео Минобороны РФ опубликовало видео работы оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер" на полигоне Капустин Яр под Астраханью.

Наука Найденный в Эфиопии череп принадлежал древним австралопитекам На территории Эфиопии нашли череп самого древнейшего вида австралопитека возрастом около 3,8 миллиона лет.

Общество Основные работы по благоустройству Москвы завершат ко Дню города Основные работы по благоустройству Москвы будут завершены ко Дню города, который отмечают в этом году 7 и 8 сентября, сейчас объем выполненных работ составляет 90%, сообщил журналистам заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

Шоу-бизнес Ирина Шейк поразила фанатов фото в нижнем белье Очередная дива продемонстрировала в Инстаграм свои прелести в нижнем белье. На этот раз фигурой блеснула Ирина Шейк.

Экономика Лукашенко попросил белорусских переработчиков сахара «не страдать» Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил белорусским переработчикам найти новые рынки для сбыта сахара и призвал не фокусироваться на экспорте в Россию.

Общество На Востряковском кладбище открыли памятник Кобзону Памятник народному артисту СССР, депутату Госдумы Иосифу Кобзону открыли в четверг на Востряковском кладбище, где похоронен певец, депутаты во главе с председателем нижней палаты парламента Вячеславом Володиным почтили его память, сообщила пресс-служба ГД.

Армия и оружие Западная коалиция нанесла ракетный удар по штабу террористов в Идлибе Авиация западной коалиции во главе с США нанесла ракетный удар по штабу экстремистской группировки "Хорас ад-Дин" в окрестностях сирийского Идлиба, сообщает телеканал "Аль-Маядин".