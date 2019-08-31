Пилот погиб в результате жесткой посадки легкомоторного самолета в Подмосковье, пострадал ребенок, который находился на его борту, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе регионального главка МЧС в субботу.

В Подмосковье при крушении легкомоторного самолета погиб пилот

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